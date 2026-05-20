(C)Getty Images
翻訳者：
バーミンガムのストライカーが飲酒運転で事故を起こし、「生きていられるだけでも幸運だ」と告げられ、14カ月の免許停止と罰金を科された。
- Getty Images Sport
道路で危ないところだった
英紙『インディペンデント』によると、ダックスは深夜の事故で難を逃れた。32歳の同選手は水曜日、リーミントン・スパ治安判事裁判所に出廷し、法定濃度を超えてメルセデスを運転した罪を認めた。事故はイースター・マンデーに発生。バーミンガムがイプスウィッチ・タウンに1-2で敗れた試合に途中出場してから数時間後のことだった。
8月に200万ユーロでブレーメンから加入したドイツ人選手は、呼気100mlあたり53mcgのアルコールが検出され、基準値35mcgを超えていた。
裁判長のジョン・キーリー氏は「まずあなたが死ななかったこと、そして相手ドライバーが死ななかったことを幸運と思うべきだ。今回の事態はそれだけ深刻だ」と述べた。
多額の罰金が科された
元ボルシア・ドルトムントの選手には、14カ月の免許停止と計20,240ポンドの罰金が科された。内訳は罰金16,155ポンド、追加徴収金2,000ポンド、裁判費用85ポンド、被害女性2人への賠償金各1,000ポンド。 裁判所は月2,000ポンドの分割払いを許可した。彼は事前に用意した陳述書で過ちを認め、「運転前にアルコールを摂取し、対向車と後続車に接触した」と述べた。
検察官のリナ・アクター氏は「被告は自身のアルコール濃度が基準値以下だと思っていたが、準備した陳述書で謝罪していた」と述べた。
注意散漫とクラブによる処分
事故直前の状況がさらに明らかになった。アクター氏は法廷で、被告が「運転中に音楽を変えようとして事故を起こし、詳細は覚えていない」と警察に供述したと述べた。
また、木の枝を避けようとしたとも主張した。弁護人のジュリア・モーガン氏は、彼が他の運転手の安否を確認したと強調。その1人は額と親指を切り、鼻血も出ていた。
モーガン氏は、バーミンガム・シティが内部処分を下したことも明かし、「彼は罰金と数試合の出場停止を受けた。これは、クラブがこの種の事件をどれだけ深刻に受け止めているかを示している」と述べた。
- Getty Images Sport
ストライカーの将来展望
有罪判決を受けたものの、クラブは「非の打ち所のない人物」と保証する身元保証書を提出した。ピッチでは36試合に出場し、11ゴール2アシストを記録した。
今後は免許停止処分を受けながら評判回復に努め、このピッチ外の不祥事を乗り越え、キャリアを継続することが求められる。