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バロンドール受賞者カリム・ベンゼマのリヨン復帰は破談に。無給でのプレーに同意していたにもかかわらず
サウジとのつながりが帰還の夢を阻む
ベンゼマが最後にもう一度リヨンで最前線に立つというロマンあふれる可能性は、この夏の移籍市場で現実味を帯びていた。2023年にレアル・マドリーを退団して以降、このベテランFWは中東でプレーしてきたが、自らのルーツへの思いは今なお非常に強い。 『レキップ』によれば、リヨンの経営陣はこのストライカーに接触し、リーグ・アン復帰への関心を探っていた。しかし、金銭面での犠牲だけでは、リヤドでの彼の状況に伴う法的な複雑さを乗り越えるには至らなかった。
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欧州移籍を阻むアンバサダー条項
ベンゼマがサウジアラビアのフットボール事業に長期的に関与していることが、障害になったようだ。FWは現在、2030年まで続く巨額の商業契約およびアンバサダー契約を結んでおり、サウジ・プロリーグと同王国のスポーツ面での利益を世界的に促進することが目的となっている。サウジ政府系ファンドのPIFは、これらの注目度の高い資産について、肖像権上の義務を果たし、公式行事に出席させるための厳格な方針を維持している。
このストライカー陣営は、両方の役割を両立させる方法を探ったと報じられているが、フランス1部の要求は、サウジでの任務に伴う移動や出席要請とは相いれないと見なされた。「こう言うのは繊細なことだ。『あそこに戻りたい』とね。なぜなら、私はとても美しいイメージを残して去ったからだ……。何が起こるかは誰にも分からない。戻ることへの恐れではない。ただ、時には物事をそのままにしておいた方がいいこともある」と、ベンゼマは以前に語っていた。
アル・ヒラル撤退とワトキンスという要素
ベンゼマのサウジアラビアの首都での時間は数日前に終わりを迎えた。リヤドを本拠地とする強豪クラブは、このフランス人選手と双方合意の上で契約を解消したと発表した。この退団は、より若く、よりダイナミックな攻撃の軸を求めていたシモーネ・インザーギ監督との不和が報じられていた時期を経た末のものだった。この退団の引き金となったのは、クラブによる移籍市場での積極的な動き、具体的にはアストン・ビラからオリー・ワトキンスを獲得したことだった。イングランド代表の同選手が先発の座を担う形で加わったことで、ベンゼマの立場はますます不要なものとなっていた。
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リヨンのレジェンドに引退が迫る
リヨン復帰の道が閉ざされたように見え、サウジアラビアでの現役生活にも終止符が打たれたことで、このストライカーがついにスパイクを脱ぐのではないかとの憶測が強まっている。2030年までのアンバサダー職が引き続きそのキャリアの主軸であり、さらにPIFがサウジアラビア国外の別クラブでプレーすることを認めない可能性が高いため、競技レベルでプレーを続ける選択肢は限られている。リヨンにとって、この逸機はピッチ上の戦力を失う以上の意味を持っていた。依然として絶大な商業的影響力を持つ地元の象徴を呼び戻す好機だったからだ。
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