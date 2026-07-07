英メディアは協会筋の話として、イングランド代表がジャレル・クアンサの退場処分と準々決勝ノルウェー戦の出場停止に対し、異議申し立てを検討していると伝えた。
翻訳者：
「バログン事件」を手本に？ イングランドはノルウェーとのW杯予選を前に、レッドカードへの異議申し立てを検討している。
バイエル04レバークーゼンのDFは、メキシコとのラウンド16でヘスス・ガヤルドに激しいタックルを行い、レッドカードを提示された。イラン人審判のアリレザ・ファガニは当初ファウルを取らなかったが、VARの介入で23歳の選手を退場させた。
FIFA規定では、少なくとも1試合の出場停止が科されるはずで、全速力で飛び込んだスライディングの危険性を考えると2試合が妥当だ。
だが、直近の「バログン事件」の影響で、FIFAがクアンサの処分を取り下げ、あるいは執行猶予とする可能性もある。
- Getty Images Sport
FIFAがバログンに処分――トランプ氏の影響か？
国際サッカー連盟（FIFA）は、前試合のボスニア・ヘルツェゴビナ戦でレッドカードを受けたバログンに出場停止処分を科したが、激しい抗議を受けこれを撤回。結果としてバログンはアメリカ代表対ベルギー代表の決勝トーナメント1回戦に出場できた。
この背景には、ドナルド・トランプ大統領とFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長との電話会談がある。トランプ大統領はバログンの出場停止解除を要請したとされ、インファンティーノ会長は外部からの影響を否定した。それでも複数のメディアや専門家は、独立すべきFIFA懲戒委員会への介入だと批判した。
- Getty Images Sport
トーマス・トゥヘルが怒りを露わにした。「一体どこまで続くんだ？」
バログンへの判定とベルギーサッカー協会の異議却下を受け、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督はインファンティーノ氏とFIFAを強く批判した。
「VAR3人と主審が確認しレッドカードと判断した。それが覆ったのはなぜなのか。いつ、誰が、どんな根拠で決めたのか。まったく不可解だ。我々が求めるのは判定の一貫性だけだ。イエローカードを出すべきでない場面でカードが出たら、今さら上訴すべきなのか。 議論は尽きないが、どこが始めでどこが終わりなのか」とドイツ人監督は語った。
クアンサの出場停止が維持されれば、トゥヘルは先発を再考する。 メキシコ戦ではリース・ジェームズの負傷でレバークーゼン所属の選手が右サイドバックで先発した。ジェームズが間に合わない場合、トッテナムのジェド・スペンスが起用される見込みだ。スペンスはパナマ戦とコンゴ民主共和国戦でも右サイドバックの代役を務めたが、特にコンゴ戦では対応に苦慮していた。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。