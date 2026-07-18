84分 - オペンダが主役。ユヴェントスPKエリア内でハンドの疑い。その後カウンターで抜け出し、バーゼルPKエリア外でGKサルヴィに倒され、サルヴィは退場

82分 - オボアヴォドゥオが右足でカーブをかけてシュートも枠外。

68分 - ペリンがセラールの左足クロスをセーブ

65分 - ルガーニのヘディングはゴールポスト近くでアウト

64分 - オボアヴウォドゥオの好シュートはGKサルヴィの好セーブでCKに

59分 - ミリクのヘディングは枠を捉えきれず

62分 - セラールが至近距離から放ったシュートはわずかに枠を外れた

58分 - アーサー・デュ・オテレのファウルでバーゼルにPK。ペリンが同オテレのシュートをセーブ

54分 - オペンダのシュートは力不足

51分 - ジョアン・マリオの左足カーブはGKがセーブ

48' - ミレッティがミス。バーゼルのビルドアップをカットしGKと1対1になるも、シュートはブロックされた。

46' - スパレッティ監督は10人を交代（オペンダのみ残留）。





45分 - シャキリのFKをディ・グレゴリオが好セーブ

40' - カンビアソの25m左足シュートはわずかに枠を外れた

34分 - ダグラス・ルイスが至近距離からワンタッチシュートもGKが阻止

28分 - エカトールが接触で膝を痛め、そのまま交代。ハーフタイムには太もも裏の筋肉に問題があるとの報道。

23分 - ボガのシュートもオムリンがセーブ

21分 - ロカテッリがメティーニョにファウルし、バーゼルのベンチが抗議。両ベンチが小競り合いとなり、スパレッティ監督はリヒトシュタイナーに「我々は何も言っていない」と語りかけた。

20分 - アドジッチの至近距離右足シュートはGKが弾き返した

18分 - メティーニョがペナルティエリア際から右足シュート。ディ・グレゴリオが難なくキャッチ