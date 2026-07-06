バログン事件について、ユルゲン・クロップ監督は「トランプやインファンティーノはサッカーに関わるべきではない」と語った。

「もしトランプとインファンティーノが本当にこの件を話し合ったなら、それは狂気だ」とボルシア・ドルトムントとリヴァプールの元監督は語った。「これは我々のゲームであって、彼らのゲームではない。2人はサッカーを知らず、関わるべきではない。 誰にでも誤審は起こるが、一度下された判定は覆らない。過去にも明らかな誤った退場があったが、それでも取り消されなかった。バログンの退場もルール通りで正当だ」