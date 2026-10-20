ポルトガル人の彼は、サッカーと深く結びついた幼少期を過ごした。子どもの頃、父フェルナンドに付き添い、ほぼすべての練習に足を運んでいたからだ。センターバックだった父は、サッカー選手として大成する前の17歳の時に彼を授かった。「息子を連れて行き、一緒に朝食を取ってから、ピッチを自由に歩き回らせていた」。ある日、チームが前の試合について話すために輪になっていると、グスタボが突然ロッカールームから現れ、ボールを空中に蹴り上げながら選手たちのそばにやって来た。「監督には好きにさせてやってくれと言ったよ。じっとさせておくなんて不可能だったからね」。



