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Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

パッラディーノ率いるボローニャは引き分けで再出発した。トリノと1-1、ブーイングが飛ぶ中での結果となった。

ボローニャ
トリノ
ボローニャ 対 トリノ
セリエ A

ラファエレ・パッラディーノの初陣でも、ボローニャに転機は訪れない。

ラファエレ・パッラディーノ新体制のボローニャは、湿った火薬のような立ち上がりとなり、同じく苦しむトリノをホームに迎えながら、手にしたのは最終的に1-1の引き分けによる勝ち点1のみだった。

2026-2027シーズンのセリエA第5節にあたるこの一戦は、3-4-2-1への変更とフェデリコ・ベルナルデスキのゴールによって、エミリア勢に有利に進んでいるように見えた。

ところが後半、ボローニャの攻撃面での決定力不足にも助けられ、さらにイニャツィオ・アバーテの選手交代で前線に厚みが加わると、トリノは最初の決定機で同点に追いつく。スコルプスキのミスも重なり、クレノヴィッチにセリエA初ゴールを許した。

終盤には、ヘグゲムがオリスタニオを倒した場面で明白なPKがあったとして、主審マッサに求めながらも与えられず、トリノは怒りを爆発させた。しかし1-1のまま試合終了を迎え、ダッラーラに詰めかけたサポーターからはブーイングが飛んだ。彼らはより良い船出と、順位表でも巻き返しを期待していたが、ボローニャは勝ち点2のままで、依然として残留争いのど真ん中にいる。一方のアバーテにとっては、この引き分けが転機となる可能性もある。とりわけコッパ・イタリアでモンツァに喫した衝撃的で手痛い敗戦の後だけに、順位表が再び動き出したことは大きい。


ボローニャ 1-1 トリノ

得点者：15分 ベルナルデスキ（B）、77分 クレノヴィッチ（T）



  • ボローニャ対トリノ：試合結果

    ボローニャ 1-1 トリノ


    得点者：15分 ベルナルデスキ（B）、77分 クレノヴィッチ（T）


    ボローニャ（3-4-2-1）：スコルプスキ；ヘラン（58分 デ・シルヴェストリ）、ヘゲム、テアテ；ゾルテア（84分 ホルム）、ポベガ（77分 モロ）、ファーガソン、ミランダ；ベルナルデスキ（77分 オルソリーニ）、カンビアーギ（58分 オドゴール）；ピッコリ。

    控え：ペッシーナ、ハッポネン、アモンダライン、ムバングラ、カザーレ、エル・アズジ、リブラ、エネム、アルハッサン、ヴィティーク。

    監督 パッラディーノ


    トリノ（3-5-2）：ペッリ；イスマイリ、ココ、コメルト（68分 ベルガリ）；フォルティーニ（46分 パターソン）、フィッツ＝ヒム（55分 クレノヴィッチ）、マンドラゴラ、ブラガンサ（68分 イルハン）、カッチャマーニ；ヴラシッチ（68分 オリスタニオ）；シメオネ。

    控え：マスカルディ、シヴィエロ、ビラーギ、アブクラーラ、ロドリゲス、コムッツォ、ジネイティス、ルオンゴ、サパタ

    監督 アバーテ


    主審：グイダ

    警告：-

    退場：-

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  • GOAL＆ハイライト

    77分 ゴール - クレノヴィッチが中盤の高い位置で、対応が甘かったデ・シルヴェストリに対してうまく体を張ってポジションを守ると、そのまま縦に持ち運び、やや左寄りのペナルティーエリア手前まで進入。グラウンダーのカーブシュートにスコルプスキは触れたものの処理を誤り、ボールはそのままゴールへ。セリエAでの初ゴールとなったグラナータのFWの一撃で、スコアは1-1の同点となった


    15分 ゴール - フォルティーニが右サイドで痛恨のボールロストを犯し、ボローニャが電光石火のカウンター。カンビアーギが縦へ持ち出してゴールライン際まで運ぶと、中央へグラウンダーのクロス。マークを外してフリーになっていたベルナルデスキがダイレクトで合わせ、全体としては中央寄りだったシュートに対して反応が遅れたペッリを破った。


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