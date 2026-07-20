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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

バロンドール2026パワーランキング：ラミン・ヤマルがワールドカップ制覇。だが、スペインの10代スーパースターはゴールデンボール争いでハリー・ケインを上回るだけのことをやってのけたのか？

Power rankings
バロンドール
ハリー・ケイン
リオネル・メッシ
ラミン・ヤマル
キリアン・エンバペ
アーリング・ハーランド
ヴィニシウス・ジュニオール
ロドリ
ウスマン・デンベレ
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
デクラン・ライス
マイケル・オリーセ
ジュード・ベリンガム
ヴィティーニャ
ルイス・ディアス
アクラフ・ハキミ
パウ・クバルシ
ダビド・ラヤ
ラウタロ・マルティネス
ファビアン・ルイス
ミケル・オヤルザバル
ワールドカップ
チャンピオンズ リーグ
プレミアリーグ
ラ・リーガ
セリエ A
ブンデスリーガ
リーグ・アン
アフリカ・ネイションズカップ

リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの二強時代が過去のものになりつつある中、バロンドール争いはここ20年近くでこれほどまでに開かれたものには感じられず、今では数え切れないほどの選手たちが、サッカー界で最も権威ある個人賞を手にするチャンスが自分にもあると信じて各シーズンを迎えている。ウスマン・デンベレは、負傷と不安定さに苦しめられたキャリアを乗り越え、2025年にバロンドールを受賞した。そして2026年も、多くの有力候補がひしめく中の一人となっていた。

デンベレは、パリ・サンジェルマンのクラブ史上初となるヨーロッパカップ制覇に大きく貢献したパフォーマンスによって、この賞をほぼ手中に収めた。そして今回もまた、バロンドール争いにおいてチャンピオンズリーグが大きな影響を及ぼす可能性が高い。

ただし、今回はワールドカップイヤーでもあったため、北米での夏の戦いで見せた出来が最終結果を大きく左右する可能性もある。

さらに、アフリカネイションズカップも考慮対象となることを忘れてはならない。つまり、所属クラブで輝いただけでなく、今季を通じて2つの主要大会で印象的な活躍を見せた選手が現れる可能性もあるということだ。

スペインのワールドカップ決勝での勝利は、シーズンに幕を下ろしただけでなく、バロンドール争いにも終止符を打った。もはやこれ以上、自身の受賞を主張する余地は誰にもなかった。GOALのバロンドール・パワーランキングは、過去9カ月にわたって2026年のゴールデンボール受賞候補を追ってきたが、10月26日にロンドンで行われる授賞式で表彰台の頂点に立つ可能性が最も高いと我々が考えるのは以下の面々だ。

前回更新：2026年7月16日。ランキング圏外：ブルーノ・フェルナンデス＆ガブリエウ・マガリャンイス

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）↔️

    2025-26シーズン：15得点、6アシスト。

    2024年に表彰台入りを果たしていたジュード・ベリンガムだが、その2年後には、レアル・マドリーでの期待外れのシーズンに加え、負傷からの回復で2度にわたって戦列を離れたことで、バロンドールのノミネート候補に入る可能性さえ絶たれたように見えた。しかし、イングランドの一員としてワールドカップで見せたパフォーマンスによって、最終候補入りの座をつかむ可能性はなお残されている。

    このMFはイングランドの準決勝進出の原動力となり、7得点を記録。決勝トーナメントではメキシコ戦、ノルウェー戦でそれぞれ2得点を挙げ、勝利の立役者となった。そしてイングランドは再び世界の舞台で頂点には届かなかったものの、ベリンガムのパフォーマンスはバロンドール投票者たちの記憶に長く残ることになりそうだ。

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19ラウタロ・マルティネス（インテル）⬇️

    2025-26シーズン：30ゴール、10アシスト。セリエAとコッパ・イタリアを制覇。

    チャンピオンズリーグではボド／グリムトに屈辱的な敗退を喫したものの、インテルはなお成功したシーズンを送った。ネラッズーリはセリエA優勝を決め、その後コッパ・イタリア決勝も制した。その成功の原動力となったのは、これまでと同様にラウタロ・マルティネスだった。

    ラウタロはイタリア1部で得点王となり、2位に3ゴール差をつけてシーズンを終えた。そしてその好調をワールドカップにも持ち込み、アルゼンチンのために重要なゴールをいくつも記録。イングランドに勝利した準決勝では決勝点も挙げた。だが残念ながら、アルビセレステが守備の安定を優先したことで、決勝では最後までベンチから出場できず、2024年コパ・アメリカ決勝で決めたあの決勝ゴールを再現することはできなかった。

