パオロ・マルディーニ、レオナルド、元マンチェスター・シティ監督と直接会談したにもかかわらず、ペップ・グアルディオラがイタリア代表を率いるには「奇跡」が必要だ。

イタリアは空席の監督職にグアルディオラ氏を最有力候補としている。『フットボール・イタリア』によると、テクニカルディレクターのマルディーニ氏とアドバイザーのレオナルド氏は週末、バルセロナでグアルディオラ氏と会談した。イタリアサッカー連盟は、過去10年間マンチェスター・シティを率いた名監督を招へいしたい考えだ。

帰国便に搭乗する2人の写真がネットに流出し、ファンは憶測を巡らせている。しかし、グアルディオラは休養を明言しており、早期就任は難しいとみられる。