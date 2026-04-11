パウリのファンがマイケル・オリゼを批判：FCバイエルンのスーパースターは気楽な反応を見せる

24歳のこの選手は、数分前にドイツ最多優勝クラブで3-0とする見事なゴールを決めたばかりだった。 攻撃参加中のパウリDFカロル・メッツがボールを失った直後、オリゼは中央約20mから左足で低いシュートを左隅に決めた（54分）。得点を祝う際、彼は右手を耳に当てて相手サポーターにもっと声を上げるよう要求した。

右ウイングのオリゼは今季41試合で17得点29アシスト、合計46直接関与を記録している。

このゴールで土曜の第29節、バイエルンはブンデスリーガのシーズン得点記録を更新した。レオン・ゴレツカの2-0とする一撃はチーム通算102点目となり、1972年の旧記録（101点）を抜き去った。