バロンドール受賞者が登場：フランス代表をワールドカップ優勝に導けば、ウスマン・デンベレは2度目のバロンドール獲得へ大きく近づく

延長戦で同点ゴールを決めたムバッペは、決勝での通算得点を4に伸ばした。1点差でハースト、ヴァヴァ、ペレ、ジダン上回った。当時23歳。新時代の幕開けを感じさせた。 ムバッペが「史上最高（GOAT）」になるかは不明だが、メッシの後継者としては確実視された。
しかし4年たった今も、ムバッペはバロンドールもチャンピオンズリーグのタイトルも獲得していない。一方、ウスマン・デンベレは今夏、その両方を2つずつ手にする可能性がある。2022年W杯決勝で酷評され、レキップ紙が無評価としたあのデンベレだ。
延長戦で同点ゴールを決めたムバッペは、決勝での通算得点を4に伸ばした。1点差でハースト、ヴァヴァ、ペレ、ジダン上回った。当時23歳。新時代の幕開けを感じさせた。 ムバッペが「史上最高（GOAT）」になるかは不明だが、メッシの後継者としては確実視された。
しかし4年たった今も、ムバッペはバロンドールもチャンピオンズリーグのタイトルも獲得していない。一方、ウスマン・デンベレは今夏、その両方を2つずつ手にする可能性がある。2022年W杯決勝で酷評され、レキップ紙が無評価としたあのデンベレだ。
カタールでは、デンベレのスピードが相手チームにとって大きな脅威だった。ムバッペ同様、彼は静止状態からでもサイドバックを置き去りにできる。しかし、2人の共通点はそれだけであった。
ムバッペは常に得点を狙える大舞台の男だが、デンベレは決定力不足で、重要な場面で結果を残せなかった。
バルセロナ時代を思い出すとき、最も印象的なのは2019年チャンピオンズリーグ準決勝のリバプール戦だ。疲れ果てたメッシが作った試合を決める絶好機を彼は外し、呆然とするメッシをまるで謝罪するように助け起こした。
それでも、ルサイルでの彼のパフォーマンスは、その低い基準さえも下回るほど酷かった。
デンベレは9歳年上のアンヘル・ディ・マリアと同じサイドで起用された。一見不釣り合いな組み合わせと思えたが、その通りになった。ただし、誰もが想像した形ではなかった。
ディ・マリアは右サイドを縦横無尽に駆け巡り、ITVのゲイリー・ネヴィルが「子供のように」と表現したようにデムベレを翻弄。PKを獲得し、メッシが先制点を奪った。さらに前半終了9分前にも2点目を決めた。
この出来事をきっかけに、デシャン監督は41分でデンベレを交代。
「PKを献上し、その後はパスを出すたびにミスを連発していた」とピアースは語る。デシャン監督は41分、事故のようなプレーに終止符を打つため、Dembeleを交代させた。
この試合で、デンベレは世界サッカー界で「才能を最も無駄にした選手」としての地位を確固たるものにした。
2016-17シーズンにドルトムントでブレイクし、2018年ロシアW杯制覇のフランス代表でもあった。しかし2023年にバルセロナを去る際、クラブ史上最悪の失敗作と呼ばれた。
しかしその後、パリ・サンジェルマンで伝説となった。その最大要因はルイス・エンリケの存在だ。
モビスターのドキュメンタリーで、ルイス・エンリケはムバッペに率先垂範の大切さを語る。
スペイン人監督はビデオ分析の場で「君がマイケル・ジョーダン好きだと読んだ。彼はチームメイトの股間を掴み、狂ったようにディフェンスした」と語りかける。
ムバッペはこれを聞き流したが、デンベレは受け止めた。
2023年10月1日のチャンピオンズリーグ・アーセナル戦で「チームの期待に応えられなかった」としてベンチ外となった後、デンベレはルイス・エンリケの言葉通り、選手としてだけでなく人間としても別人のようになった。
パフォーマンスと姿勢の向上は、アーセナル戦3試合に先発し、すべて勝利した事実が示している。昨季チャンピオンズリーグ決勝でもPKで同点弾を決めた。
3トップの中央に起用されたことで、10代から期待された潜在能力が花開いた。さらに今は、前線から積極的にプレスをかける姿勢が際立っている。
ルイス・エンリケ監督は「彼はボールを持ったときに新たな価値をもたらす。だからこそバロンドールを取れたのだ」と語った。数か月後、彼はそのタイトルを防衛するかもしれない。
ルサイルでの試合以来、初めてワールドカップのピッチに立つデンベレにとって、サッカー界最大の舞台で存在感を示す絶好の機会だ。
大会でまだ得点を挙げていない彼は、ムバッペや“アシストマシン”マイケル・オリゼを擁するフランス代表攻撃陣の一員として、複数得点を奪う可能性を秘める。
彼の武器はスピードだけではない。落ち着き、決定力、そして何よりもプレッシングが光る。
かつて「問題児」と呼ばれた彼は、親友ムバッペとは対照的に、チームを最優先する大人へと成長した。その姿勢が、さらなる個人としての評価をもたらすだろう。