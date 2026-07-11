バロテッリ：「イブラヒモビッチがミランの幹部？ズラタンはズラタンのための幹部さ……」

マリオ・バロテッリが『SportMediaset』の独占インタビューで語った。アル・イッティファクでの生活は快適で、プロジェクトも素晴らしい。チームには成長の余地がある。 ドバイでの生活も快適だ。いつまで続けられるかは分からないが、トレーニングに打ち込み、汗を流し、ピッチに立ち、ゴールを決める情熱がある限り続ける。ただ、サッカーを取り巻く環境にはそろそろうんざりしている」。公式戦で初めて、スーパーマリオは弟のエノックとプレーする。「彼は化け物級の身体能力で、活躍間違いなし。俺は彼をからかってやるつもりだ……」。





セリエAについて

「15年前のイタリアサッカーが懐かしい。あの雰囲気、プレースタイル、選手たち。セリエAには再び頂点に立ってほしい。イタリア復帰は難しい。ジェノアが最後のチャンスだと思っていたが、クラブが台無しにした。残念だ。街もチームもサポーターも最高だった」。





純粋な実力なら、今もイタリアで私より強い選手はいない。現代サッカーは走力やフィジカルが重視されるが、私のようなスタイルの選手はいない。





代表チーム

イタリア代表として最後にゴールを決めたのは12年前のイングランド戦だ。「誇れることではない。むしろ悲しい。あまりに長い時間がたった」。



