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「バロンドールについて決して話すな」 自身のバロンドール受賞の正当性を主張するレアル・マドリーの“ガラクティコ”、キリアン・エムバペが、好調のバルセロナFWハフィーニャと比較され「利己的」と批判される
ムバッペが2026年ワールドカップでフランスの歴史を作る
フランス代表のエースは、またしても記憶に残る1年を過ごした。昨季はレアル・マドリーで42ゴールを量産し、ラ・リーガで2度目の得点王に輝いたほか、2026年ワールドカップで母国を代表した際には数々の記録を書き換えた。
エムバペは現在、66得点でフランス代表の歴代最多得点者となっており、FIFAの最高峰大会でこれ以上多くゴールを決めた者はいない。同大会での通算得点は驚異の22に伸び、なお更新中だ。
もっとも、主要タイトルにはなかなか手が届いていない。そうした事情もあり、バロンドール投票では再び順位を下げると予想されている。 絶頂期のハリー・ケイン、ロドリ、ラミン・ヤマル、クヴィチャ・クワラツヘリアが上位に浮上するとみられているからだ。
フランス代表の象徴的な主将は、なぜ『地球上で最高の選手』の称号が自分に与えられるべきだと考えているのかについて公の場で語っているが、その発言は聞き流されるかもしれない。27歳のFWは、クラシコでしのぎを削るライバル、今季14ゴールを記録しているラフィーニャがカンプ・ノウでそうしているように、より集団としての野心に目を向けるべきだと助言されている。
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エムバペは再びバロンドールを逃す運命なのか？
元フランス代表のルブーフ氏は、Mr Gambleとの提携のもとで取材に応じ、バロンドール選外がエムバペを奮い立たせるかと問われると、GOALに対してこう語った。「ラフィーニャがキリアン・エムバペより優れたナンバー9だとは誰にも言えない。ラフィーニャがナンバー9としてプレーするのは今回が初めてだが、エムバペはナンバー9としてほぼ10年にわたってプレーし、コンスタントに得点を決めてきたからだ。
「ただ、エムバペがピッチ上でやることはすべて自分のためのように感じられる。一方で、ラフィーニャについては、彼のすることすべてがチームのためだと感じる。そこが問題だ。エムバペがバロンドールを獲りたいと言う時点で、すべてを物語っている。それが私の懸念だ。バロンドールについて、ああいう形で語るべきではない。メディアに出て、バロンドールを勝ち取りたいという願望や意思を表に出すのは腹立たしい。なぜなら、それは批判者たちの言い分が正しいと証明してしまうからだ。
「彼らは彼を利己的だと思っているが、彼自身がそれを示してしまっている。レアル・マドリーは良いプレーができておらず、試合にも勝てていないのに、彼はバロンドールについて話している。そうではない。まずはチームとともに試合に勝ち、ゴールを決めることだ。
「ラ・リーガとチャンピオンズリーグで優勝したいと口にすべきだ。バロンドールの話はやめるべきだ。そんなものは重要ではない。私がバロンドールを獲れなかったから嫉妬していると言う人もいるかもしれないが、私はまったく気にしていない。私はキリアン・エムバペのことが好きだが、時に彼がメディアに対して話す内容は、彼のイメージにとって良くない」
レアル・マドリーはチャンピオンズリーグ優勝候補になれるのか？
ムバッペがいつか悲願のバロンドールを手にするのであれば、その後押しとしてチャンピオンズリーグ制覇が必要になるかもしれない。かつて所属したパリ・サンジェルマンが、その点で連覇を達成するのを、彼は遠くから見守ることになった。
再任された「スペシャル・ワン」ことジョゼ・モウリーニョの下で戦う現在のレアル・マドリーは、2026-27シーズン序盤に完全に説得力のある戦いを見せているとは言い難い。その点を踏まえると、ブランコスにとって16度目の欧州制覇は簡単な目標ではないかもしれない。
ルブーフはさらにこう付け加えた。「レアル・マドリーのチャンピオンズリーグについては、まだ判断するには早すぎる。ここ2年、パリ・サンジェルマンもシーズン序盤のリーグ・アンとチャンピオンズリーグで苦しんでいたが、12月頃に目を覚まし、誰もが相手にならないほど支配した。
「モウリーニョがチームをより良くする解決策を見つけてくれることを願っている。週末のダービーでは、なぜアトレティコ・マドリーが11人で試合を終え、レアル・マドリーが10人だったのか理解できなかった。彼らの選手が退場になった理由は分かるが、アトレティコ・マドリーにも一発退場に値するファウルが2つあった。私はモウリーニョに同意する。試合後の記者会見すら必要なく、映像を見せればそれですべてが物語っている。
「イングランド、フランス、スペインのVAR担当者は目を覚ます必要がある。機能していないからだ。モウリーニョが就任した時点で、落ち着くまで時間がかかることは分かっていたし、それがうまくいくかどうかもまだ分からない。ロッカールームのエゴ、そして選手たちのメンタリティーを考えれば、モウリーニョのように強い個性を持つ人物であっても、レアル・マドリーで何がうまくいっていないのかを修正するのは非常に難しいだろう。
「バルセロナには、ヨハン・クライフの時代、あるいはそれ以前から続く、一体となってプレーする文化がある。バルセロナでは50年、60年にわたって、個の才能があっても一緒にプレーすることが最大の原則だった。[ペップ]・グアルディオラもそれを維持し、[ロナルド]・クーマンも維持し、今はハンジ・フリックがそれを実践している。守備にそこまで重点を置いていないとしても、あまりにも多くのゴールを決めるので対処するのは不可能だ。あれは美しく、見ていて楽しいサッカーだ。
「モウリーニョが異なるスタイルを望んでいることは分かっている。2013年に復帰した時、彼はメンタリティーを変え、タフでアグレッシブに戦うことでレアル・マドリーを勝たせた。それはサッカーでは受け入れられることだ。
「その考え方に戻るには時間がかかるし、モウリーニョに2013年にやったことを繰り返す力があるのか、私には分からない。彼自身、レアル・マドリー、そしてファンのためにも、それができることを願っている。しかし、彼が現在抱えるこの世代の選手たちを考えると、私は疑問を持っている。あの利己的なメンタリティーを変えるのは難しいからだ。」
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ムバッペがサンティアゴ・ベルナベウでモウリーニョと協働へ
レアルは今季のラ・リーガ7試合を終えた時点で、すでに2敗によって勝ち点6を落としており、首位を走る無敗の宿敵バルセロナに勝ち点6差をつけられている。モウリーニョには、サンティアゴ・ベルナベウで取り組むべき仕事が明らかにある。
エムバペはその構想の中で重要な役割を担うことになる。ビニシウス・ジュニオールやジュード・ベリンガムと並ぶ存在となるが、この謎めいたポルトガル人が、その恐るべきフランス人FWをバロンドール受賞者へと変えられるかどうかは、まだ分からない。
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