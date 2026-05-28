UEFAと『フランス・フットボール』誌は、第70回バロンドール授賞式を10月26日にロンドンで開催すると発表した。パリ以外の地で式典が開かれるのは初めてで、サッカー界で最も権威ある個人賞の世界的な広がりを示す。

会場には深い歴史的意味がある。主催者は公式声明で「70年前に初代受賞者となった英国のサッカー選手、サー・スタンリー・マシューズへのオマージュだ」と説明した。ロンドン開催により、同賞の基礎を築いた彼の功績を称えつつ、新世代のファンにアピールする現代的なイベントへ刷新する狙いだ。