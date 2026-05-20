英紙『インディペンデント』によると、ダックスは深夜の事故で難を逃れた。32歳の同選手は水曜日、リーミントン・スパ治安判事裁判所に出廷し、法定濃度を超えてメルセデスを運転した罪を認めた。事故はイースター・マンデーに発生。バーミンガムがイプスウィッチ・タウンに1-2で敗れた試合に途中出場してから数時間後のことだった。

8月に200万ユーロでブレーメンから加入したドイツ人選手は、呼気100mlあたり53mcgのアルコールが検出され、基準値35mcgを超えていた。

裁判長のジョン・キーリー氏は「まずあなたが死ななかったこと、そして相手ドライバーが死ななかったことを幸運と思うべきだ。今回の事態はそれだけ深刻だ」と述べた。