クラブ通算500試合出場を達成した35歳の彼は、ラ・リーガ残り2試合目のジローナ戦で21分にアデモラ・ルックマンへ決勝アシストを記録し、1-0の勝利に貢献した。このパスで赤と白のユニフォームでの通算100アシスト目となり、212ゴールの金字塔に花を添えた。 終盤にはチアゴ・アルマダとマルク・プビルが彼の引退弾を狙ってアシストを試みたが、その夢は叶わなかった。試合後、メトロポリターノではW杯優勝経験者を称える特別なセレモニーが開催され、忘れがたい送別会となった。







