デンベレは、パリ・サンジェルマンのクラブ史上初となるヨーロッパカップ制覇に大きく貢献したパフォーマンスによって、この賞をほぼ手中に収めた。そして今回もまた、バロンドール争いにおいてチャンピオンズリーグが大きな影響を及ぼす可能性が高い。

ただし、今回はワールドカップイヤーでもあったため、北米での夏の戦いで見せた出来が最終結果を大きく左右する可能性もある。

さらに、アフリカネイションズカップも考慮対象となることを忘れてはならない。つまり、所属クラブで輝いただけでなく、今季を通じて2つの主要大会で印象的な活躍を見せた選手が現れる可能性もあるということだ。

スペインのワールドカップ決勝での勝利は、シーズンに幕を下ろしただけでなく、バロンドール争いにも終止符を打った。もはやこれ以上、自身の受賞を主張する余地は誰にもなかった。GOALのバロンドール・パワーランキングは、過去9カ月にわたって2026年のゴールデンボール受賞候補を追ってきたが、10月26日にロンドンで行われる授賞式で表彰台の頂点に立つ可能性が最も高いと我々が考えるのは以下の面々だ。

前回更新：2026年7月16日。ランキング圏外：ブルーノ・フェルナンデス＆ガブリエウ・マガリャンイス。