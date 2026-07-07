バイエル04レバークーゼンのDFは、メキシコとのラウンド16でヘスス・ガヤルドに激しいタックルを行い、レッドカードを提示された。イラン人審判のアリレザ・ファガニは当初ファウルを取らなかったが、VARの介入で23歳の選手を退場させた。

FIFA規定では、少なくとも1試合の出場停止が科されるはずで、全速力で飛び込んだスライディングの危険性を考えると2試合が妥当だ。

だが、直近の「バログン事件」の影響で、FIFAがクアンサの処分を取り下げ、あるいは執行猶予とする可能性もある。