バーンリーはプレミアリーグ降格を受け、主力DFをRBライプツィヒに2100万ポンドで売却した。

ライプツィヒのスポーツディレクター、マルセル・シェーファー氏は、身体能力、人格、リーダーシップを兼ね備えた稀有な選手と評されるエステベの獲得を喜び、「Maximeの加入はクラブにとって非常に重要なステップだ」と語った。

クラブ公式サイトで彼は「マキシムとの契約は我々にとって極めて重要だ。若いがフランスとイングランドで経験を積み、バーンリーで成長したセンターバックを獲得でき喜ばしい」と語った。

彼は我々がこのポジションに求めていた多くの資質を持つ。身長、運動能力、強力な左足、ボール保持時の自信、そして積極的に前に出て守備を行う能力だ。マキシムは前向きにプレーし、タフなタックルを決め、声を出してチームをまとめ、ピッチに大きなエネルギーをもたらす。

さらに、彼は生まれながらのリーダーです。常にコミュニケーションを取り、周囲をまとめ、責任を果たします。ピッチ外では冷静で思慮深い人物です。これらの資質が、彼をRBライプツィヒに最適な選手としています。マキシムが即戦力として活躍し、チームで重要な役割を果たしてくれると確信しています。」