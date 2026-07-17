パウロ・フォンセカが再び口を開き、ミランを率いた短い期間についても語った。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の雑誌『Sportweek』のインタビューで、リヨンの監督であるフォンセカは、2024/2025シーズンに同胞のセルジオ・コンセイソンが就任する前の5か月間、ロッソネーラの指揮を執っていた期間に何がうまくいかなかったかを分析した。コンセイソンもまた、短期間の在任期間を経て解任されている。 ジェリー・カルディナーレオーナーが推進する監督刷新で、新たにポルトガル人ルーベン・アモリムが就任したことにも触れた。
AFP
翻訳者：
パウロ・フォンセカが再びミランについて語った。「アモリムはカルディナーレに温かく迎えられたが、私は放っておかれた。私も支配的なサッカーをしたかったが、そのための時間が与えられなかった」
ミランに失望した
「確かに失望している。2年前に招かれたのは、チームのプレースタイルを変えるためだった。クラブからは『ミランを支配的なチームにし、ボールを保持して相手陣でプレーしてほしい』と言われた。私は『それが私の理想だ』と答えた。だが、変化には時間がかかるし、イタリアでこのサッカーを実践するのは簡単ではない。 そのためにはまず、選手たちの考え方を変える必要がある。傲慢に聞こえるかもしれないが、私はその途上にあった。私が去って以来、私がベンチにいた頃のような質の高いサッカーをミランが披露しているのを見たことがない」とフォンセカは『Sportweek』のインタビューで胸のつかえを吐き出した。
一人きりにされた
フォンセカは多方面に不満を漏らしている。特にアモリムがイタリア就任時に受けたメディア保護と自身の待遇の違いに言及した。私はチームのメンタリティを変えるために招かれたが、十分な時間は与えられなかった。それでも多くの良い試合をした。その後、同じことは二度と起こらなかった」
選手への攻撃
最後に、パウロ・フォンセカは『Sportweek』紙への寄稿で、ミランのロッカールームで影響力を持つ数名との複雑な関係について語った。 彼は、テオ・エルナンデスやラファエル・レアオとの対立を例に挙げた。2024年8月のラツィオ戦では、前節パルマ戦での守備意欲不足を理由に2人をベンチ外とした。しかしクールダウンタイムにピッチに入った際、彼らは「反乱」の主役となった。 フォンセカは「イタリアでは選手の方がクラブより重視される傾向がある。実力あっても出場に値しないと判断すれば起用しない。ミランより偉大な存在はない」と語った。
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