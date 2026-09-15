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バロンドールはリオネル・メッシか。ディエゴ・シメオネがラミン・ヤマルとキリアン・エムバペを差し置き、2026年の受賞候補としてアルゼンチンの象徴を支持
シメオネ、ヤマルに関する主張を一蹴
アトレティコのシメオネ監督は、2026年のバロンドールについて、現在の本命候補たちではなくメッシを推した。オサスナとの次戦を前に語ったアルゼンチン人指揮官は、ほかの候補を即座に退けた。
この議論は、バルセロナのウインガーであるヤマルが最近、自身とレアル・マドリーのスター、エムバペが現在の世界最高の2人の選手だと主張したことで再燃した。しかし、シメオネはその見方を完全に否定。メッシが世界舞台で見せている並外れたパフォーマンスは、いまだ比類がないと考えている。
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シメオネがバロンドールの受賞者候補を選出
サッカー界最高の個人栄誉に誰がふさわしいかを問われると、シメオネは自身と同じアルゼンチン出身の選手をためらうことなく選んだ。現在39歳となったメッシがプレーしている中での支持表明である。
「メッシだ。疑いの余地はない」とシメオネは記者団に語った。「あのワールドカップでの彼のプレー、そして今の年齢を考えれば、まったく疑いはない。メッシだ」
シメオネがメッシ支持を打ち出した最大の理由は、メッシがアルゼンチンを2026年ワールドカップ決勝に導き、その後スペインに敗れたことにある。アトレティコ指揮官にとっては、39歳でなおトップレベルのパフォーマンスを維持している点が、ヤマル、エムバペ、ロドリ、ハリー・ケイン、あるいはウスマン・デンベレの実績を上回る決め手となった。
ライバルたちがバロンドール受賞への主張を示す
シメオネのコメントは、ヤマルが自身の正当性を公に主張した直後に出た。10代のヤマルは、リーガ、スペイン・スーパーカップ、そしてスペイン代表でのワールドカップ優勝を成し遂げたことを理由に、2026年の同賞はエムバペではなく自分が受賞に値すると訴えた。
一方、前回受賞者のデンベレも自身の野心を口にし、トロフィー防衛への意欲を示した。「これはPSGの選手の手に残ることになる。私は競争心の強い人間なので、再び受賞することが目標だ」
今回のノミネートにより、メッシはバロンドール候補入りがキャリア通算17回目となった。これはクリスティアーノ・ロナウドが持つ18回の記録まであと1回に迫る数字である。アルゼンチン代表のメッシがこの賞を最後に受賞したのは2023年で、通算8度目だった。
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ロンドン、歴史的な表彰式へ準備進む
2026年の式典は、この権威ある賞の第70回を迎えるものとなる。開催は10月26日にロンドンで予定されている。このイベントがパリを離れて行われるのは史上初だ。イングランドへの開催地変更は、1956年の第1回大会を制したサー・スタンリー・マシューズへの敬意を示すものでもある。
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