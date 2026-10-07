アラブ首長国連邦のクラブ、アル・イテファクFCは今日、以前はEtisalat Sports & Leisure Clubとして知られていた全面改装済みの最新施設Tre Elle Sports Centerの افتتاح式を行った。国際的および地元の来賓、商業パートナーが присутствしたこの افتتاح式は、スポーツ、ビジネス、パートナーシップを結びつける場となっただけでなく、元ユヴェントスのドウグラス・コスタ、さらに元インテル、ミラン、そしてイタリア代表のマリオ・バロテッリら、クラブのスポーツ面での野心を再び押し上げようとする選手たちを紹介する機会にもなった。
翻訳者：
バロテッリ、ドウグラス・コスタ、そして新たなトレ・エッレ・スポルト・センター。アル・イテファクの新章が始まる。
パトリッチとバセッリも夏の補強候補に含まれる。
オープニングの主な場面の一つとなったのは、2026-2027シーズンに向けたクラブの新加入選手たちの紹介だった。すでに触れたドウグラス・コスタに加え、元ラツィオのパトリック・ガバロン・ギル、そして元トリノ（など）のダニエレ・バセッリも名を連ねた。新戦力の加入は成長を続けるチームに厚みを加えるものであり、アル・イテファクFCの野心を示している。
国際提携
センターと新加入選手に加え、テクニカルスポンサーのEVOLとの協力で制作されたアル・イテファクFCの新ユニフォームも発表された。ユニフォームには、イタリアでローマのパートナーでもある、貴金属分野で事業を展開するイタリア企業Orodei24のスポンサー名も入っている。これは、ピエトロ・ラテルツァのプロジェクトが、イタリアにも目を向けつつ、クラブを国際的な成長へと導こうとしていることを示している。
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