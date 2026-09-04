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バロンドールへの危機感か？ なぜパリ・サンジェルマンはクヴィチャ・クワラツヘリアを巨額の新契約で早急に引き留めようとしているのか
契約延長へ時間との戦いに
パリ・サンジェルマンは、クヴァラツヘリアとできるだけ早く高額の新契約を締結すべく、積極的に動いている。25歳の同選手の現行契約は2029年まで確実に残っているにもかかわらず、PSGは舞台裏で契約延長を最優先事項の一つとしている。
『レキップ』によると、この突然の動きの背景にある切迫感は、来月に予定されているバロンドール授賞式に完全に起因しているという。クヴァラツヘリアはこの権威ある個人賞の受賞候補としてますます有力視されており、それを受けてスポーツディレクターのルイス・カンポス氏は、将来的なコストの高騰を避けるため迅速に動いている。
- AFP
法外な代理人報酬の要求を懸念して
パリの首脳陣は、契約延長のオファーを先送りにした場合、その内容が巨額化しかねないことを強く懸念している。クラブ幹部は、もし実際にバロンドールを受賞した場合には多額の金銭ボーナスを盛り込んだ、極めて競争力の高い条件を今すぐ提示することを明確に望んでいる。
PSGは、この先手を打つアプローチの方が、新たにバロンドール受賞者となった選手と交渉の席に着くよりもはるかに安全だと考えている。もしこのジョージア人FWが契約書にサインする前にその最高の個人賞を手にすれば、新代理人ムサ・シソコが求める新契約の給与条件は、急速に10倍へと膨れ上がる可能性がある。
フランスの首都で変革をもたらすインパクト
クバラツヘリアは2025年1月にナポリから高額移籍金で加入して以来、PSGの様相を一変させた。ダイナミックなウインガーは、相手のレベルが大きく上がる局面でも決定的な仕事を果たし続け、疑いようのないワールドクラスの実力を一貫して証明してきた。
首都クラブの悲願だった欧州でのダブル達成に大きく貢献したことで、そのスーパースターとしての地位はまったく新たな次元に到達した。誰もが手放し不可能な存在とみなすこの選手に対し、欧州の強豪クラブは賢明にも移籍オファーを避けてきたが、PSGはその計り知れない価値に見合う昇給が必要だと十分に理解している。
- AFP
過去の移籍市場での失敗から学ぶ
迅速な決着を目指すPSGは、この繊細な交渉を成功裏にまとめるため、1か月という厳格な期限を自らに設定している。ウスマン・デンベレの残留を巡る予想外に複雑な交渉を最近経験したことは、現在のクラブ首脳陣にとって非常に大きな警鐘となっている。
クバラツヘリアと要求の厳しい陣営が、この前倒しの日程に喜んで同意するかどうかは、依然として比較的不透明である。だが、クラブの姿勢は際立って強硬だ。キリアン・エンバペ退団を巡る長期化した騒動を受け、パリSGの首脳陣は、今後の給与交渉で選手に絶対的な主導権を握らせることを断固として拒んでいる。
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