国際舞台では、ルイス・デ・ラ・フエンテが依然として打ち破るべき存在であり続けている。スペインの欧州選手権制覇を受け、2024年のランキングで3位に入ったベテラン指揮官は、今年さらに評価を高めた。デ・ラ・フエンテは、スペイン代表が2026年ワールドカップで優勝を果たす歴史的な戦いを率い、ポゼッションベースの自身のシステムが現代サッカーにおいて依然として最高水準であることを証明した。

男子部門の最終候補の中で唯一のスペイン人以外として名を連ねるのが、バイエルン・ミュンヘンを率いるヴァンサン・コンパニである。ベルギー人指揮官は、バイエルンを圧倒的なブンデスリーガ制覇へ導き、年間最優秀監督賞の初受賞を争っている。コンパニの下で、バイエルンは昨季122ゴールという驚異的な数字を記録し、ブンデスリーガの歴代最多得点記録を更新した。

このトロフィーを巡る争いは、欧州の指導者勢力図における現在のパワーシフトを映し出している。そこではスペインの理念が、さまざまなトップレベルの環境で成功裏に実践されている。



