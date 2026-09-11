パドヴァーノ「ユヴェントス、コロ・ムアニとヴォルテマーデを私はこう見ている」

さらにこう続けた。「ヴォルテマーデ？ 私の考えでは、彼とそのフランス人選手は一緒にプレーできる。相性は補完的だと思う。元ニューカッスルの彼は技術的に非常に優れていて、優れたゲームビジョンも持っているので、トップ下で動けるだろう。コロ・ムアニに多くのアシストを供給できる可能性がある」





パドヴァーノはユヴェントスでプレーした期間は2年半で、1985年7月から1997年11月まで。通算63試合出場、18ゴール、スクデット1回、イタリア・スーパーカップ2回、チャンピオンズリーグ1回、インターコンチネンタルカップ1回、UEFAスーパーカップ1回を記録した。



