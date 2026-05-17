Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-GIRONAAFP
Moataz Elgammal

翻訳者：

「バロンドールを取ってもおかしくない！」――MLS移籍を前にしたホーム最終戦で、グリーズマンがアトレティコ通算100アシスト達成。オブラクらが祝福。

アントワーヌ・グリーズマン
アトレティコ・マドリー
ラ・リーガ
アトレティコ・マドリー 対 ジローナ
ジローナ
ヤン・オブラク

アントワーヌ・グリーズマンは日曜日、アトレティコ・マドリードのファンに感極まった別れを告げた。MLSのオーランド・シティへ移籍する最後のホームゲームで、クラブ通算100アシスト目を記録。チームメイトのヤン・オブラクは試合後、「欧州で輝いたこのフランス人はバロンドールに値する」と称えた。

  • メトロポリターノでの魔法のような節目

    クラブ通算500試合出場を達成した35歳の彼は、ラ・リーガ残り2試合目のジローナ戦で21分にアデモラ・ルックマンへ決勝アシストを記録し、1-0の勝利に貢献した。このパスで赤と白のユニフォームでの通算100アシスト目となり、212ゴールの金字塔に花を添えた。 終盤にはチアゴ・アルマダとマルク・プビルが彼の引退弾を狙ってアシストを試みたが、その夢は叶わなかった。試合後、メトロポリターノではW杯優勝経験者を称える特別なセレモニーが開催され、忘れがたい送別会となった。



    • 広告
  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-GIRONAAFP

    オブラクが去りゆくレジェンドに感動の追悼

    長年のチームメイト、オブラクは、グリーズマンがアトレティコに与えた大きな影響を早くから指摘した。スロベニア出身のGKは率直に語り、記者団にこう語った。「彼と過ごした数年間は幸せだった。彼はバロンドールに値した。アメリカでもまだ活躍できる。」

  • スペインの首都で輝かしい時代が幕を閉じる

    チームの象徴であるフォワードがフリー移籍でオーランド・シティへ去ろうとしている。これは伝説の時代の終わりだ。彼は2014年、レアル・ソシエダから5400万ユーロでアトレティコへ加入し、すぐに世界的なスターになった。 2019年に1億2000万ユーロでバルセロナへ移籍し、2021年にレンタルで復帰、その後2200万ユーロで完全移籍した。2度の在籍でEL、スペイン・スーパーカップ、UEFAスーパーカップ制覇に貢献した。

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    アトレティコ・マドリードは来週の日曜日、3位をかけてビジャレアルのホームへ乗り込む。一方、18位ジローナ（40点）は残留へ必須のホーム戦でエルチェに勝つ必要がある。

ラ・リーガ
ジローナ crest
ジローナ
GIR
エルチェ crest
エルチェ
ELC
ラ・リーガ
ビジャレアル crest
ビジャレアル
VIL
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM