「これは本当に荒唐無稽だと思いました。FIFAのみを認める第27条を確認しましたが、各国の国内リーグには適用できないので本当に良かったです。そうでなければ、まさにアルマゲドンだったでしょう。言い訳しても無駄です。この決定には明らかな政治的意図があり、ニューヨーク・タイムズ紙もそう報じています。 これは極めて危険な政治的先例だ。私はエンターテイメントやビジネスとは関係なく、スタジアムが満員になるワールドカップを支持している。だからこそ、皆がこの問題に気づいてほしい。サッカー自体が勝っているのだから。しかし、このような決定を見ると、サッカーの基盤である実力主義が失われる」とマラゴ氏はラジオ・ライで語った。