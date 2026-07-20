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Kevin KeeganGetty Images
Mohamed Saeed

翻訳者：

バロンドール受賞者で元イングランド代表およびニューカッスル監督のケビン・キーガン氏が死去した。

K. Keegan
リヴァプール
ニューカッスル
ハンブルガーSV

元イングランド代表監督でリヴァプールのレジェンド、ケビン・キーガン氏が75歳で逝去した。愛称「キング・ケビン」で親しまれた英国サッカー界のアイコンは、がんと勇敢に闘った末に亡くなった。

  • サッカー界のレジェンドの逝去

    イングランド代表の伝説的フォワード兼監督、キーガン氏ががんのため75歳で死去した。月曜日に家族が訃報を発表し、イングランドサッカーの一時代を象徴した同氏にスポーツ界から追悼の声が寄せられた。

    胸が張り裂けるような発表の中で、キーガン氏が今年初めにステージ4のがんと診断されていたことが明らかになった。

    家族は「ケビン・キーガンが75歳で亡くなったことを深い悲しみとともに報告します。最期は妻と娘たちに囲まれていました。2度のバロンドール受賞者であり、愛する夫、父、祖父でした」と発表した。


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  • Kevin Keegan EnglandGetty

    リヴァプールとハンブルクでの黄金期

    キーガンの選手キャリアは非凡だった。特にビル・シャンクリー監督率いるリヴァプールでの活躍が際立つ。1971年に3万3000ポンドで加入し、国内と欧州の舞台でチームを牽引した。

    在籍中、リーグ優勝3回、FAカップ1回、UEFAカップ2回、そして1977年のチャンピオンズカップ制覇に貢献した。

    ドイツ・ハンブルク時代には1978、79年と2年連続でバロンドールを獲得し、同賞を2度取った唯一の英国人選手として歴史に名を残している。


  • 『エンターテイナーズ』と「絶対気に入る」の熱弁

    現役を引退したキーガンは、監督として名声を確固たるものにした。特にニューカッスル・ユナイテッドを2度率いた時期が印象的だ。1992年、低迷する「マグパイズ」を「ザ・エンターテイナーズ」へと変え、プレミアリーグのファンを魅了した。

    「I will love it」と激昂した場面は今もプレミアリーグの伝説として語り継がれ、彼の情熱と気性の激しさを象徴している。

    この訃報を受け、クラブは「ケビンは単なる選手や監督ではなく、何世代にもわたるサポーターにとってニューカッスルの鼓動そのものでした」と追悼した

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  • Kevin Keegan 1980Hulton Archive

    国民奉仕と永続的な遺産

    キーガンは1999～2000年にイングランド代表を率いた。ユーロ2000での低迷や旧ウェンブリーでのドイツ戦敗北で辞任したが、スリー・ライオンズへの献身は疑われていない。

    晩年もサッカー界で物議を醸したが、影響力は衰えず、妥協のない意見を率直に述べ続けた。1970年代は「Brut 33」の広告塔やヒット曲でポップカルチャー現象にもなった。