パリ・サンジェルマンは世界の舞台で打ち破るべきチームとして確固たる地位を築いており、今回もまたバロンドールを巡る議論の中心に立っている。初の欧州制覇を果たして2025年の同賞を獲得したフランスの強豪は、2度目のチャンピオンズリーグ制覇を受け、男子年間最優秀クラブ賞の連覇を目指している。

しかし、リーグ・アン王者にとって2年連続タイトルへの道のりは容易ではない。彼らの支配力には、自らも歴史的なシーズンを送った複数の欧州の強豪が挑んでいる。候補リストには欧州各地、さらにはその外からの多様な成功例が反映されており、最終決定は次回のガラにおける最も議論を呼ぶ要素の一つとなりそうだ。







