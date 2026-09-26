IPA Sport
翻訳者：
パウロ・ディバラ、リオネル・メッシのアルゼンチン代表での別れの試合への移動をジャン・ピエロ・ガスペリーニが認めず、ローマで難しい立場に
ガスペリーニが大西洋横断の移動を阻止
ローマのガスペリーニ監督は、メッシの引退試合のためにディバラとナウエル・モリーナがアルゼンチンへ渡航する許可を与えることを拒否したと報じられている。アルゼンチンサッカー協会は、2022年ワールドカップ優勝メンバー全員を、10月6日にエスタディオ・モヌメンタルで行われるベナン戦に名誉招待客として招待した。しかし、ガスペリーニ監督は、主力2選手に過酷な14時間の大陸間フライトを強い、さらに3回のトレーニングを欠席させることには消極的だ。
- AFP
重要な試合が渡航禁止措置を引き起こす
イタリアの有力紙『La Gazzetta dello Sport』によると、ローマ首脳陣は、ただスタンドに座らせるだけのために選手を放出するよりも、セリエA首位防衛に向けたスカッドのコンディション維持を優先したという。
同紙は指揮官の懸念について、次のように伝えている。「監督はコモへのアウェー戦に集中しており、選手が大陸間の往復2便によって3日間のトレーニングを欠くことを望んでいない」
また同メディアは、このスター選手が抱える感情的なジレンマについても強調した。「レオ・メッシにノーと言うのは難しい。とりわけ、その招待がアルゼンチン全土、さらにはその外にも数時間にわたって大きな影響を及ぼす別れのセレモニーへのものならなおさらだ。
「さらに、パウロ・ディバラにとって、アルゼンチン代表のユニフォームを着たラ・プルガの最後の試合を見逃すことは本当に耐え難いことだろう。しかしその一方で、コモ対ローマの5日前、そしてレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ戦の1週間前にあたる大陸間移動に対するガスペリーニの拒否を無視するのも同じくらい難しい」
ディバラ、代表招集から外れる
40キャップを記録し、メッシと18試合で共演しているにもかかわらず、ディバラは2024年9月以降、リオネル・スカローニから招集を受けていない。マティアス・スーレのようなチームメートがアルゼンチン代表としてチームを離れる一方で、32歳のFWは今季ここまで5試合で4アシストを記録し、ローマにとって依然として不可欠な存在となっている。ガスペリーニは最終決定を下すため、火曜日のトレーニング中にこのプレーメーカーと直接話し合う予定だ。
首位チームが厳しい試練に臨む
ローマはセリエAで5試合を終えて勝ち点13で首位に立っており、得失点差でライバルのインテルとラツィオを上回っている。ガスペリーニ監督率いるチームは、国際Aマッチウィーク明けの10月11日にニコ・パスを擁するコモへ敵地で乗り込む難しい一戦に臨む。さらにその数日後には、首都クラブは欧州の強豪レアル・マドリーとのビッグマッチとなるチャンピオンズリーグを前に、完全な集中力を維持しなければならない。
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