米国代表FWフォラリン・バログンの出場停止解除にベルギーが激怒し、FIFAを批判している。『レプッブリカ』紙によると、ベルギーサッカー連盟はFIFAに対し、処分取り消し決定書の写し、手続きの説明、適用規則の解釈明確化を正式に要求した。 しかし回答は不十分で、「FIFAは書簡を送っただけで、異議申し立てとみなされ仲裁人が任命されたと通知しただけ。実質的な情報はなかった」という。
Getty Images Sport
翻訳者：
バログン事件でベルギーが激怒：「FIFAは回答せず、規則の説明を削除した」
回答なし
ベルギー側は、FIFAがバログンに関する決定の説明を避けるため、試合前の調整会議の内容を変更したと主張している。ベルギーサッカー連盟は「FIFAは選手の自動出場停止に関する項目をプレゼンテーションから意図的に削除した。この項目はこれまでの4試合では毎回取り上げられていた」と述べている。 口頭と書面で説明を求めたが、回答は得られなかった」と主張している。
「今回の出来事への懸念」
「現時点で当連盟はFIFAから説明を受けていない。そのため、当該選手が次戦に出場できるか正式に異議を申し立てる」。 声明はさらに、「試合の結果如何に関わらず、我々は今回の事態に深刻な懸念を表明し、今後数時間、数日、数か月を通じて、倫理と公正な競争の原則、およびサッカー界全体の利益を守り続ける」と結んでいる。
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