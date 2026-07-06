FIFAは昨日、米国代表FWバログンがベルギー戦（イタリア時間2時）で受ける予定だった1試合の出場停止を取り消した。この決定は世界中で議論を呼んでいる。 特に『ニューヨーク・タイムズ』が報じた、バログン問題を巡るトランプ米大統領とFIFAのインファンティーノ会長との電話のやり取りが批判を呼んでいる。ラジオ・ライの番組「Radio Anch'io lo Sport」に出演したイタリアサッカー連盟（FIGC）新会長ジョヴァンニ・マラゴ氏も意見を述べた。
AFP
翻訳者：
バログン事件について、イタリアサッカー連盟（FIGC）のマラゴ会長も批判的だ。「とんでもない話だ。極めて危険な先例を作りかねない」。マルディーニ氏と代表チームの新しい監督については……
政策決定
「これは本当に荒唐無稽だと思いました。FIFAのみを認める第27条を確認しましたが、各国の国内リーグには適用できないので本当に良かったです。そうでなければ、まさにアルマゲドンだったでしょう。言い訳しても無駄です。この決定には明らかな政治的意図があり、ニューヨーク・タイムズ紙もそう報じています。 これは極めて危険な政治的先例だ。私はエンターテイメントやビジネスとは関係なく、スタジアムが満員になるワールドカップを支持している。だからこそ、皆がこの問題に気づいてほしい。サッカー自体が勝っているのだから。しかし、このような決定を見ると、サッカーの基盤である実力主義が失われる」とマラゴ氏はラジオ・ライで語った。
マルディーニと監督、週末までに
イタリアサッカー連盟（FIGC）の新会長はラジオ番組「Radio Anch'io lo Sport」で、代表チームの問題とまもなく発表する新監督・新テクニカルディレクターについて語った。 「マルディーニ氏は選手時代だけでなく経営経験もあり、テクニカルディレクターとして理想的な人材です。会長や理事会と中心となって連携します。プランBやCも用意していますが、私はとても落ち着いています。遅くとも今週中に監督含め結論を出します。 確かなのは、まだどの監督とも話していない点だ。テクニカルディレクターと評価・決定するという方針に矛盾する。あと数時間、数日かかる。もう少し忍耐が必要だ。コンテとマンチーニのどちらか、あるいは別の選択肢も残っている」。
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