イングランド代表の伝説的フォワード兼監督、キーガン氏ががんのため75歳で死去した。月曜日に家族が訃報を発表し、イングランドサッカーの一時代を象徴した同氏にスポーツ界から追悼の声が寄せられた。

胸が張り裂けるような発表の中で、キーガン氏が今年初めにステージ4のがんと診断されていたことが明らかになった。

家族は「ケビン・キーガンが75歳で亡くなったことを深い悲しみとともに報告します。最期は妻と娘たちに囲まれていました。2度のバロンドール受賞者であり、愛する夫、父、祖父でした」と発表した。



