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バーンリーはプレミアリーグ降格を受け、主力DFをRBライプツィヒに2100万ポンドで売却した。
クレアッツ、主力ディフェンダーを失う
バーンリーは主力DFエステベをブンデスリーガのRBライプツィヒへ放出した。移籍金は最大2730万ポンドと報じられ、同クラブの守備強化に貢献する。バーンリーはプレミアリーグから再び降格。このフランス人DFは、昨季3位の強豪で新たな挑戦を求める。
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ライプツィヒ、新加入を歓迎
ライプツィヒのスポーツディレクター、マルセル・シェーファー氏は、身体能力、人格、リーダーシップを兼ね備えた稀有な選手と評されるエステベの獲得を喜び、「Maximeの加入はクラブにとって非常に重要なステップだ」と語った。
クラブ公式サイトで彼は「マキシムとの契約は我々にとって極めて重要だ。若いがフランスとイングランドで経験を積み、バーンリーで成長したセンターバックを獲得でき喜ばしい」と語った。
彼は我々がこのポジションに求めていた多くの資質を持つ。身長、運動能力、強力な左足、ボール保持時の自信、そして積極的に前に出て守備を行う能力だ。マキシムは前向きにプレーし、タフなタックルを決め、声を出してチームをまとめ、ピッチに大きなエネルギーをもたらす。
さらに、彼は生まれながらのリーダーです。常にコミュニケーションを取り、周囲をまとめ、責任を果たします。ピッチ外では冷静で思慮深い人物です。これらの資質が、彼をRBライプツィヒに最適な選手としています。マキシムが即戦力として活躍し、チームで重要な役割を果たしてくれると確信しています。」
フランス人選手が即戦力となることを目指す
身長193cmのDFは、バーンリーをプレミアリーグへ導きPFAチャンピオンシップ年間ベストイレブンに選ばれた。今回加入したRBライプツィヒの大きな野心に刺激を受けている。
エステベは「RBライプツィヒの一員になれてとてもうれしいです。このクラブはハイインテンシティで恐れを知らないサッカー、絶え間ない進化、大きな野心を体現しています。それは私にぴったりです。
私はここに来て即戦力となり、責任を担い、チームとともに成功を収めたいです。フランスとイングランドで学んだ経験と資質を、RBライプツィヒで活かします。
「クラブとの話し合いは説得力があり、私の役割が明確に示されました。チームとファンに会える日が待ち遠しいです。チャンピオンズリーグ、ブンデスリーガ、DFBポカールで一緒に成功を収めたいです。」
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今こそ守備陣の再構築が必要だ
バーンリーは過酷なEFLチャンピオンシップを戦うため、急ぎチーム再建と守備の要となる後継者の確保が必要だ。エステベの退団は大きな痛手。このセンターバックは、クラブが100ポイントを取り、30試合で無失点、失点16に抑えた歴史的な2024-25シーズンチャンピオンシップの全46試合に出場し、頼れる存在だった。 さらに彼は昨季プレミアリーグでも34試合に出場し、チームが降格したもののレギュラーとしての地位を維持した。
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