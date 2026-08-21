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バーンリー、フェイエノールトからDFアネル・アハメドホジッチを700万ポンドで獲得完了
最終ラインの強化
バーンリーは新シーズンを前に守備の選択肢を強化すべく素早く動き、重要な補強を実現した。イングランドの同クラブは、オランダ・エールディビジのフェイエノールトからセンターバックのアーメドホジッチを正式に獲得した。
この移籍により、才能あるDFがイングランドのサッカー界に復帰することになった。クラレッツは陣容の強化を目指しており、アーメドホジッチはチームの最終ラインを引き締める存在として大きな期待を背負ってターフ・ムーアに加わる。
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数百万ユーロの投資
このセンターバックの獲得に向け、イングランドのクラブはフェイエノールトに対して約700万ユーロの移籍金を支払うことで合意したと報じられている。この大型投資は、実績あるクオリティーと経験を備えた戦力を最終ラインに加えようとするクラブの強い決意を示している。
クラブ幹部は水面下で迅速に動き、合意をまとめるとともに、獲得競争に発展する可能性を退けた。この補強は、そのクラブにとって今夏の移籍市場における注目すべき守備陣の補強の一つとなった。
実績ある守備の系譜
アーメドホジッチは、ハイレベルな競争の中で自身を試したエールディビジでのプレーを経て、イングランドへ向かう。試合を読む能力、守備を組織する力、そして後方から攻撃を組み立てる力によって、オランダで重要な存在となっていた。
そして今、このセンターバックはそうした特長をイングランドのサッカーに持ち込む。イギリスのサッカーが求めるフィジカル面への慣れが、チームへの早期適応を後押しすると見られている。
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イングランドサッカーへの精通
アーメドホジッチにとって、イングランドでの競争の雰囲気はすでにかなりなじみ深いものだ。統率力のあるセンターバックは、2023-24シーズンにシェフィールド・ユナイテッドの一員としてプレミアリーグでプレーし、すでにトップリーグの厳しさを経験している。
また、今回の加入は、バーンリーが20チーム中19位で終えて降格した2025-26シーズンのプレミアリーグ後に進められているクラブの継続的なスカッド調整の一環でもある。トップリーグで実績のある選手を迎え入れることは、今後の目標に向けた重要な一歩となる。
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