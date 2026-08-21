バーンリーは新シーズンを前に守備の選択肢を強化すべく素早く動き、重要な補強を実現した。イングランドの同クラブは、オランダ・エールディビジのフェイエノールトからセンターバックのアーメドホジッチを正式に獲得した。

この移籍により、才能あるDFがイングランドのサッカー界に復帰することになった。クラレッツは陣容の強化を目指しており、アーメドホジッチはチームの最終ラインを引き締める存在として大きな期待を背負ってターフ・ムーアに加わる。