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18ダビド・ラヤ（アーセナル）⬆️

    2025-26シーズン：29試合でクリーンシート。ワールドカップとプレミアリーグを制覇。

    バロンドールの候補者リストには、常に1人か2人のGKが入る余地がある。そして2026年、その最有力候補が、アーセナルで再び見事なシーズンを送ったダビド・ラヤだ。ラヤはプレミアリーグのゴールデングローブ賞を3シーズン連続で受賞。アーセナルはついに壁を突破してイングランド1部を制し、さらにチャンピオンズリーグ決勝まで勝ち進む中で、ラヤが喫した失点はわずか5だった。

    シーズンの最後にはワールドカップ優勝メダルも手にした。ただ、ラヤはスペインでウナイ・シモンに次ぐ第2GKという、やや意外な立場にあり、そのためラ・ロハの一員として北米で出場機会はなかった。

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）🆕

    2025-26シーズン：3ゴール、6アシスト。ワールドカップ、チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップを制覇。

    ファビアン・ルイスは実際、負傷によりシーズンのかなりの期間を欠場した。それでも2025-26シーズンで最も多くのタイトルを手にした選手として、バロンドールの候補リスト入りする可能性は高い。PSGのこのMFは、世界最高の中盤ユニットの一角を再び担いながら、国内外での成功にいくつもの重要な貢献を果たした。

    その後ルイスは、ノックアウトラウンドで先発に入ると、ワールドカップ制覇を果たしたスペインでも結果を残した。元ナポリのスターは、ラ・ロハでの50試合出場でいまだ敗戦を経験しておらず、この幸運の象徴は、2024年の制覇に貢献した欧州タイトルに続き、世界タイトルも加えた。

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    16アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）↔️

    2025-26シーズン：4ゴール、18アシスト、21回のクリーンシート。アフリカ・ネーションズカップ、チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、UEFAスーパーカップを制覇。

    世界最高の右SBであるアクラフ・ハキミは、PSGで今季も見事なシーズンを送り、負傷から復帰すると、チャンピオンズリーグ決勝の勝利にフル出場して大きく貢献した。

    現時点では、物議を醸したアフリカ・ネーションズカップ決勝の結果を覆すというCAFの裁定を受け、アフリカ王者を名乗ることもできる。ただし、セネガルの控訴によってその判断が覆る可能性はなお残されている。それでも、モロッコはワールドカップで再びアフリカ大陸を代表する存在であることを示し、ハキミも準々決勝進出までの戦いで結果を残した。

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）⬇️

    2025-26シーズン：32ゴール、9アシスト。ワールドカップとコパ・デル・レイを制覇。

    ミケル・オヤルサバルが自身最高のシーズンを送ったと言っても、決して大げさではない。ユーロ2024決勝で決勝点を決めたこの男は、レアル・ソシエダでコパ・デル・レイ制覇に貢献しながら、クラブレベルではキャリア最高の得点数を記録。さらに、代表の舞台でもその決定力を維持した。

    オヤルサバルは9月にスペインがワールドカップ予選を開始して以降、1試合平均ほぼ1ゴールのペースを記録。北米で行われた大会でも、その勝負強さを示し、最終的に優勝したスペインのために5ゴールを挙げた。

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    14ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）↔️

    2025-26シーズン：28ゴール、16アシスト。

    ビニシウス・ジュニオールは、レアル・マドリーでのパフォーマンスという点で2025年は苦しい1年を過ごした。暦年のラ・リーガではわずか8ゴールにとどまり、バロンドール落選へのリベンジロードは思うように進まなかった。しかし、「好不調は一時的なもの、実力は永遠」という格言どおり、ビニは2026年のスタートで再び勝負強さを示した。チャンピオンズリーグのノックアウトステージ6試合で4ゴールを挙げるなど、好調な時期には決定的な働きができることを証明してみせた。

    フラメンゴ出身のこのタレントが最高のレベルを取り戻したことは、ベルナベウにタイトルをもたらすには十分ではなかった。それでも、ワールドカップでは4ゴールを挙げて前線をけん引し、ブラジルでの悲惨な成績には終止符を打った。ただ、ブラジルをベスト16以上へ導くことはできず、6つ目の星を待つ時間はなお続いている。

