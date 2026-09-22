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「バロンドールはリオ・メッシが受賞すべきだ」 クリスティアン・ロメロがアルゼンチンの象徴を個人栄誉に推し、「マーケティング」偏重を批判
ロメロがメッシの栄光獲得を後押し
メッシは、さらなるバロンドール受賞と前人未到のタイトル数拡大に向け、ロメロから力強い支持を受けた。28歳のアトレティコ・マドリーDFは、自国代表のキャプテンが依然として世界最高の比類なき選手であると強調した。同時に、現代の賞の選考基準にも疑問を投げかけ、しばしば競技面での実績よりも商業的な魅力が優先されていると主張した。
- Seshadri Sukumar
DFが国民的アイドルを称賛
エスタディオ・メトロポリターノで行われたアトレティコのレアル・マドリー戦2-1勝利の後、アルゼンチン代表のセンターバックは自身の考えを明確に示した。誰が黄金のトロフィーを手にすべきかについて『ESPN』に見解を語ったロメロは、次のように述べた。「バロンドールはレオ・メッシに与えられるべきだ。彼が引退するまでは、それは明らかだ」
スポットライトの届かない場所で見せるベテランFWの地に足のついた人柄にも触れ、元トッテナム・ホットスパーのDFは続けた。「選手としての彼や、キャリアを通じて成し遂げてきたことを脇に置いても、彼はいまだに世界最高だ。さらに彼を偉大にしているのは、僕が彼と同じロッカールームを共有したことがあり、彼には本当に限られた人しか持っていない謙虚さがあることだ。そうしたことが彼を際立たせている」
さらに、この象徴的な存在の導きの下で代表キャリアの第一歩を踏み出した当時を振り返り、DFはこう付け加えた。「メッシは僕が適応するのを助けてくれた。僕が最初に加わった時、僕たちはすべてに勝っていたわけではなかったし、彼が僕たちを助けてくれた。彼は僕が小さな頃からのアイドルだった。苦しむ姿を見て、その後ですべてを勝ち取る姿も見た。彼と多くを共にしてきたことで、彼こそ史上最高だと思う。彼にとって美しい別れになるだろう」
マーケティングが今後の賞を左右する
伝説的な司令塔への揺るぎない敬意が、その継続的な卓越性において現代のいかなるライバルも匹敵できないという確信を支えている。その見方が、ベテランが正式に現役を退けば、個人賞の投票基準は大きく変わるという主張につながっている。ゲームの頂点に立つこの象徴的存在の唯一無二の地位をあらためて強調し、ロメロは「メッシのような存在はほかにいない。私はずっとそう言い続けている」と語った。
さらに、今後の受賞者が宣伝面での訴求力によって決まる可能性を嘆き、このセンターバックはこう続けた。「間違いなく、メッシが現役生活に終止符を打つと決めたら、バロンドールを誰に与えるのかを見ることになるだろう。最もマーケティング力のある選手に与えられることになる。なぜなら、結局のところ、それがほぼすべてだからだ」
このFWへの同様の支持は、先週アトレティコのディエゴ・シメオネ監督からも示された。誰がバロンドールに値するかを評価する中で、同監督は「メッシだ。まったく疑いの余地はない。あのワールドカップを戦い、この年齢でそれを成し遂げたのだから、疑いなくメッシだ」と述べた。
- getty
ガラの夜が急速に近づいている
『フランス・フットボール』の9月8日の公式発表で、メッシが30人の候補者リストに名を連ねたことが確認された。インテル・マイアミでの45得点30アシストに加え、ワールドカップ決勝進出が評価された形だ。ロンドン・パラディアム劇場では10月26日に第70回の記念ガラが開催され、39歳のメッシが歴史的な受賞数をさらに伸ばせるかが明らかになる。この権威ある式典は、ピッチ上での輝きがなお商業的な影響力を上回れるかどうかを示す場にもなる。
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