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バーンリーのマイケル・ジャクソン監督は、アーセナルのカイ・ハヴェルツがレスリー・ウゴチュクウに行った「危険な」タックルはレッドカードに値すると主張した。
重大局面とレッドカードの物議
ESPNによると、バーンリーの暫定監督は月曜日の1-0の接戦敗北に不満を募らせた。アーセナルはハヴェルツの前半ヘディングで2004年以来のリーグ優勝まであと1勝としたが、69分の同選手によるレスリー・ウゴチュクウへのタックルが最大の話題となった。 VAR確認が行われたが、ポール・ティアニー主審はモニターを見に行かず、レッドカードが出なかったため、リーグ11試合で2得点を挙げるこのフォワードはピッチに残った。
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ジャクソンは厳しい処罰を求めている
ジャクソンは、審判団がその選手を退場させなかったのは重大な誤りだと率直に語った。「選手が退場するのは望ましくないが、映像を見直すと、今日の審判基準ならハーヴェルツにはレッドカードが妥当だ」と記者団に述べた。 「スロー再生を見れば、どの角度でも明白だ。危険なタックルで、試合の流れを止めた悪質なファウルだ。残り20分で試合展開が変わりかねなかった。私たちは勝敗を争っていたし、最後まで粘った」。
負傷の懸念とセットプレーでの苦戦
バーンリー監督は、ハヴェルツのタックルが相手選手を怪我させる可能性があったと指摘し、「重要な判定が味方にならないことがあり、今シーズンも得られていない」と語った。また、決勝点につながったセットプレーでは「マークを外す細かなミスが、強豪チームとの差になる」と守備の課題を認めた。 「セットプレーで脅威なのは分かっていた。マークを外すような細かいミスが、強豪との差を生む」と語った。アーセナルは37試合で82ポイントを獲得し首位の座を守り、36試合を終えたマンチェスター・シティに5ポイント差をつけている。
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これからどうなるのでしょうか？
アーセナルにとって歴史的な一週間となる。5月24日にクリスタル・パレスに勝てばプレミアリーグ優勝が確定する。さらに5月30日にはパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝に臨み、欧州初制覇を狙う。