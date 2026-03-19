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パグリウカがヴィカリオを称賛：「インテルは最高の選手を見逃さない」。だからこそ、年齢は問題ではない

ゴール前のインテル選手への言葉

「インテルには強力なゴールキーパーが必要だ」と、1994年アメリカW杯でイタリア代表として準優勝を果たした後、5年間にわたりインテルのゴールを守ったジャンルカ・パグリウカは確信を持って語る。そしてこの条件にぴったり合うのが、トッテナムのグイリエルモ・ヴィカリオだと、元ボローニャの選手は断言する。ヴィカリオは今シーズン苦戦しているが、パグリウカによれば、その実力に疑いの余地はないという。

オナナがマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した後、ヴィカリオがインテルに加入する可能性もあったが、レッドデビルズとの交渉が長引いた隙を突いて、トッテナムが素早く介入した。「彼は世界最高のリーグでプレーし、数年前まではプレミアリーグ制覇を目指していたクラブに所属していた。昨年はヨーロッパリーグを制覇したが、今年は降格の危機に瀕している…… 彼にとってこれ以上の決断はあり得なかった。チャンピオンズリーグの決勝戦を戦ったばかりのクラブからオファーがあれば、断れるわけがないだろう？今は不振のシーズンに直面しており、1年目ほどの活躍はできていないが、チーム全体が問題を抱えていたことは明らかだ。監督が交代し、彼はチャンピオンズリーグでベンチに回され、代わりにゴールを守った選手（第2GKのアントニン・キンスキー、編注）は惨憺たる結果に終わった…（同上）」

  • VICARIOに関する評価

    「ヴィカリオは間違いなく、現在活躍しているイタリア人ゴールキーパーの中でもトップクラスの一人だ。まだトップクラスとは言えないが、もし彼が本当に加入することになれば、その選択は国籍を超えたものになるだろう。インテルが必ずしもイタリア人を求めているとは思わない。ここ数年、インテルは市場で最高の外国人選手を次々と獲得し、そのチャンスを逃さなかったからだ。ヴィカリオは、彼自身の能力そのものだけで選ばれることになるだろう。 それに、これはまさに移籍市場における好機のように思える。ヴィカリオはゴールマウスでのプレーが非常に優れている。弱点としては、飛び出しが挙げられるだろう。時折、ゴールラインに張り付きすぎているように見えることがある。確かなのは、彼がイタリアのビッグクラブでプレーした経験がないということだ。だから、彼にとっては全く新しい挑戦になるだろう。どうなるか見てみよう。私はただ、彼が素晴らしい活躍をすることを願うばかりだ。」


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  • ネラッツーリの思い出

    「1994年のワールドカップ決勝戦を終えたばかりだった…… とにかく、インテルではアイドル的存在だったヴァルテル・ゼンガの後任を務めなければならなかった。しかし、サンプドリアでの数年間を経てこのクラブを選んだのは、自分自身のため、さらに成長するためだった。再起を図ろうとしていたこの環境での新たな冒険に、私は魅了されていた。とても温かく迎え入れてもらったし、ヴァルテルーネの後を継ぐという重責があったにもかかわらず、すべてが比較的スムーズに進んだと言わざるを得ない。」

  • 「この不運な時代にあっても、トッテナムは交渉の席に着く相手としては最悪の部類に入る。ベッペ・マロッタ会長とピエロ・アウジリオスポーツディレクターは、エリクセン獲得時の彼らの頑なな姿勢をよく覚えている。 今回はもう少し柔軟性があるかもしれないが、その多くは提示される初期価格次第だ。ヴィカリオは2028年まで契約を結んでおり、移籍金は1500万～2000万ユーロと見込まれる。1996年生まれで10月に30歳を迎えるにもかかわらず、これは「手頃な」金額と言える。 「原則として、現在のインテルにとってこの年齢層への投資は推奨されないが、このポジションに関してはその原則が当てはまらない。ヴィカリオには、移籍金を回収し、かつての才能を証明するための数年の猶予がある。その才能は、プレミアリーグという激流の中で今や失われてしまったように見える」とガゼッタは記している。

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