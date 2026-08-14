Getty Images Sport
翻訳者：
バーンリー、新シーズン用ユニフォームの返金対応へ 契約締結からわずか42日で胸スポンサーを外すことに
スポンサー契約が突然終了へ
イングランドの新シーズン開幕が迫る中、衝撃的な展開として、バーンリーはメインパートナーであるフィノティブ・ワンとの関係を正式に解消した。当初、この提携はクラブの2026-27シーズンに向けた商業戦略の重要な柱と位置づけられていたが、クラブ上層部が契約の全面破棄に動き、わずか6週間で終わりを迎えた。突然の破綻により、ランカシャーのクラブは、スター選手を起用したプロモーション動画が完全に使用不能となるなど、マーケティング面での悪夢の修正に追われている。
クラブは金曜午前、簡潔な正式声明を通じてこのニュースを確認し、キプロス登録のトレーディング・エコシステムとの関係に事実上終止符を打った。
クラブはサポーターに向けた公式声明で、次のように述べた。「バーンリー・フットボールクラブは、フィノティブとの契約が終了したことを、遺憾ながら確認する」。声明では続けて、この重大な決定の理由について説明し、取締役会が「クラブの利益、そしてサポーターの利益を守るため断固として行動し、同時に新シーズンに向けた準備がピッチ内外で支障なく続くことを確保した」と述べた。
- Getty Images
ファンにレプリカユニフォームの全額返金を提示
契約解除のタイミングは、今週日曜日にチャンピオンシップ開幕戦でターフ・ムーアにウェストハム・ユナイテッドを迎えるバーンリーにとって、これ以上ないほど最悪のものとなった。
アーノルド・シュワルツェネッガーとJ.J.ワットを起用した大規模なバイラルキャンペーンとともに発表されたクリーム色のアウェーキットを含め、すでに新しいホーム用およびアウェー用ユニフォームに投資していたファンの手元には、今や無用となった商品が残されている。クラブは、更新後のスポンサー表記を施したユニフォームに差し替えられるまで、オンラインストアと実店舗のすべての在庫を引き上げざるを得なくなった。
失望したファン層からの反発を和らげるため、バーンリーはフィノティブのロゴ入りキットを購入したすべてのサポーターを対象に、包括的な返金・交換プログラムを実施すると約束した。一部には希少なコレクターズアイテムとしてシャツを手元に残す者もいるとみられるが、多くはヴァーチュ・モーターズをあしらった新バージョンへの交換を選ぶ見通しだ。
プレシーズンの試合中に手がかりが浮かび上がった
今週前半の時点で、舞台裏で問題が起きているのではないかと、鋭い観察眼を持つ人々はすでに疑い始めていた。放送局がウェストハム戦に向けて公開したプロモーション用コンテンツでは、DFカイル・ウォーカーが、胸の部分が目立って空白となっているバーンリーのユニフォームを着用している姿が確認された。
これを受けて即座に疑問の声が上がった。とりわけ、チームはプレシーズンの日程を通じてFinotive Oneのロゴを着用しており、つい先週土曜日のカラバオカップ1回戦ノッツ・カウンティ戦でも同じだったためだ。
さらに、正式発表の24時間前には、Finotive Oneとのパートナーシップに関する言及がクラブの公式ウェブサイトとソーシャルメディアのチャンネルからすべて削除されており、疑念はいっそう強まった。これは、ALK Capitalのオーナーシップ下にあるターフ・ムーアでのスポンサー事情の不安定さという流れに続くものだ。
- Getty Images Sport
物議を醸してきた商業的関係の歴史
この最新の失態により、バーンリーとシャツスポンサーの近年における複雑な関係には、また新たな1章が加わった。ペースが公の場でベッティング業界からの方針転換を打ち出していたにもかかわらず、クラブはW88やSpreadExといったギャンブル系ブランドにたびたび立ち返ってきた。
昨年には、マネーロンダリング対策の規則やビジネスパートナーの確認に不備があったと認定した調査を受け、ギャンブル委員会がTGP Europe運営サイトとのつながりをめぐって、バーンリーや複数のクラブに警告を発していた。Finotive Oneへの切り替えは異なる業種への転換を意図したものだったが、その関係はリーグ戦の最初のキックオフを迎える前に悪化した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。