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バロンドール2026年間最優秀監督賞候補者発表、ルイス・エンリケ、ミケル・アルテタ、ルイス・デ・ラ・フエンテがヨハン・クライフ・トロフィー最終候補をけん引し、スペイン勢が優勢に
エンリケ、PSGで歴史的連覇を狙う
ルイス・エンリケは、フランスの首都で再びセンセーショナルな1年を過ごしたことを受け、再び注目を集めている。2025年に同賞を受賞したパリ・サンジェルマンの指揮官は、チームを2年連続のチャンピオンズリーグ制覇に導き、タイトル防衛を目指している。
ヨハン・クライフ・トロフィーは、2024年にカルロ・アンチェロッティが初受賞した賞で、優れた戦術と革新性によってピッチ上で最も大きな成功を生み出した監督を称えるものだ。エンリケの戦術的柔軟性と、スター選手をそろえたチームを欧州のノックアウト方式の厳しい戦いの中でマネジメントする能力は、今回も再び彼を最有力候補の位置へと押し上げている。
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アルテタとエメリがプレミアリーグでの躍進をけん引
男子部門の候補には、エンリケとともにアーセナルのミケル・アルテタ監督も名を連ねた。アルテタ監督はついにアーセナルの長年にわたる国内制覇への待望を終わらせ、22年ぶりにプレミアリーグの栄冠を北ロンドンにもたらした。さらにチャンピオンズリーグ決勝ではPSGに敗れ、2冠達成はあと一歩のところで逃した。
イングランドにおけるスペイン勢の候補を締めくくるのは、アストン・ビラで引き続き驚異的な仕事を続けるウナイ・エメリ監督だ。エメリ監督は昨季、アストン・ビラをヨーロッパリーグ優勝に導き、さらにプレミアリーグで見事4位に入り、バーミンガムのクラブにチャンピオンズリーグ出場権をもたらした。
デ・ラ・フエンテ、受賞を狙う
国際舞台では、ルイス・デ・ラ・フエンテが依然として打ち破るべき存在であり続けている。スペインの欧州選手権制覇を受け、2024年のランキングで3位に入ったベテラン指揮官は、今年さらに評価を高めた。デ・ラ・フエンテは、スペイン代表が2026年ワールドカップで優勝を果たす歴史的な戦いを率い、ポゼッションベースの自身のシステムが現代サッカーにおいて依然として最高水準であることを証明した。
男子部門の最終候補の中で唯一のスペイン人以外として名を連ねるのが、バイエルン・ミュンヘンを率いるヴァンサン・コンパニである。ベルギー人指揮官は、バイエルンを圧倒的なブンデスリーガ制覇へ導き、年間最優秀監督賞の初受賞を争っている。コンパニの下で、バイエルンは昨季122ゴールという驚異的な数字を記録し、ブンデスリーガの歴代最多得点記録を更新した。
このトロフィーを巡る争いは、欧州の指導者勢力図における現在のパワーシフトを映し出している。そこではスペインの理念が、さまざまなトップレベルの環境で成功裏に実践されている。
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女子年間最優秀監督賞の新時代
女子年間最優秀監督賞も来月、3回目の授与が行われる予定で、初受賞者の誕生が確実となっている。2024年のエマ・ヘイズ、2025年のサリナ・ウィーフマンに続き、2026年の候補者リストには多彩な顔ぶれが並んだ。バルセロナを率いるペレ・ロメウに加え、マンチェスター・シティのアンドレー・イェグレルツ、元日本代表監督のニルス・ニールセンが有力候補となっている。
女子部門の候補者にはこのほか、OLリヨネスのジョナタン・ヒラルデスと、現在BKヘッケンを率いるエレナ・サディクも名を連ねた。サディクの選出は特に注目に値する。セルティックでシーズンをスタートさせた後、スウェーデンのクラブを歴史的なエウロパ・カップ制覇へ導いたためだ。
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