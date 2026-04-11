フランス代表のこの選手は、ハンブルクでの試合開始から1時間足らずで仕事を終え、バイエルンが3-0とリードする中、パウリのファンからの激しいブーイングを浴びながら、のんびりとピッチを後にした。
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パウリのファンがマイケル・オリゼを批判：FCバイエルンのスーパースターは気楽な反応を見せる
ルイス・ディアスが交代でピッチに入ると、オリゼはベンチでチームメイトやスタッフとハイタッチした。しかしパウリのファンが不満から彼へ小さな黄色い物を投げつけた。
オリゼは軽やかにかわし、親指を立ててファンに示した（59分）。
- AFP
FCバイエルン、ザンクト・パウリ戦で得点記録更新
24歳のこの選手は、数分前にドイツ最多優勝クラブで3-0とする見事なゴールを決めたばかりだった。 攻撃参加中のパウリDFカロル・メッツがボールを失った直後、オリゼは中央約20mから左足で低いシュートを左隅に決めた（54分）。得点を祝う際、彼は右手を耳に当てて相手サポーターにもっと声を上げるよう要求した。
右ウイングのオリゼは今季41試合で17得点29アシスト、合計46直接関与を記録している。
このゴールで土曜の第29節、バイエルンはブンデスリーガのシーズン得点記録を更新した。レオン・ゴレツカの2-0とする一撃はチーム通算102点目となり、1972年の旧記録（101点）を抜き去った。
マイケル・オリスの経歴：
クラブ 期間 FCレディング 2017年 - 2021年 クリスタル・パレス 2021-2024 FCバイエルン 2024年 - 現在