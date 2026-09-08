授賞式当日に向けて、ファンは特集コンテンツや予定されている特別中継を通じて、セレモニー前の雰囲気も楽しむことができる。





「バロンドールは、サッカー界で最も象徴的なイベントの一つであり、世界中のファンにインスピレーションを与える選手たちを称える祭典です」とDAZNグループのCEO、シェイ・セゲブ氏は述べた。「DAZNで再びバロンドールを配信し、世界200市場のファンに無料で届けられることを大変うれしく思います。世界的なスポーツ配信プラットフォームとして、ファンは数々のビッグスポーツイベントを追い、最高の視聴体験を得るためにDAZNを選んでいます。そしてバロンドールは、当社の充実したサッカーコンテンツに完璧に加わる存在です。これは、DAZNがいかにファンをサッカーの最も重要な瞬間へと近づけているかを示す優れた一例です」





バロンドールは、すべての市場でDAZNにて無料かつ独占で視聴できるわけではない。具体的には、トルコとアンドラではライブ配信の権利はDAZNの独占ではない。一方で、フランス、スペイン、チェコ、スロバキア、ロシア、ベラルーシ、アゼルバイジャン、ウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、キルギス、ノルウェー、ブルガリア、ハンガリー、ジョージア、ルーマニア、アルメニアは対象外地域となる。