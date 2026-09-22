エスタディオ・メトロポリターノで行われたアトレティコのレアル・マドリー戦2-1勝利の後、アルゼンチン代表のセンターバックは自身の考えを明確に示した。誰が黄金のトロフィーを手にすべきかについて『ESPN』に見解を語ったロメロは、次のように述べた。「バロンドールはレオ・メッシに与えられるべきだ。彼が引退するまでは、それは明らかだ」

スポットライトの届かない場所で見せるベテランFWの地に足のついた人柄にも触れ、元トッテナム・ホットスパーのDFは続けた。「選手としての彼や、キャリアを通じて成し遂げてきたことを脇に置いても、彼はいまだに世界最高だ。さらに彼を偉大にしているのは、僕が彼と同じロッカールームを共有したことがあり、彼には本当に限られた人しか持っていない謙虚さがあることだ。そうしたことが彼を際立たせている」

さらに、この象徴的な存在の導きの下で代表キャリアの第一歩を踏み出した当時を振り返り、DFはこう付け加えた。「メッシは僕が適応するのを助けてくれた。僕が最初に加わった時、僕たちはすべてに勝っていたわけではなかったし、彼が僕たちを助けてくれた。彼は僕が小さな頃からのアイドルだった。苦しむ姿を見て、その後ですべてを勝ち取る姿も見た。彼と多くを共にしてきたことで、彼こそ史上最高だと思う。彼にとって美しい別れになるだろう」