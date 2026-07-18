ユヴェントスで7度セリエAを制したリヒトシュタイナーは、今日、監督としてバーゼル率いて古巣と親善試合に臨む。試合前、彼はスカイ・スポーツに「チームの調子はまずまず。これは最初のテストだ。厳しいプレシーズンを終えたばかりで足は重い」と語った。 今日のバーゼルはフレッシュな状態で、強い相手と戦う意欲に満ちている。私も楽しみにしている」
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翻訳者：
バーゼル、リヒトシュタイナー：「ユヴェントスのユニフォームは人を高揚させる」。彼に向けた横断幕
「ユヴェントスについて：どんなユヴェントスになると思うか？彼らについてはかなりよく知っている。選手たちは足が重くなっているだろうし、トリノはかなり暑かった。間違いなく厳しい試合になるだろう。しかし、あのユニフォームには重みがあり、同時に飛翔させてくれる力もある。だから、質の高さがある以上、ユヴェントスはそれなりにうまく機能するだろうと期待している」。
ユヴェントスサポーターはリヒトシュタイナーに「ステファン、スイスの誇り、ユヴェントスの戦士」と書いた横断幕を掲げた。
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