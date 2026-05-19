バーンリー監督は、ハヴェルツのタックルが相手選手を怪我させる可能性があったと指摘し、「重要な判定が味方にならないことがあり、今シーズンも得られていない」と語った。また、決勝点につながったセットプレーでは「マークを外す細かなミスが、強豪チームとの差になる」と守備の課題を認めた。 「セットプレーで脅威なのは分かっていた。マークを外すような細かいミスが、強豪との差を生む」と語った。アーセナルは37試合で82ポイントを獲得し首位の座を守り、36試合を終えたマンチェスター・シティに5ポイント差をつけている。