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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

バロテッリ：「イブラヒモビッチがミランの幹部？ズラタンはズラタンのための幹部さ……」

マリオ・バロテッリ
ACミラン

元代表FW：「今でもイタリアに自分より強い選手はいない」

マリオ・バロテッリがSportMediaset』の独占インタビューで語った。アル・イッティファクでの生活は快適で、プロジェクトも素晴らしい。チームには成長の余地がある。 ドバイでの生活も快適だ。いつまで続けられるかは分からないが、トレーニングに打ち込み、汗を流し、ピッチに立ち、ゴールを決める情熱がある限り続ける。ただ、サッカーを取り巻く環境にはそろそろうんざりしている」。公式戦で初めて、スーパーマリオは弟のエノックとプレーする。「彼は化け物級の身体能力で、活躍間違いなし。俺は彼をからかってやるつもりだ……」。


セリエAについて

「15年前のイタリアサッカーが懐かしい。あの雰囲気、プレースタイル、選手たち。セリエAには再び頂点に立ってほしい。イタリア復帰は難しい。ジェノアが最後のチャンスだと思っていたが、クラブが台無しにした。残念だ。街もチームもサポーターも最高だった」。


純粋な実力なら今もイタリアで私より強い選手はいない。現代サッカーは走力やフィジカルが重視されるが、私のようなスタイルの選手はいない。


代表チーム

イタリア代表として最後にゴールを決めたのは12年前のイングランド戦だ。「誇れることではない。むしろ悲しい。あまりに長い時間がたった」。


  • イブラ

    ミランの幹部となったイブラヒモビッチについて：「答える必要がある？（笑、編注）。ズラタンはズラタンらしい幹部だ……彼は何事にも100％の力を注いでいると私は知っている」。


    ゴンサロ・ラモス

    「セリエAは外国人FWにとって厳しいリーグだ。実力のある選手が苦戦し、その後海外で再起して再び活躍しているのを見てきた」。



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  • ユヴェントス

    「過去にユヴェントスと近づいたことは？ はい、マンチェスター・シティを離れた後です。その後ミランに移籍したので後悔はありません。自分の選択でした。あの頃のユヴェントスは強かったですね」。


    アッレグリ

    「最近、彼を批判する声を多く聞くが、ミランで一緒に働いたときはとても気に入っていた。あのときのままなら、うまくいくはずだ」。実際、彼はインテルとともにユヴェントスを次期スクデット候補に挙げ、さらに「ローマ」も追加した。





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