センターと新加入選手に加え、テクニカルスポンサーのEVOLとの協力で制作されたアル・イテファクFCの新ユニフォームも発表された。ユニフォームには、イタリアでローマのパートナーでもある、貴金属分野で事業を展開するイタリア企業Orodei24のスポンサー名も入っている。これは、ピエトロ・ラテルツァのプロジェクトが、イタリアにも目を向けつつ、クラブを国際的な成長へと導こうとしていることを示している。