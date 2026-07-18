5日間の合宿を終えたユヴェントスは、早くも試合に臨んだ。 ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスは、元チームメイトのステファン・リヒトシュタイナーが率いるバーゼルとのアウェー戦で0-0の引き分けに終わった。この試合はプレシーズン初となる親善試合で、1984年にユヴェントスがカップ・ウィナーズ・カップ決勝でポルトを2-1で破り、キャプテンのガエターノ・シレアがトロフィーを掲げた歴史的なスタジアムで行われた。 今日の相手は準備がはるかに進んでおり、25日にスイス・スーパーリーグ開幕戦を控えている。 新加入のジェフ・エカトールが28分に筋肉系の怪我で途中交代し、もう一人の新戦力ゼキ・チェリックは招集外だった。同様に、W杯から戻ったばかりのグレイソン・ブレメル、ジョナサン・デイヴィッド、テウン・クープマイナーズ、フランシスコ・コンセイソン、ケナン・イルディズ、ウェストン・マッケニー、およびW杯に出場中のニコ・ゴンサレスも欠場した。
前半は4-2-3-1を採用し、エカトールをCF、その背後にボガ、アドジッチ、ゼグロヴァを配置。後半はネクストジェネレーションの若手を多数投入し、布陣を刷新した。 レンタルから復帰したものの再び退団が噂されるダグラス・ルイスとアルトゥールも出場した。 ユヴェントスの決定機は、GKと1対1を外したミレッティと、若手オボアヴウォドゥオのシュートだった。後者のシュートはバーゼルGKサルヴィの好セーブに阻まれたが、サルヴィはカウンターで抜け出したオペンダをエリア外で倒し退場した。 ホームチームはアーサーのファウルで得たPKが好機だったが、オテレのキックはペリンに止められた。ペリンは、数日前にエージェントが物議を醸した件で先発を譲ったディ・グレゴリオに代わり後半から出場していた。
バーゼル対ユヴェントス 0-0
得点者：なし