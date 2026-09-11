ミケーレ・パドヴァーノ元ユヴェントスのFWが、現在のユヴェントスについて、とりわけルチアーノ・スパレッティのユヴェントスの攻撃陣に関する選択について持論を語った。『ラ・スタンパ』の取材に応じた1966年生まれの同氏は、次のように説明している。「ミラン戦後にスパレッティが語ったことに私も同意する。私もコロ・ムアニ支持だ。なぜなら、彼はすでにトリノで6か月プレーしており、その期間は極めてポジティブだったからだ。残念ながら、得たチャンスを生かす場面で正確さを欠いていたが、私は彼がいずれ殻を破ると確信している。個人的には、辛抱強く見守る必要があると思う。シーズン終了時に総括しよう」
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
パドヴァーノ「ユヴェントス、コロ・ムアニとヴォルテマーデを私はこう見ている」
さらにこう続けた。「ヴォルテマーデ？ 私の考えでは、彼とそのフランス人選手は一緒にプレーできる。相性は補完的だと思う。元ニューカッスルの彼は技術的に非常に優れていて、優れたゲームビジョンも持っているので、トップ下で動けるだろう。コロ・ムアニに多くのアシストを供給できる可能性がある」
パドヴァーノはユヴェントスでプレーした期間は2年半で、1985年7月から1997年11月まで。通算63試合出場、18ゴール、スクデット1回、イタリア・スーパーカップ2回、チャンピオンズリーグ1回、インターコンチネンタルカップ1回、UEFAスーパーカップ1回を記録した。
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