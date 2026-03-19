「インテルには強力なゴールキーパーが必要だ」と、1994年アメリカW杯でイタリア代表として準優勝を果たした後、5年間にわたりインテルのゴールを守ったジャンルカ・パグリウカは確信を持って語る。そしてこの条件にぴったり合うのが、トッテナムのグイリエルモ・ヴィカリオだと、元ボローニャの選手は断言する。ヴィカリオは今シーズン苦戦しているが、パグリウカによれば、その実力に疑いの余地はないという。

オナナがマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した後、ヴィカリオがインテルに加入する可能性もあったが、レッドデビルズとの交渉が長引いた隙を突いて、トッテナムが素早く介入した。「彼は世界最高のリーグでプレーし、数年前まではプレミアリーグ制覇を目指していたクラブに所属していた。昨年はヨーロッパリーグを制覇したが、今年は降格の危機に瀕している…… 彼にとってこれ以上の決断はあり得なかった。チャンピオンズリーグの決勝戦を戦ったばかりのクラブからオファーがあれば、断れるわけがないだろう？今は不振のシーズンに直面しており、1年目ほどの活躍はできていないが、チーム全体が問題を抱えていたことは明らかだ。監督が交代し、彼はチャンピオンズリーグでベンチに回され、代わりにゴールを守った選手（第2GKのアントニン・キンスキー、編注）は惨憺たる結果に終わった…（同上）」