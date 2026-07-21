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パオロ・マルディーニ、レオナルド、元マンチェスター・シティ監督と直接会談したにもかかわらず、ペップ・グアルディオラがイタリア代表を率いるには「奇跡」が必要だ。
バルセロナでの直接会談
イタリアは空席の監督職にグアルディオラ氏を最有力候補としている。『フットボール・イタリア』によると、テクニカルディレクターのマルディーニ氏とアドバイザーのレオナルド氏は週末、バルセロナでグアルディオラ氏と会談した。イタリアサッカー連盟は、過去10年間マンチェスター・シティを率いた名監督を招へいしたい考えだ。
帰国便に搭乗する2人の写真がネットに流出し、ファンは憶測を巡らせている。しかし、グアルディオラは休養を明言しており、早期就任は難しいとみられる。
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ファブリツィオ・ロマーノがグアルディオラの姿勢を明かす
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、イタリアがグアルディオラ監督の考えを変える見込みはほとんどない。ロマーノ氏は、グアルディオラ監督が新しいプロジェクトに取り組む前に休息を取る決意だと述べた。自身のYouTubeチャンネルでは、「グアルディオラ監督の周辺情報は、彼が家族と過ごしすぐに活動を再開しないことを示唆している」と説明した。
また、マルディーニとレオナルドが視察旅行から戻った画像を示し、代表チームが流れを変えるのは難しいと強調した。最後に彼は「もし説得できたら、それは奇跡だ。可能性は極めて低い」とイタリア代表に厳しい警告を送った。
イタリア代表監督の候補者
イタリアがグアルディオラ監督を招聘できる可能性は極めて低いため、代表首脳陣は代替候補を検討している。報道によると、グアルディオラ監督が正式にオファーを断った場合、すでに代替案が用意されているという。ピルロとマンチーニが最有力候補で、両者ともイタリアサッカー界で豊富な経験を持ち、代表への期待を理解している。 マンチーニはユーロ2020でイタリアを優勝に導き、ピルロも高い尊敬を集める。連盟はグアルディオラのような名将の招聘が難しいと認識しており、現時点ではこの2人が現実的な候補だ。
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イタリア代表の今後はどうなるのか？
国際試合が迫っており、イタリア代表は監督人選を急ぐ必要がある。マルディーニとレオナルドは今週、グアルディオラから最終回答を得て、その後ピルロやマンチーニに集中するとみられる。一方、グアルディオラは予定通り休養を続け、新たな監督オファーは無視して家族との時間を楽しむ見込みだ。
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