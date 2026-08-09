その後、マルディーニはなぜその話が実現しなかったのかを明かした。彼が挙げたのは、より人間的な要因だった。クラブサッカーの頂点で10年を過ごしたことによる、肉体的にも精神的にも大きな消耗である。マンチェスター・シティでイングランドのトップリーグを席巻してきた一方で、その仕事の強度はグアルディオラに明確な痕跡を残していた。ベンチから完全に離れて休養する必要性が決定打となり、イタリア代表の仕事への関心や、すでに始めていた戦術面のプランニングを上回った。

なぜ話がまとまらなかったのかと問われたマルディーニは、「疲労のためだ」と強調した。「グアルディオラはプレミアリーグで10年間、過酷な年月を過ごしてきた。背中の手術も受けていて、休養を望んでいる。だが、話し合いは非常に本格的なもので、私たちはU-17年代から上の各カテゴリーの陣容を検討していた」