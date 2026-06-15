バロンドール受賞者が登場：フランス代表をワールドカップ優勝に導けば、ウスマン・デンベレは2度目のバロンドール獲得へ大きく近づく

カタールでは、デンベレのスピードが相手チームにとって大きな脅威だった。ムバッペ同様、彼は静止状態からでもサイドバックを置き去りにできる。しかし、2人の共通点はそれだけであった。

ムバッペは常に得点を狙える大舞台の男だが、デンベレは決定力不足で、重要な場面で結果を残せなかった。

バルセロナ時代を思い出すとき、最も印象的なのは2019年チャンピオンズリーグ準決勝のリバプール戦だ。疲れ果てたメッシが作った試合を決める絶好機を彼は外し、呆然とするメッシをまるで謝罪するように助け起こした。

それでも、ルサイルでの彼のパフォーマンスは、その低い基準さえも下回るほど酷かった。