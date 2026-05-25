(C)Getty Images
翻訳者：
バンク・オブ・スコットランドは、ワールドカップ予選デンマーク戦でのスコット・マクトミネイのオーバーヘッドキック弾に着想を得た20ポンド紙幣を発表した。
歴史的突破に賛辞
スコットランド銀行は、代表チームのワールドカップ復帰を祝し、記念紙幣を制作した。1998年以来初めて出場権を得たスコットランド男子代表を称え、新20ポンド紙幣の表面にマクトミネイを起用した。
BBCによると、デザインは伝統的なスコットランド紙幣の美学と、予選への現代的オマージュを融合。中央には、ハンプデン・パークでのデンマーク戦（4-2で勝利）で、元マンチェスター・ユナイテッドのマクトミネイが放った先制ゴールにインスパイアされた画像が配置されている。この勝利で「タータン・アーミー」は熱狂し、2026年大会出場が確定した。
- Getty
マクトミネイ、「特別な」栄誉に反応
そのオーバーヘッドキックは完璧なゴールとしてスコットランドサッカーの伝説になった。このゴールで同国は30年ぶりの男子ワールドカップ出場を決めた。紙幣発表会でマクトミネイは、この稀有な栄誉に選ばれた誇りを語った。
「世界最高の舞台に立つことはすべての選手の夢であり、ファンにとって何よりも大切だと理解しています」とこのMFは語った。「その瞬間は支えてくれるすべての人々のもの。自分のゴールがスコットランドの紙幣に描かれ、本当に特別な気持ちです」
希少なコレクターズアイテムと慈善活動
「マクトミネイ・トゥエンティ」はわずか100枚のみ発行。半数はコレクター向けオークション、抽選会、エディンバラとグラスゴーでのポップアップイベントで提供されます。イベントでは暗証番号を解読したファンが紙幣を獲得できます。
オークションと抽選会の収益は、ホームレス支援団体「クライシス・スコットランド」に寄付されます。バンク・オブ・スコットランドスコットランド執行委員会委員長エマ・ノーブル氏は「彼と協力し、ユニークな形でプロジェクトを実現できたことを光栄に思います。クライシス・スコットランドへのご支援に感謝します」と語りました。
- Getty Images Sport
ワールドカップを見据えて
国民が新しい紙幣に感嘆する中、注目は依然としてアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップのグループステージに集まっている。 ノーブル氏は「劇的な予選突破の瞬間をファンに永く記憶してほしい。サッカーと紙幣、二つの伝統を現代的に融合させた」と語った。
2026年の大会では、スコットランド代表は6月14日にボストンでハイチ、19日に同地でモロッコ、24日にマイアミでブラジルと対戦する。