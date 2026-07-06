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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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バログン事件について、ユルゲン・クロップ監督は「トランプやインファンティーノはサッカーに関わるべきではない」と率直に語った。

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フォラリン・バログン

ドイツの次期代表監督が、話題の件について見解を述べた。

ドイツ代表の新監督に就任するユルゲン・クロップは、現在マジェンタTVの解説者を務めている。彼はバログンについて率直に語った。バログンは米国代表FWでFIFAの処分軽減により、ボスニア戦で退場したにもかかわらずベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場できることになった選手だ。

  • バログン、ルールがあるんだ

    もしトランプとインファンティーノが本当にこの件を話し合ったなら、それは狂気だ」とボルシア・ドルトムントとリヴァプールの元監督は語った。「これは我々のゲームであって、彼らのゲームではない。この2人はサッカーを知らず、関わるべきではない。 誰にでも誤審は起こるが、一度下された判定は覆らない。過去にも明らかな誤った退場があったが、それでも取り消されなかった。バログンの退場もルール通りで正当だ

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  • クロップの将来

    ドルトムントとリヴァプールを率いて成果を挙げたクロップは、ドイツ代表監督就任が噂される人物だ。今回の発言は、W杯での早期敗退を受けて波紋を呼んでいる。 ベスト16でパラグアイにPK戦の末敗退したため、ドイツサッカー連盟は契約が残っていたナゲルスマン監督に辞任を要求。クロップは現在レッドブル・グループのグローバル・フットボール部門責任者を務めるが、ドイツ代表監督就任の打診を受けており、契約解除条項により早期離任が可能だ。

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