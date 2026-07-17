ナイスタッドは『Sportnieuws』のインタビューで、将来への憶測があってもトゥエンテでの成長に集中すると語った。2026年W杯ベスト16でスペインがポルトガルに1-0で勝った試合で、クバルシがロナウドと対戦する姿を見て、バルセロナで彼とセンターバックを組むことが長期目標だと明かした。

「彼（クバルシ）がクリスティアーノ・ロナウドと対戦する姿を見て、本当に楽しんだ」と彼は認めた。「自分にとって物事がそこまで急速に進むとは思っていないが、FCバルセロナでプレーし、クバルシとセンターバックのコンビを組むことは、もちろん私の究極の目標だ。しかし、今のところはトゥエンテで成長を続けていきたい。ここにはまだ学ぶべきことがたくさんある。」