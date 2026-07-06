ユルゲン・クロップは、辞任したユリアン・ナーゲルスマンの後任としてドイツ代表監督に就任することが決まっている。現在はワールドカップでマジェンタTVの解説者を務めており、バログン事件について率直な意見を述べた。バログンは米国代表FWで、FIFAの処分軽減により、ボスニア戦で退場したにもかかわらずベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場できることになった選手だ。
Getty Images Sport
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バログン事件について、ユルゲン・クロップ監督は「トランプやインファンティーノはサッカーに関わるべきではない」と語った。
バログン、ルールがあるんだ
「もしトランプとインファンティーノが本当にこの件を話し合ったなら、それは狂気だ」とボルシア・ドルトムントとリヴァプールの元監督は語った。「これは我々のゲームであって、彼らのゲームではない。2人はサッカーを知らず、関わるべきではない。 誰にでも誤審は起こるが、一度下された判定は覆らない。過去にも明らかな誤った退場があったが、それでも取り消されなかった。バログンの退場もルール通りで正当だ」
クロップの将来
ドルトムントとリヴァプールを率いて成果を挙げたクロップは、ドイツ代表監督就任が噂される人物だ。今回のW杯での敗退を受け、その発言は波紋を呼んでいる。 ベスト16でパラグアイにPK戦の末敗退したことで、ドイツサッカー連盟は契約が残っていたにもかかわらずナゲルスマン監督に辞任を要求。クロップ氏は現在レッドブル・グループのグローバル・フットボール部門責任者を務めるが、ドイツ代表監督就任の打診を受けており、契約解除条項により早期離任が可能だ。
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