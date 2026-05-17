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「バロンドールを取ってもおかしくない！」――MLS移籍を前にしたホーム最終戦で、グリーズマンがアトレティコ通算100アシスト達成。オブラクらが祝福。
メトロポリターノでの魔法のような節目
クラブ通算500試合出場を達成した35歳の彼は、ラ・リーガ残り2試合目のジローナ戦で21分にアデモラ・ルックマンへ決勝アシストを記録し、1-0の勝利に貢献した。このパスで赤と白のユニフォームでの通算100アシスト目となり、212ゴールの金字塔に花を添えた。 終盤にはチアゴ・アルマダとマルク・プビルが彼の引退弾を狙ってアシストを試みたが、その夢は叶わなかった。試合後、メトロポリターノではW杯優勝経験者を称える特別なセレモニーが開催され、忘れがたい送別会となった。
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オブラクが去りゆくレジェンドに感動の追悼
長年のチームメイト、オブラクは、グリーズマンがアトレティコに与えた大きな影響を早くから指摘した。スロベニア出身のGKは率直に語り、記者団にこう語った。「彼と過ごした数年間は幸せだった。彼はバロンドールに値した。アメリカでもまだ活躍できる。」
スペインの首都で輝かしい時代が幕を閉じる
チームの象徴であるフォワードがフリー移籍でオーランド・シティへ去ろうとしている。これは伝説の時代の終わりだ。彼は2014年、レアル・ソシエダから5400万ユーロでアトレティコへ加入し、すぐに世界的なスターになった。 2019年に1億2000万ユーロでバルセロナへ移籍し、2021年にレンタルで復帰、その後2200万ユーロで完全移籍した。2度の在籍でEL、スペイン・スーパーカップ、UEFAスーパーカップ制覇に貢献した。
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次は何が待っているのでしょうか？
アトレティコ・マドリードは来週の日曜日、3位をかけてビジャレアルのホームへ乗り込む。一方、18位ジローナ（40点）は残留へ必須のホーム戦でエルチェに勝つ必要がある。