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13デクラン・ライス（アーセナル）↔️

    2025-26シーズン：8ゴール、15アシスト。プレミアリーグ優勝。

    デクラン・ライスは、2024-25シーズンのチャンピオンズリーグでのレアル・マドリー戦でのパフォーマンスによって、世界屈指のMFの一人であることを証明した。そして、その後もさらに成長を続けている。アーセナルが今季プレミアリーグのタイトルを獲得し、さらにチャンピオンズリーグ決勝進出を果たす中で、ライスはチームにとって最も重要な選手の一人だった。

    ライスは力強い持ち上がり、守備での働き、そしてセットプレーからの質の高いボールで試合から消えることがほとんどなく、北米で負傷や病気と闘いながらも、イングランドのワールドカップ準決勝進出の道のりで引き続き大きな貢献を果たした。

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    12ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）⬇️

    2025-26シーズン：7ゴール、10アシスト。チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップを制した。

    ヴィティーニャは、2021年にウルブスで期待外れに終わったローン移籍から、2025年にバロンドールの表彰台入りを果たすまでに大きな飛躍を遂げた。今やPSGの中盤を支配する司令塔は、多くの人々から世界最高のMFと見なされている。実際、その評価にふさわしいプレーをシーズンの大半で見せ、ルイス・エンリケ率いるチームが再びリーグ・アンとチャンピオンズリーグの両方を制する中で、自身のゴール数とアシスト数も上積みした。

    ヴィティーニャは後者の決勝でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、その後のワールドカップでもポルトガルのテンポを作り続けた。ただ、ポルトガル代表はチーム全体として大きく期待を裏切り、スペインに敗れてベスト16で姿を消した。

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11ルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン）⬇️

    2025-26シーズン：30ゴール、27アシスト。ブンデスリーガ、DFBポカール、DFLスーパーカップを制覇。

    ルイス・ディアスが昨夏に売却されていなければ、自分たちのシーズンははるかに成功していたのではないか。そう考えるリヴァプールファンがいても無理はない。多様な役割をこなすこのFWは2024-25シーズンのタイトル獲得で重要な役割を果たしたが、新たな挑戦を望んだことで、クラブはコロンビア代表に対するバイエルン・ミュンヘンからの7500万ユーロ（6550万ポンド／8800万ドル）のオファーを受け入れた。

    それ以降、ディアスは後ろを振り返っていない。ハリー・ケイン、そしてバイエルンのチームメートたちと素晴らしい連係を築いてきた。今季のブンデスリーガで決めたゴールの中には圧巻のものもあり、チャンピオンズリーグでの躍動も、たとえバイエルンが最終的に再び欧州で結果を残せなかったとしても、バロンドール投票者の目を確実に引いたはずだ。さらにワールドカップでもコロンビアのために魔法のような瞬間を生み出したが、チームはラウンド16でスイスにPK戦の末に敗れて敗退した。

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10パウ・クバルシ（バルセロナ）🆕

    2025-26シーズン：1得点、2アシスト、26試合クリーンシート。ワールドカップ、ラ・リーガ、スペイン・スーペルコパを制覇した。

    スペインがワールドカップに臨むにあたり、注目はラミン・ヤマルに集まっていた。だが最終的にその輝きを上回ったのは、パウ・クバルシというもう1人のバルセロナのティーンエイジャーだった。19歳は、ブラウグラナで再びタイトル獲得シーズンを送った勢いそのままに、世界の舞台で自身の存在を強烈に印象づけた。北米で行われた同大会では、多くの人々からクバルシが最高のセンターバックだったと見なされた。

    このDFは、スペインが決勝で勝利した後に最優秀若手選手に選出。クバルシは、スペインが優勝までの道のりで枠内シュートをわずか10本、失点を1に抑える上で重要な役割を果たした。

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）⬇️

    2025-26シーズン：23ゴール、10アシスト。チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップを制覇。

    チャンピオンズリーグの決勝トーナメントで最も際立った選手に冠を授けるとすれば、クヴィチャ・クワラツヘリアはほぼ他の誰よりも抜きん出た存在だった。PSGのウインガーは、大会史上初めて決勝トーナメント7試合連続でゴールまたはアシストを記録。連覇を狙う王者が再び欧州制覇へと勝ち進む中、その数字には見事な一撃の数々も含まれていた。

