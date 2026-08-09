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パオロ・マルディーニ、ジョゼップ・グアルディオラが就任辞退前にどれほどイタリア代表監督に近づいていたかを明かす
バルセロナでの秘密のランチ
『コリエーレ・デラ・セラ』の広範かつ衝撃的なインタビューで、マルディーニはFIGCのテクニカルディレクターとしての短期間の在任について内幕を明かした。ACミランのレジェンドは、自身の主要な目標の一つがグアルディオラをイタリア代表監督に招くことだったと明かしている。それが実現していれば、国際サッカー界に衝撃を与える動きとなっていたはずだ。マルディーニはカタルーニャで行われた重要会談を振り返り、元スポーツディレクターのレオナルドとともに、歴史的な就任となり得たその構想の土台を緻密に築いていったと語った。
マルディーニは協議の踏み込み具合について、次のように説明している。「彼は親しい友人の何人かに、代表チームを指揮したいという考えを口にしていた。私たちはバルセロナに彼を訪ね、一緒に昼食をとり、丸一日話し合った。彼はとても心を動かされていた。受諾寸前までいった。紙切れにフォーメーションまで書き始めていた」
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給与要求の真相
当時の噂では、グアルディオラの給与要求がFIGCにとって最大の障害だとされていた。しかし、マルディーニは、スペイン人指揮官の決断に強欲さが関係していたとの見方をすぐに否定した。イタリアでは以前、この戦術家がシーズン当たり2000万ユーロという驚異的な年俸を求めて交渉を長引かせているとの報道が出回っていた。だが、マルディーニは、実際には金銭面こそ交渉で最も簡単な部分だったと説明し、グアルディオラは自身の報酬パッケージになり得る条件について驚くほど柔軟な姿勢を見せていたと明かした。
給与をめぐる噂に直接言及したマルディーニは、きっぱりと反論した。「まったく違う。金は一度も問題ではなかった。ペップははっきりこう言った。前任監督が受け取っていた額より1ユーロ少なくていい、それで構わないと」
プレミアリーグがもたらす精神的負担
その後、マルディーニはなぜその話が実現しなかったのかを明かした。彼が挙げたのは、より人間的な要因だった。クラブサッカーの頂点で10年を過ごしたことによる、肉体的にも精神的にも大きな消耗である。マンチェスター・シティでイングランドのトップリーグを席巻してきた一方で、その仕事の強度はグアルディオラに明確な痕跡を残していた。ベンチから完全に離れて休養する必要性が決定打となり、イタリア代表の仕事への関心や、すでに始めていた戦術面のプランニングを上回った。
なぜ話がまとまらなかったのかと問われたマルディーニは、「疲労のためだ」と強調した。「グアルディオラはプレミアリーグで10年間、過酷な年月を過ごしてきた。背中の手術も受けていて、休養を望んでいる。だが、話し合いは非常に本格的なもので、私たちはU-17年代から上の各カテゴリーの陣容を検討していた」
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アンドレア・ピルロに話を移すと
グアルディオラの招へいが不可能となったことで、マルディーニはかつてのチームメートであるアンドレア・ピルロに目を向けた。この選択は、硬直的な守備戦術ではなく技術的な向上に重点を置く、若く現代的なアプローチを代表チームにもたらすことを意図したものだった。しかし、この人事は激しい反発にさらされた。その理由の一端は、ピルロがロシアのベッティング企業と商業的な関係を持っていたことをめぐる論争にあった。
「われわれはそのことを知らなかった。世論はその役割を果たした。だが、法的なレベルでは、アンドレアが代表チームの監督に就任することを妨げるものは何もなかった。確かに、ある意味では誇張されていた。ピルロはロシアのベッティング企業との関係を断つ意思があった」
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