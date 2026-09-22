ムバッペがいつか悲願のバロンドールを手にするのであれば、その後押しとしてチャンピオンズリーグ制覇が必要になるかもしれない。かつて所属したパリ・サンジェルマンが、その点で連覇を達成するのを、彼は遠くから見守ることになった。

再任された「スペシャル・ワン」ことジョゼ・モウリーニョの下で戦う現在のレアル・マドリーは、2026-27シーズン序盤に完全に説得力のある戦いを見せているとは言い難い。その点を踏まえると、ブランコスにとって16度目の欧州制覇は簡単な目標ではないかもしれない。

ルブーフはさらにこう付け加えた。「レアル・マドリーのチャンピオンズリーグについては、まだ判断するには早すぎる。ここ2年、パリ・サンジェルマンもシーズン序盤のリーグ・アンとチャンピオンズリーグで苦しんでいたが、12月頃に目を覚まし、誰もが相手にならないほど支配した。

「モウリーニョがチームをより良くする解決策を見つけてくれることを願っている。週末のダービーでは、なぜアトレティコ・マドリーが11人で試合を終え、レアル・マドリーが10人だったのか理解できなかった。彼らの選手が退場になった理由は分かるが、アトレティコ・マドリーにも一発退場に値するファウルが2つあった。私はモウリーニョに同意する。試合後の記者会見すら必要なく、映像を見せればそれですべてが物語っている。

「イングランド、フランス、スペインのVAR担当者は目を覚ます必要がある。機能していないからだ。モウリーニョが就任した時点で、落ち着くまで時間がかかることは分かっていたし、それがうまくいくかどうかもまだ分からない。ロッカールームのエゴ、そして選手たちのメンタリティーを考えれば、モウリーニョのように強い個性を持つ人物であっても、レアル・マドリーで何がうまくいっていないのかを修正するのは非常に難しいだろう。

「バルセロナには、ヨハン・クライフの時代、あるいはそれ以前から続く、一体となってプレーする文化がある。バルセロナでは50年、60年にわたって、個の才能があっても一緒にプレーすることが最大の原則だった。[ペップ]・グアルディオラもそれを維持し、[ロナルド]・クーマンも維持し、今はハンジ・フリックがそれを実践している。守備にそこまで重点を置いていないとしても、あまりにも多くのゴールを決めるので対処するのは不可能だ。あれは美しく、見ていて楽しいサッカーだ。

「モウリーニョが異なるスタイルを望んでいることは分かっている。2013年に復帰した時、彼はメンタリティーを変え、タフでアグレッシブに戦うことでレアル・マドリーを勝たせた。それはサッカーでは受け入れられることだ。

「その考え方に戻るには時間がかかるし、モウリーニョに2013年にやったことを繰り返す力があるのか、私には分からない。彼自身、レアル・マドリー、そしてファンのためにも、それができることを願っている。しかし、彼が現在抱えるこの世代の選手たちを考えると、私は疑問を持っている。あの利己的なメンタリティーを変えるのは難しいからだ。」