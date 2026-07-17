パウロ・フォンセカが再びミランについて語った。「アモリムはカルディナーレに温かく迎えられたが、私は放っておかれた。私も支配的なサッカーをしたかったが、そのための時間が与えられなかった」

「確かに失望している。2年前に招かれたのは、チームのプレースタイルを変えるためだった。クラブからは『ミランを支配的なチームにし、ボールを保持して相手陣でプレーしてほしい』と言われた。私は『それが私の理想だ』と答えた。だが、変化には時間がかかるし、イタリアでこのサッカーを実践するのは簡単ではない。 そのためにはまず、選手たちの考え方を変える必要がある。傲慢に聞こえるかもしれないが、私はその途上にあった。私が去って以来、私がベンチにいた頃のような質の高いサッカーをミランが披露しているのを見たことがない」とフォンセカは『Sportweek』のインタビューで胸のつかえを吐き出した。