    ただ、クワラツヘリアのシーズンを通じたパフォーマンスは、そこまで同じ高みに達していたわけではない。また、ジョージアがワールドカップ出場を逃したことは、最終的なバロンドール争いでどこまで上位に食い込めるかに上限を設ける恐れがある。それでも、「クワラドーナ」と呼ばれるこの男には、少なくとも表彰台に届く道はまだ残されており、そこへたどり着くためにこれ以上ないほどのことをやってのけたと言っていい。

  • haaland Getty Images

    8アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）↔️

    2025-26シーズン：58ゴール、11アシスト。FAカップとカラバオカップを制覇。

    自身の高い基準からすれば物足りないシーズンを終えたアーリング・ハーランドは、2025-26シーズンの幕開けに「ターミネーター・モード」へ突入。マンチェスター・シティが数々のビッグタイトル争いで再び挑戦者としての地位を確立しようとする中、文字通り一人で相手をなぎ倒す破城槌となった。

    その後、2026年の幕開けには得点の出ない時期が訪れ、チャンピオンズリーグ敗退とともに、ハーランドのバロンドール受賞の可能性とシティのタイトル獲得の望みの両方が潰える危険もあった。しかし、ハーランドもチームも立て直しに成功し、FAカップとカラバオカップを制しながら、プレミアリーグ優勝争いではアーセナルを最後まで追い詰めた。

    その結果、ハーランドは手にできる最大のタイトル獲得には届かなかったものの、1998年以来となるノルウェーのワールドカップ出場によって、バロンドール候補としての評価は間違いなく高まった。さらに、同国のエースFWはチーム史上初のベスト8進出となった大会で7得点を挙げ、その舞台を最大限に生かした。

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    7ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）⬇️

    2025-26シーズン：25ゴール、14アシスト。チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップを制覇。

    負傷の影響で、デンベレがPSGのシーズン前半戦に与えられたインパクトは限られ、バロンドール連覇は難しいとみられていた。しかし、完全復活を果たすと、再び最高のフォームを取り戻して評価を押し上げた。とりわけチャンピオンズリーグ決勝トーナメントでは、リヴァプール戦とバイエルン・ミュンヘン戦の両試合で勝利を決定づける活躍を見せ、さらにアーセナルとの決勝でも得点を記録した。

    デンベレは自身の評価をさらに高めるため、ワールドカップでもインパクトを残す必要があった。そしてついに、キャリアで初めて大会でのゴールを記録。ノルウェー戦でのハットトリックが、6ゴールを挙げた今大会のハイライトとなった。しかし、北米ではそれ以外で何人かのチームメートに比べて影が薄く、2年連続でのゴールデンボール受賞は今やほぼ不可能となっている。

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6ロドリ（マンチェスター・シティ）⬆️

    2025-26シーズン： 2ゴール。ワールドカップ、FAカップ、カラバオカップを制覇。

    2024年バロンドールの防衛という希望を打ち砕いたACLの負傷から復帰したロドリは、2025-26シーズンの大半で以前と同じ選手には見えなかった。マンチェスター・シティの一員として2つのタイトル獲得に貢献し、輝きを見せた場面もあったが、引き続きコンディション面の問題に苦しみ、時折ペース不足も感じさせた。

    しかし、そのすべてはワールドカップで忘れ去られた。スペインの2度目の優勝において、ロドリは傑出したパフォーマンスを見せた一人だった。大会最優秀選手に選ばれたロドリは、多くの人々が不可能だと考えていたもう一つのゴールデンボール獲得争いに、突如として再び戻ってきた。

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）↔️

    2025-26シーズン：58ゴール、14アシスト。

    キリアン・エンバペは今年、ついにバロンドールを手にするのだろうか。モナコで10代の頃に台頭したその瞬間から、このFWは将来のバロンドール受賞者として期待を寄せられてきた。だが、12月に27歳となったエンバペは、いまだ表彰台の頂点に立つ機会を待ち続けている。

    今季の大半において、その待ち時間を終わらせる最高のチャンスを自らに与えるため、エンバペにこれ以上できることはほとんどなかった。苦戦するレアル・マドリーをけん引し、その過程で膝を負傷。完全には回復しきれずにいる間に、レアル・マドリーのシーズンをタイトル獲得で終える望みは徐々に遠のいていった。ただ、エンバペはワールドカップで最高のパフォーマンスを見せる傾向があり、3大会連続で際立った活躍を披露。10ゴールを挙げ、歴史的な2度目のゴールデンブーツ獲得を果たした。

