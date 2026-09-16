協議はなお初期段階にあるものの、このベテラン指揮官がスペインへ復帰する可能性は現実的なものとみなされている。権威ある情報筋は『MARCA』に対し、エル・バスコとして知られる指揮官の招へいは、明確に「可能」と見られていると認めた。

アギーレはこれまでもラ・リーガでの指揮に好意的であり、オサスナ、アトレティコ・マドリー、エスパニョール、サラゴサ、レガネス、マジョルカを含む6つの異なるクラブで豊富な実績を持っている。