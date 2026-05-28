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バロンドールが初めてロンドンで開催されることが正式に発表された。ハリー・ケインとラミン・ヤマルがウスマン・デンベレの王座に挑戦する。
英国の首都にとって歴史的な快挙
UEFAと『フランス・フットボール』誌は、第70回バロンドール授賞式を10月26日にロンドンで開催すると発表した。パリ以外の地で式典が開かれるのは初めてで、サッカー界で最も権威ある個人賞の世界的な広がりを示す。
会場には深い歴史的意味がある。主催者は公式声明で「70年前に初代受賞者となった英国のサッカー選手、サー・スタンリー・マシューズへのオマージュだ」と説明した。ロンドン開催により、同賞の基礎を築いた彼の功績を称えつつ、新世代のファンにアピールする現代的なイベントへ刷新する狙いだ。
- AFP
デンベレの王冠を追って
2026年のレースはすでに加熱しており、男子はパリ・サンジェルマンのデンベレ、女子はバルセロナのアイタナ・ボンマティがタイトルを争う。 現在、注目は次世代スターに移っている。バイエルン・ミュンヘンのケインは51試合で61得点7アシストをマークし、ブンデスリーガとDFBポカールを制して欧州ゴールデンシューも獲得。母国での受賞を強く望んでいる。
男子部門では、昨年のバロンドール2位に入ったスペインの若手ラミネ・ヤマルも有力だ。バルセロナで45試合24得点18アシストをマークし、ラ・リーガ制覇に貢献した。
UEFAと『フランス・フットボール』の提携は継続する。
ロンドン開催は、UEFAと『フランス・フットボール』や『レキップ』を擁するグループ・アマウリーとの戦略提携3年目を祝うものです。2024年以降、両者は協力し、このガラを共催して個人賞の最高基準を守り続けています。ロンドンという舞台効果もあり、今回は史上最多の視聴者が見込まれています。
主催者は「英国の首都で70回大会を開くことで、バロン・ドールはさらに成長し、世界的な権威を高める」と語った。この試みは、サッカーの主要都市で式典を巡回し、世界中のファンに恩恵をもたらす広範な戦略の一環だ。
- AFP
第70回記念ガラの準備
開催日と開催都市は決定済みだが、サッカー界は最終ノミネートリストの発表を待っている。 男子バロンドール、女子バロンドール、コパ・トロフィー、ヤシン・トロフィー各部門の候補者は、式が近づくにつれ順次発表される見込みだ。8度の受賞で史上最多記録を持つリオネル・メッシの金字塔を意識しながら、認定プロセスと投票委員会は世界最高峰の選手を絞り込んでいく。すべての目がその行方に注がれるだろう。