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4マイケル・オリーゼ（バイエルン・ミュンヘン）↔️

    2025-26シーズン：26得点、41アシスト。ブンデスリーガ、DFBポカール、DFLスーパーカップを制覇。

    マイケル・オリーセがクリスタル・パレスからバイエルン・ミュンヘンへのステップアップに苦しむと予想していた者がいたとすれば、その見立ては完全に外れたと言うほかない。というのも、このウインガーはブンデスリーガ王者で2年間にわたって素晴らしいパフォーマンスを続けてきたからだ。自ら得点を奪う力と味方のゴールを演出する力を兼ね備える24歳は、欧州で最も恐ろしいアタッカーの一人へと成長。チャンピオンズリーグでも強烈な印象を残し、とりわけ準々決勝のレアル・マドリー戦では、ベルナベウで長い時間にわたって相手を翻弄し、バイエルンの本拠地に戻ってからはゴールも決めて、その対戦を締めくくった。

    クラブでの活躍は、熾烈なポジション争いの中でもフランス代表の先発の座を確保する助けにもなり、同選手はフランスのワールドカップ戦線でも主役の一人となった。創造性とパスセンスを武器に、記録更新となる7アシストをマークした。

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）⬇️

    2025-26シーズン：44ゴール、30アシスト。MLSカップ制覇。

    リオネル・メッシがバロンドールの候補に名を連ねる時代は、もはや終わったと考えられていた。しかし、インテル・マイアミをクラブ史上初のMLSカップ制覇に導き、その後はアルゼンチン代表の一員としてワールドカップでも輝きを放ったことで、8度の受賞を誇るメッシが自身のコレクションに新たなゴールデンボールを加える可能性は十分にある。

    メッシは2年連続となるMLS最優秀選手賞を受賞するまでの過程で別格の存在感を示し、マイアミのプレーオフ6試合だけでも6ゴール7アシストを記録した。クラブレベルでのこの成功は、バロンドールの投票者が票を投じる際に当然考慮されるべきだ。

    さらに、圧巻のワールドカップでは8ゴール4アシストを記録。今回はアルゼンチンを最後まで導くことはできなかったものの、39歳となった今もなお、世界最高、少なくともその一人であり続けていることを十分に証明した。

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2ラミン・ヤマル（バルセロナ）⬆️

    2025-26シーズン：26得点、21アシスト。ワールドカップ、ラ・リーガ、スペイン・スーパーカップを制覇。

    シーズン開幕前の時点でブックメーカーのバロンドール本命と見られていたラミン・ヤマルは、このままいけば21歳未満で同賞を受賞する初の選手になる可能性が高い。しかも、それは2026年に受賞しなくても達成し得るものだ。昨季のチャンピオンズリーグ終盤で見せたバルセロナのティーンエイジャーのパフォーマンスによって、彼は多くの人々の目に世界最高のフットボーラーとして映るようになり、投票でデンベレに次ぐ2位に入ったことも、その証しとなった。

    依然として、ヤマルは大一番でもっと決定的な瞬間を生み出す必要があると考える声がある一方で、これほど若い年齢で多くの試合をこなしてきたことが負傷の問題の増加につながっているとの懸念もある。その影響は最終的にクラブでのシーズンを早期に終わらせ、ワールドカップでのスペインにおける彼の限定的な結果にも一因となった。それでも、ラ・ロハが北米で頂点まで上り詰める中、ヤマルはその唯一無二のダイナミズムを示すことができたが、大会に自身の個人的な刻印を残せなかったことで、今回もまたバロンドール争いではあと一歩届かない可能性がある。

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）↔️

    2025-26シーズン：73得点、8アシスト。ブンデスリーガ、DFBポカール、DFLスーパーカップ優勝。

    ハリー・ケインを完全には評価しない人々はこれからもいるだろう。しかし、多くの人が彼をたたく材料にしてきた“無冠”の重荷をついに振り払った今、バイエルンのストライカーは明確な使命を帯びた男のように見えた。驚異的なペースでゴールを重ね、個人としての評価にも値することを示そうという強い決意がうかがえた。

    大量得点を記録しただけでなく、ケインはブンデスリーガ王者の一員として総合力の高さも存分に発揮した。また、イングランドのワールドカップ準決勝進出の過程では6得点を挙げた。北米で頂点に届かなかったことで、バロンドールを他の候補にさらわれる余地は生まれたが、この賞が個人として最高のシーズンを送った選手に与えられるものであることを踏まえれば、ケインが1位で表彰台の頂点に立っても異論を唱えるのは難しい。