ベンゼマがサウジアラビアのフットボール事業に長期的に関与していることが、障害になったようだ。FWは現在、2030年まで続く巨額の商業契約およびアンバサダー契約を結んでおり、サウジ・プロリーグと同王国のスポーツ面での利益を世界的に促進することが目的となっている。サウジ政府系ファンドのPIFは、これらの注目度の高い資産について、肖像権上の義務を果たし、公式行事に出席させるための厳格な方針を維持している。

このストライカー陣営は、両方の役割を両立させる方法を探ったと報じられているが、フランス1部の要求は、サウジでの任務に伴う移動や出席要請とは相いれないと見なされた。「こう言うのは繊細なことだ。『あそこに戻りたい』とね。なぜなら、私はとても美しいイメージを残して去ったからだ……。何が起こるかは誰にも分からない。戻ることへの恐れではない。ただ、時には物事をそのままにしておいた方がいいこともある」と、ベンゼマは以前に語っていた。