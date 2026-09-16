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バレンシア、新監督探しが本格化する中で元メキシコ代表監督ハビエル・アギーレと交渉開始
メスタージャ首脳陣がアギーレに接触
『MARCA』によると、バレンシアは経験豊富な戦術家の招へいの可能性を探るため、アギーレの代理人と接触した。新たにスポーツディレクターに就任したブラウリオ・バスケスは、その強いリーダーシップと実証済みの実績を理由に、67歳の同氏を理想的な候補と見ている。この動きは、リーグ戦最初の5試合で勝ち点1しか得られなかったコルベランの解任を受けたものだ。
- AFP
メキシコ人指揮官が候補と見なされる
協議はなお初期段階にあるものの、このベテラン指揮官がスペインへ復帰する可能性は現実的なものとみなされている。権威ある情報筋は『MARCA』に対し、エル・バスコとして知られる指揮官の招へいは、明確に「可能」と見られていると認めた。
アギーレはこれまでもラ・リーガでの指揮に好意的であり、オサスナ、アトレティコ・マドリー、エスパニョール、サラゴサ、レガネス、マジョルカを含む6つの異なるクラブで豊富な実績を持っている。
豊富な経験に惹かれ、獲得を狙うクラブが現れている
アギーレは、2026年ワールドカップでメキシコをベスト16に導き、そこでイングランドに敗れて敗退して以降、クラブに所属していない。元メキシコ代表指揮官は以前、エクアドルと韓国からのオファーを断り、厳しい大会を終えた後は休養を取ることを選んでいた。一方で、バレンシアは当初、バルセロナの元監督エルネスト・バルベルデに接触したが、その打診が断られると、アギーレに完全に照準を切り替えた。
- ZUMA Press Wire
暫定監督が移行期を率いる
火曜日のアラベス戦で1-0の勝利に導いた暫定指揮官オスカル・サンチェスが、今週末のレアル・ソシエダ戦でも引き続きベンチに入る。後任人事を急ぐのではなく、クラブ首脳陣は今後のインターナショナルブレーク期間中に監督交代を正式に完了させる方針だ。その週半ばの勝利により、バレンシアは勝ち点4で17位に浮上。正式な新監督招へいに向けた準備が続いている。
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