難しい監督職で結果を残せなかった負けず嫌いのウェインに、再び指導者を務めたいという思いがあるかと問われた元エヴァートンDFのスタッブスは、ギャンブラー・メディアの協力による取材でGOALにこう語った。「何とも言えないね。今、彼はピッチ外での活動を楽しんでいると思う。

「彼が監督業に入ったとき、おそらく……。彼のように、才能という点で謎めいた存在だった人は、時に監督業を始めるのが早すぎることがあると思う。

「ウェインは、自分ならできるし、何があっても動じないと思えるほど強い性格の持ち主だ。ただ、今同じ質問をしたら、『指導者としてもう少し時間をかけるべきだったかもしれない』と、違う答えを返すかもしれない。

「監督たちのそばでもう少し時間を過ごすべきだったかもしれないし、現場に入って彼らの仕事ぶりを見ることもできたかもしれない。後から振り返れば、そう思うものだ。職を失い、解任されて初めて、そうした疑問を抱くこともある。

「ウェインに後悔はないと思う。どの仕事も誠実な気持ちで引き受け、最大限の成果を出そうとしていたはずだからね。ただ、どんな手段があっても、さまざまな理由でうまくいかないことはある。

「バーミンガムでは、それを痛感したのだと思う。自分がするつもりだったことと、実際に求められたことは、おそらく違っていたのだろう」