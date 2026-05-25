そのオーバーヘッドキックは完璧なゴールとしてスコットランドサッカーの伝説になった。このゴールで同国は30年ぶりの男子ワールドカップ出場を決めた。紙幣発表会でマクトミネイは、この稀有な栄誉に選ばれた誇りを語った。

「世界最高の舞台に立つことはすべての選手の夢であり、ファンにとって何よりも大切だと理解しています」とこのMFは語った。「その瞬間は支えてくれるすべての人々のもの。自分のゴールがスコットランドの紙幣に描かれ、本当に特別な気持ちです」