AFP
翻訳者：
「パウ・クバルシとプレーしたい！」――オランダの若手選手は、クリスティアーノ・ロナウドを相手に堂々とプレーするクバルシを見て、彼とコンビを組む夢を語った。
ナイスタッド、バルセロナへの野望を明かす
バルセロナは、トップチームとスペイン代表で存在感を示すクバルシを長期的なセンターバックコンビの一角として確保した。補完候補にはニイスタッドが浮上。トゥエンテ所属の18歳DFで、以前からバルサとの噂があり、今回カンプ・ノウでクバルシと並んでプレーする可能性に言及した。
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オランダ人DFがクバルシへの敬意を語る
ナイスタッドは『Sportnieuws』のインタビューで、将来への憶測があってもトゥエンテでの成長に集中すると語った。2026年W杯ベスト16でスペインがポルトガルに1-0で勝った試合で、クバルシがロナウドと対戦する姿を見て、バルセロナで彼とセンターバックを組むことが長期目標だと明かした。
「彼（クバルシ）がクリスティアーノ・ロナウドと対戦する姿を見て、本当に楽しんだ」と彼は認めた。「自分にとって物事がそこまで急速に進むとは思っていないが、FCバルセロナでプレーし、クバルシとセンターバックのコンビを組むことは、もちろん私の究極の目標だ。しかし、今のところはトゥエンテで成長を続けていきたい。ここにはまだ学ぶべきことがたくさんある。」
バルセロナにふさわしい選手像
ナイスタッドはトゥエンテで24試合に出場し、シーズン終盤にはレギュラーに定着した。左利きのセンターバックで、オランダ屈指の若手として評価されている。そのプロフィールは、将来性のある若手を求めるバルセロナの傾向と一致する。以前からバルセロナとの噂もあり、彼の成長への関心は高まっている。
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開発は引き続き最優先事項である
ナイスタッドはトゥエンテでさらに成長し、昨季の躍進を糧にトップレベルで安定感を高めることを目指している。この勢いが続けば、将来的な守備陣補強を検討する「ブラウグラナ」の関心は、今後の移籍市場で強まる可能性がある。
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