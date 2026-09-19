ラファエレ・パッラディーノ新体制のボローニャは、湿った火薬のような立ち上がりとなり、同じく苦しむトリノをホームに迎えながら、手にしたのは最終的に1-1の引き分けによる勝ち点1のみだった。

2026-2027シーズンのセリエA第5節にあたるこの一戦は、3-4-2-1への変更とフェデリコ・ベルナルデスキのゴールによって、エミリア勢に有利に進んでいるように見えた。

ところが後半、ボローニャの攻撃面での決定力不足にも助けられ、さらにイニャツィオ・アバーテの選手交代で前線に厚みが加わると、トリノは最初の決定機で同点に追いつく。スコルプスキのミスも重なり、クレノヴィッチにセリエA初ゴールを許した。

終盤には、ヘグゲムがオリスタニオを倒した場面で明白なPKがあったとして、主審マッサに求めながらも与えられず、トリノは怒りを爆発させた。しかし1-1のまま試合終了を迎え、ダッラーラに詰めかけたサポーターからはブーイングが飛んだ。彼らはより良い船出と、順位表でも巻き返しを期待していたが、ボローニャは勝ち点2のままで、依然として残留争いのど真ん中にいる。一方のアバーテにとっては、この引き分けが転機となる可能性もある。とりわけコッパ・イタリアでモンツァに喫した衝撃的で手痛い敗戦の後だけに、順位表が再び動き出したことは大きい。





ボローニャ 1-1 トリノ

得点者：15分 ベルナルデスキ（B）、77分 クレノヴィッチ（T）







