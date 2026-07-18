バーゼル、リヒトシュタイナー：「ユヴェントスのユニフォームは人を高揚させる」。彼に向けた横断幕

「ユヴェントスについて：どんなユヴェントスになると思うか？彼らについてはかなりよく知っている。選手たちは足が重くなっているだろうし、トリノはかなり暑かった。間違いなく厳しい試合になるだろう。しかし、あのユニフォームには重みがあり、同時に飛翔させてくれる力もある。だから、質の高さがある以上、ユヴェントスはそれなりにうまく機能するだろうと期待している」。





ユヴェントスサポーターはリヒトシュタイナーに「ステファン、スイスの誇り、ユヴェントスの戦士」と書いた横断幕を掲げた。