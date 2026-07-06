バログン事件でベルギーが激怒：「FIFAは回答せず、規則の説明を削除した」

ベルギー側は、FIFAがバログンに関する決定の説明を避けるため、試合前の調整会議の内容を変更したと主張している。ベルギーサッカー連盟は「FIFAは選手の自動出場停止に関する項目をプレゼンテーションから意図的に削除した。この項目はこれまでの4試合では毎回取り上げられていた」と述べている。 口頭と書面で説明を求めたが、回答は得られなかった」と主張している。



