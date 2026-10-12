Getty
翻訳者：
バーミンガムとプリマスでの失敗を防ぐため、ウェイン・ルーニーが「すべきだったこと」とは？ マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドの早期監督復帰は否定
ルーニーはダービーとD.C.ユナイテッドに在籍した
ダービーに所属中に現役を引退したルーニーは、同クラブで監督としての経験を積み、厳しい状況の中で称賛に値する仕事をした。しかし、勝ち点剥奪処分を受けたチームはチャンピオンシップから降格した。
その後、ルーニーは現役時代にも所属したMLSのDCユナイテッドで米国に戻ったが、ワシントンでの在任期間は14カ月余りにとどまり、チームをプレーオフ進出に導くことはできなかった。
- Getty/GOAL
バーミンガムでは83日間、プリマスでは25試合
トム・ブレイディらは、野心的な計画が進められていたバーミンガムで、2023年10月にルーニーの起用に賭けた。ルーニーは2024年1月初め、指揮を執った83日間でわずか15試合を戦っただけでセント・アンドリューズを去ることになった。
その年の後半、2部で浮上のきっかけを探していたプリマスが、マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多得点者に再びチャンスを与えた。しかし、25試合にわたる指揮の間にプリマスは順位を下げ、リーグの最下位付近まで転落した。
その後ルーニーは解説者の仕事に復帰したほか、新たなドキュメンタリーシリーズに妻コリーンと夫妻の4人の息子とともに出演している。監督復帰の可能性は残しているものの、再び戦術ボードを手にすることを急いではいないようだ。
ルーニーは指導者として、どのように違うやり方ができたのか？
難しい監督職で結果を残せなかった負けず嫌いのウェインに、再び指導者を務めたいという思いがあるかと問われた元エヴァートンDFのスタッブスは、ギャンブラー・メディアの協力による取材でGOALにこう語った。「何とも言えないね。今、彼はピッチ外での活動を楽しんでいると思う。
「彼が監督業に入ったとき、おそらく……。彼のように、才能という点で謎めいた存在だった人は、時に監督業を始めるのが早すぎることがあると思う。
「ウェインは、自分ならできるし、何があっても動じないと思えるほど強い性格の持ち主だ。ただ、今同じ質問をしたら、『指導者としてもう少し時間をかけるべきだったかもしれない』と、違う答えを返すかもしれない。
「監督たちのそばでもう少し時間を過ごすべきだったかもしれないし、現場に入って彼らの仕事ぶりを見ることもできたかもしれない。後から振り返れば、そう思うものだ。職を失い、解任されて初めて、そうした疑問を抱くこともある。
「ウェインに後悔はないと思う。どの仕事も誠実な気持ちで引き受け、最大限の成果を出そうとしていたはずだからね。ただ、どんな手段があっても、さまざまな理由でうまくいかないことはある。
「バーミンガムでは、それを痛感したのだと思う。自分がするつもりだったことと、実際に求められたことは、おそらく違っていたのだろう」
- Getty/GOAL
ルーニー、現在は解説の仕事とドキュメンタリーシリーズが活動の中心に
ルーニーはプリマスを去って以来、複数の空席となっているポストへの就任が取り沙汰されている。プリマスでの仕事では南海岸に移り住み、チェシャーにいる家族と長期間離れて過ごすことになった。
だが、これまでのところ就任したいと思えるほど魅力的な職はない。また、スタッフの一員としてオールド・トラッフォードに復帰するとの話も憶測の域を出ていない。40歳のルーニーは、生放送やハイライト番組、ポッドキャストで専門的な分析や意見を述べることに満足しているようだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。