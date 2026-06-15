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Ousmane Dembele France GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

バロンドール受賞者が登場：フランス代表をワールドカップ優勝に導けば、ウスマン・デンベレは2度目のバロンドール獲得へ大きく近づく

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フランス 対 セネガル

4年前、カタールW杯決勝でリオネル・メッシはアルゼンチンを率いてフランスに勝利し、「史上最高の選手（GOAT）」議論に区切りをつけた。だがフランスには、将来その議論を再燃させかねない才能がいた。 キリアン・エムバペは1966年のサー・ジェフ・ハースト以来となる決勝でのハットトリックを達成し、ルサイルでの一戦でメッシを上回る得点を挙げて大会得点王となった。

延長戦で同点ゴールを決めたムバッペは、決勝での通算得点を4に伸ばした。1点差でハースト、ヴァヴァ、ペレ、ジダン上回った。当時23歳。新時代の幕開けを感じさせた。 ムバッペが「史上最高（GOAT）」になるかは不明だが、メッシの後継者としては確実視された。

しかし4年たった今も、ムバッペはバロンドールもチャンピオンズリーグのタイトルも獲得していない。一方、ウスマン・デンベレは今夏、その両方を2つずつ手にする可能性がある。2022年W杯決勝で酷評され、レキップ紙が無評価としたあのデンベレだ。

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP

    痛ましいほど浪費的

    カタールでは、デンベレのスピードが相手チームにとって大きな脅威だった。ムバッペ同様、彼は静止状態からでもサイドバックを置き去りにできる。しかし、2人の共通点はそれだけであった。

    ムバッペは常に得点を狙える大舞台の男だが、デンベレは決定力不足で、重要な場面で結果を残せなかった。

    バルセロナ時代を思い出すとき、最も印象的なのは2019年チャンピオンズリーグ準決勝のリバプール戦だ。疲れ果てたメッシが作った試合を決める絶好機を彼は外し、呆然とするメッシをまるで謝罪するように助け起こした。

    それでも、ルサイルでの彼のパフォーマンスは、その低い基準さえも下回るほど酷かった。

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    「交通事故」

    デンベレは9歳年上のアンヘル・ディ・マリアと同じサイドで起用された。一見不釣り合いな組み合わせと思えたが、その通りになった。ただし、誰もが想像した形ではなかった。

    ディ・マリアは右サイドを縦横無尽に駆け巡り、ITVのゲイリー・ネヴィルが「子供のように」と表現したようにデムベレを翻弄。PKを獲得し、メッシが先制点を奪った。さらに前半終了9分前にも2点目を決めた。

    この出来事をきっかけに、デシャン監督は41分でデンベレを交代。

    「PKを献上し、その後はパスを出すたびにミスを連発していた」とピアースは語る。デシャン監督は41分、事故のようなプレーに終止符を打つため、Dembeleを交代させた。

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP

    無駄になった才能

    この試合で、デンベレは世界サッカー界で「才能を最も無駄にした選手」としての地位を確固たるものにした。

    2016-17シーズンにドルトムントでブレイクし、2018年ロシアW杯制覇のフランス代表でもあった。しかし2023年にバルセロナを去る際、クラブ史上最悪の失敗作と呼ばれた。

    しかしその後、パリ・サンジェルマンで伝説となった。その最大要因はルイス・エンリケの存在だ。

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    「狂ったように守れ」

    モビスターのドキュメンタリーで、ルイス・エンリケはムバッペに率先垂範の大切さを語る。

    スペイン人監督はビデオ分析の場で「君がマイケル・ジョーダン好きだと読んだ。彼はチームメイトの股間を掴み、狂ったようにディフェンスした」と語りかける。

    ムバッペはこれを聞き流したが、デンベレは受け止めた。

    2023年10月1日のチャンピオンズリーグ・アーセナル戦で「チームの期待に応えられなかった」としてベンチ外となった後、デンはルイス・エンリケの言葉通り、選手としてだけでなく人間としても別人のようになった。

  • DembeleGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

    「付加価値」

    パフォーマンスと姿勢の向上は、アーセナル戦3試合に先発し、すべて勝利した事実が示している。昨季チャンピオンズリーグ決勝でもPKで同点弾を決めた。

    3トップの中央に起用されたことで、10代から期待された潜在能力が花開いた。さらに今は、前線から積極的にプレスをかける姿勢が際立っている。

    ルイス・エンリケ監督は「彼はボールを持ったときに新たな価値をもたらす。だからこそバロンドールを取れたのだ」と語った。数か月後、彼はそのタイトルを防衛するかもしれない。

  • FBL-WC-2026-FRA-TRAININGAFP

    もはや「問題児」ではない

    ルサイルでの試合以来、初めてワールドカップのピッチに立つデンベレにとって、サッカー界最大の舞台で存在感を示す絶好の機会だ。

    大会でまだ得点を挙げていない彼は、ムバッペや“アシストマシン”マイケル・オリゼを擁するフランス代表攻撃陣の一員として、複数得点を奪う可能性を秘める。

    彼の武器はスピードだけではない。落ち着き、決定力、そして何よりもプレッシングが光る。

    かつて「問題児」と呼ばれた彼は、親友ムバッペとは対照的に、チームを最優先する大人へと成長した。その姿勢が、さらなる個人としての評価をもたらすだろう。

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