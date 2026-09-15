サッカー界最高の個人栄誉に誰がふさわしいかを問われると、シメオネは自身と同じアルゼンチン出身の選手をためらうことなく選んだ。現在39歳となったメッシがプレーしている中での支持表明である。

「メッシだ。疑いの余地はない」とシメオネは記者団に語った。「あのワールドカップでの彼のプレー、そして今の年齢を考えれば、まったく疑いはない。メッシだ」

シメオネがメッシ支持を打ち出した最大の理由は、メッシがアルゼンチンを2026年ワールドカップ決勝に導き、その後スペインに敗れたことにある。アトレティコ指揮官にとっては、39歳でなおトップレベルのパフォーマンスを維持している点が、ヤマル、エムバペ、ロドリ、ハリー・ケイン、あるいはウスマン・デンベレの実績を上回る決め手となった。