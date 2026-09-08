DAZNは、バロンドール授賞式を世界中のファンに向けてライブかつ無料で配信し、サッカー界で最も権威ある個人賞の授賞式を国際的な視聴者に届ける。
今夜のノミネート発表を受け、注目の式典は2026年10月26日（月）に予定されている。サッカー界最高の男女選手たちがロンドンに集結し、誰が最も切望される個人賞を手にするのかが明らかになる。
DAZNは、バロンドール授賞式を世界中のファンに向けてライブかつ無料で配信し、サッカー界で最も権威ある個人賞の授賞式を国際的な視聴者に届ける。
今夜のノミネート発表を受け、注目の式典は2026年10月26日（月）に予定されている。サッカー界最高の男女選手たちがロンドンに集結し、誰が最も切望される個人賞を手にするのかが明らかになる。
1956年から、バロンドールの授賞式はサッカー界最高の才能を称えてきた。『フランス・フットボール』誌が授与するこの賞は、シーズンを通して最も際立った活躍を見せた選手に贈られ、個人としてのパフォーマンス、達成した結果、さらにはピッチ外での振る舞いも評価対象となる。
昨年の受賞者には、男子部門を受賞したパリ・サンジェルマンとフランス代表のFWウスマン・デンベレ、そして女子バロンドールを3年連続で受賞し、記録を打ち立てたスペイン代表でバルセロナ所属のMFアイタナ・ボンマティが名を連ねている。
DAZNは生中継に加え、バロンドールにおいて「Sports Broadcast Services」および「Sports OTT Services」部門のグローバル・ゴールド・スポンサーリング・パートナーも務め、世界サッカー界で最も権威あるイベントの一つにおける同グループの存在感をさらに強める。
授賞式当日に向けて、ファンは特集コンテンツや予定されている特別中継を通じて、セレモニー前の雰囲気も楽しむことができる。
「バロンドールは、サッカー界で最も象徴的なイベントの一つであり、世界中のファンにインスピレーションを与える選手たちを称える祭典です」とDAZNグループのCEO、シェイ・セゲブ氏は述べた。「DAZNで再びバロンドールを配信し、世界200市場のファンに無料で届けられることを大変うれしく思います。世界的なスポーツ配信プラットフォームとして、ファンは数々のビッグスポーツイベントを追い、最高の視聴体験を得るためにDAZNを選んでいます。そしてバロンドールは、当社の充実したサッカーコンテンツに完璧に加わる存在です。これは、DAZNがいかにファンをサッカーの最も重要な瞬間へと近づけているかを示す優れた一例です」
バロンドールは、すべての市場でDAZNにて無料かつ独占で視聴できるわけではない。具体的には、トルコとアンドラではライブ配信の権利はDAZNの独占ではない。一方で、フランス、スペイン、チェコ、スロバキア、ロシア、ベラルーシ、アゼルバイジャン、ウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、キルギス、ノルウェー、ブルガリア、ハンガリー、ジョージア、ルーマニア、アルメニアは対象外地域となる。
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