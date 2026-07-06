ドナルド・トランプ米大統領は、2026年W杯16強戦で退場したナイジェリア代表FWフォラリン・バログンの出場停止が取り消された件を否定していない。バログンは今夜ベルギー戦に出場する。カード制度導入以来、前例のない決定に世間は驚いている。
Getty Images Sport
翻訳者：
バログン事件について、トランプ氏は否定せず、「インファンティーノ氏と話し、決定の再検討を要請した」と述べた。
記者会見
「はい、インファンティーノ氏に電話しました。しかし決定には関与していません。私はただ、尊敬される人物に再検討を依頼しただけです。指示はしておらず、決定したのは委員会です。素晴らしい判断でした」とトランプ氏は記者会見で述べた。
「それは不公平だっただろう」
「ファウルではない。ただ2人の選手がぶつかっただけだ。バログンは最高の選手の一人だ。審判の過去を考えると少し怪しい。誰も信じられない判定だった。私はスポーツが好きだが、あれはファウルではない。バログンが出場停止から戻らなければ、この試合は2020年の選挙のように八百長になっていただろう」。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。