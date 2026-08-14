契約解除のタイミングは、今週日曜日にチャンピオンシップ開幕戦でターフ・ムーアにウェストハム・ユナイテッドを迎えるバーンリーにとって、これ以上ないほど最悪のものとなった。

アーノルド・シュワルツェネッガーとJ.J.ワットを起用した大規模なバイラルキャンペーンとともに発表されたクリーム色のアウェーキットを含め、すでに新しいホーム用およびアウェー用ユニフォームに投資していたファンの手元には、今や無用となった商品が残されている。クラブは、更新後のスポンサー表記を施したユニフォームに差し替えられるまで、オンラインストアと実店舗のすべての在庫を引き上げざるを得なくなった。

失望したファン層からの反発を和らげるため、バーンリーはフィノティブのロゴ入りキットを購入したすべてのサポーターを対象に、包括的な返金・交換プログラムを実施すると約束した。一部には希少なコレクターズアイテムとしてシャツを手元に残す者もいるとみられるが、多くはヴァーチュ・モーターズをあしらった新バージョンへの交換を選ぶ見通しだ。