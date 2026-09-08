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バロンドール2026クラブ・オブ・ザ・イヤー候補：名誉ある賞の男子部門ショートリストでPSG、アーセナル、バイエルン・ミュンヘンが先行、バルセロナも再び脚光を浴びる
PSG、連覇を狙う
パリ・サンジェルマンは世界の舞台で打ち破るべきチームとして確固たる地位を築いており、今回もまたバロンドールを巡る議論の中心に立っている。初の欧州制覇を果たして2025年の同賞を獲得したフランスの強豪は、2度目のチャンピオンズリーグ制覇を受け、男子年間最優秀クラブ賞の連覇を目指している。
しかし、リーグ・アン王者にとって2年連続タイトルへの道のりは容易ではない。彼らの支配力には、自らも歴史的なシーズンを送った複数の欧州の強豪が挑んでいる。候補リストには欧州各地、さらにはその外からの多様な成功例が反映されており、最終決定は次回のガラにおける最も議論を呼ぶ要素の一つとなりそうだ。
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アーセナルとバイエルンが追走グループをリード
その対抗馬の筆頭は、ミケル・アルテタ監督の下でまさに変革の1年を過ごしたアーセナルである。アーセナルはついに22年ぶりのプレミアリーグ優勝を果たし、国内での激しい争いを制してイングランドサッカーの頂点に返り咲いた。
候補リストには、ヴァンサン・コンパニ監督の下で戦術的革命を遂げたドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンも名を連ねている。イングランド代表主将ハリー・ケインの圧倒的な得点力にけん引され、個人のバロンドール候補でもある同選手を擁するバイエルンは、世界でも屈指の息をのむような攻撃的サッカーを披露してきた。
世界的な知名度と下馬評の低いチームの物語
男子クラブ・オブ・ザ・イヤーの最終候補には、この競技の世界的な広がりを示す2クラブも名を連ねた。ノルウェーのボードー／グリムトは、チャンピオンズリーグでの見事な快進撃を受けて、エリートの仲間入りを果たした。アトレティコ・マドリーやマンチェスター・シティのような強豪を相手に、下馬評を覆して勝利を収めたのである。今回の選出は、欧州の舞台で見せた彼らの驚異的な躍進を証明するものだ。
そして、この国際色豊かな顔ぶれを完成させる形で加わったのが、ブラジルの強豪フラメンゴだ。リオデジャネイロを本拠とする同クラブは、国内外で圧倒的な強さを示したシーズンを受けてノミネートされた。カンピオナート・ブラジレイロのタイトルを獲得し、コパ・リベルタドーレスもわずか6年で3度目の制覇を成し遂げた。
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バルセロナとマンチェスター・シティが女子王座を懸けて激突
女子年間クラブ部門では、バルセロナが世界最高の地位奪還を目指す中、争いは同様に熾烈である。カタルーニャのクラブは国内3冠を華々しく達成し、さらにチャンピオンズリーグのタイトルも再び獲得。2026年の同賞に向けた本命とみられている。2023年と2024年にこの賞の最初の2回を制していたが、2025年には一時的にアーセナルにその座を譲った。
バルセロナに対抗するのは、イングランド王者マンチェスター・シティとドイツ王者バイエルン・ミュンヘンだ。いずれも女子サッカー界の頂点との差を縮める上で大きな前進を遂げている。さらに、フランスの強豪OLリヨンヌと、コンカカフWチャンピオンズカップを制したメキシコのクラブ・アメリカも名を連ねている。
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