バログン事件について、トランプ氏は否定せず、「インファンティーノ氏と話し、決定の再検討を要請した」と述べた。

「ファウルではない。ただ2人の選手がぶつかっただけだ。バログンは最高の選手の一人だ。審判の過去を考えると少し怪しい。誰も信じられない判定だった。私はスポーツが好きだが、あれはファウルではない。バログンが出場停止から戻らなければ、この試合は2020年の選挙のように八百長になっていただろう」。