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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

バーゼル対ユヴェントス 0-0：エカトール負傷、ペリンがPKセーブ、全選手が今シーズン初テストで出場

ユヴェントス
セリエ A

バーゼルでのプレシーズン初親善試合は、ユヴェントスがスコアレスドローに終わった。

5日間の合宿を終えたユヴェントスは、早くも試合に臨んだ。 ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスは元チームメイトのステファン・リヒトシュタイナーが率いるバーゼルとのアウェー戦で0-0の引き分けに終わった。この試合はプレシーズン初となる親善試合で、1984年にユヴェントスがカップ・ウィナーズ・カップ決勝でポルトを2-1で破り、キャプテンのガエターノ・シレアがトロフィーを掲げた歴史的なスタジアムで行われた。 今日の相手は準備がはるかに進んでおり、25日にスイス・スーパーリーグ開幕戦を控えている。 新加入のジェフ・エカトールが28分に筋肉系の怪我で途中交代し、もう一人の新戦力ゼキ・チェリックは招集外だった。同様に、W杯から戻ったばかりのグレイソン・ブレメル、ジョナサン・デイヴィッド、テウン・クープマイナーズ、フランシスコ・コンセイソン、ケナン・イルディズ、ウェストン・マッケニー、およびW杯に出場中のニコ・ゴンサレスも欠場した


前半は4-2-3-1を採用し、エカトールをCF、その背後にボガ、アドジッチ、ゼグロヴァを配置後半はネクストジェネレーションの若手を多数投入し、布陣を刷新した。 レンタルから復帰したものの再び退団が噂されるダグラス・ルイスとアルトゥールも出場した。 ユヴェントスの決定機は、GKと1対1を外したミレッティと若手オボアヴウォドゥオのシュートだった。後者のシュートはバーゼルGKサルヴィの好セーブに阻まれたが、サルヴィはカウンターで抜け出したオペンダをエリア外で倒し退場した。 ホームチームはアーサーのファウルで得たPKが好機だったが、オテレのキックはペリンに止められた。ペリンは、数日前にエージェントが物議を醸した件で先発を譲ったディ・グレゴリオに代わり後半から出場していた。



バーゼル対ユヴェントス 0-0

得点者：なし


  • ゴールとハイライト

    84分 - オペンダが主役。ユヴェントスPKエリア内でハンドの疑い。その後カウンターで抜け出し、バーゼルPKエリア外でGKサルヴィに倒され、サルヴィは退場

    82分 - オボアヴォドゥオが右足でカーブをかけてシュートも枠外。

    68分 - ペリンがセラールの左足クロスをセーブ

    65分 - ルガーニのヘディングはゴールポスト近くでアウト

    64分 - オボアヴウォドゥオの好シュートはGKサルヴィの好セーブでCKに

    59分 - ミリクのヘディングは枠を捉えきれず

    62分 - セラールが至近距離から放ったシュートはわずかに枠を外れた

    58分 - アーサー・デュ・オテレのファウルでバーゼルにPK。ペリンが同オテレのシュートをセーブ

    54分 - オペンダのシュートは力不足

    51分 - ジョアン・マリオの左足カーブはGKがセーブ

    48' - ミレッティがミス。バーゼルのビルドアップをカットしGKと1対1になるも、シュートはブロックされた。

    46' - スパレッティ監督は10人を交代（オペンダのみ残留）。


    45分 - シャキリのFKをディ・グレゴリオが好セーブ

    40' - カンビアソの25m左足シュートはわずかに枠を外れた

    34分 - ダグラス・ルイスが至近距離からワンタッチシュートもGKが阻止

    28分 - エカトールが接触で膝を痛め、そのまま交代。ハーフタイムには太もも裏の筋肉に問題があるとの報道。

    23分 - ボガのシュートもオムリンがセーブ

    21分 - ロカテッリがメティーニョにファウルし、バーゼルのベンチが抗議。両ベンチが小競り合いとなり、スパレッティ監督はリヒトシュタイナーに「我々は何も言っていない」と語りかけた。

    20分 - アドジッチの至近距離右足シュートはGKが弾き返した

    18分 - メティーニョがペナルティエリア際から右足シュート。ディ・グレゴリオが難なくキャッチ

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  • バーゼル対ユヴェントス、試合結果

    バーゼル対ユヴェントス 0-0

    得点者：なし


    バーゼル（4-2-3-1）：オムリン（46分 サルヴィ）；ツネモト（79分 オメラギッチ）、ダニリウク、ヴィクトリー、シセ（80分 ルイス）； トーレル（67分 ルロワ）、メティーニョ（79分 ヴイヨーズ）；オライグベ（68分 バカニン）、シャキリ（46分 ソウ）、オテレ（66分 サラ）；アジェティ（46分 セラー、86分 ヴィドマー・ダウティリア）。監督：リヒトシュタイナー。


    ユヴェントス（4-2-3-1）：ディ・グレゴリオ（46分 ペリン）；カルル（46分 ジョアン・マリオ）、ガッティ（46分 ルガーニ）、ケリー（46分 カバル）、カンビアソ（46分 ルーヒ）； ロカテッリ（46分 ミレッティ）、ダグラス・ルイス（46分 アルトゥール）；ジェグロヴァ（46分 オボアヴウォドゥオ）、アドジッチ（46分 リチーナ）、ボガ（46分 ミリク、78分 オウス）；エカトール（29分 オペンダ）。監督：スパレッティ。


    警告：カンビアソ、ジョアン・マリオ（以上J）


    退場：サルヴィ（B）


    【備考】58分ペリンがオテレのPKをセーブ

  • バーゼル対ユヴェントス、招集選手

    以下は、スパレッティ監督が招集した選手と背番号です：

    1 ペリン、4 ガッティ、5 ロカテッリ、6 ケリー、11 ゼグロヴァ、13 ボガ、14 ミリク、15 カルル、16 ディ・グレゴリオ、17 アドジッチ、18 エカトール、20 オペンダ、 21 ミレッティ、23 ピンソリオ、24 ルガーニ、25 ジョアン・マリオ、26 ダグラス・ルイス、27 カンビアソ、29 アーサー、32 カバル、40 ルーヒ、41 オウス、43 ギル・プチェ、45 オボアヴウォドゥオ、46 リチーナ、47 ドゥルミシ、49 ヴァン・アールレ。

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