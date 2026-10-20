モンツァは、少なくとも1月までは得点源グスタボ・バレラの活躍を享受できる。シーズン序盤に好スタートを切ったポルトガル人センターフォワードは、すでに複数の強豪クラブから注目を集めている。リーグ戦では7節終了時点で6ゴールを記録。負傷で1試合を欠場しながら、モンツァの全13得点のうち6得点を挙げ、セリエAの得点ランキングで2位につけている。ドニエル・マレンと並び、アントニオ・ライモンドに次ぐ数字だ。さらに、イタリアでのデビューシーズンにはコッパ・イタリアでも2ゴールを挙げている。
バレラに誰もが熱視線。インテルは獲得を検討、ベニフカは同額のオファーを提示できるが、買い戻し権はない
ベンフィカとマッチング権
まず挙げられるのがベンフィカだ。夏にバレラを放出した同クラブだが、リーグ開幕から1試合平均1得点を記録する21歳は、今季のセリエAで予想外の活躍を見せる選手の一人となっている。その高い得点力で、イタリアや欧州の多くのトップクラブから関心を集めている。昨季、バレラがレンタル先のジル・ヴィセンテで頭角を現していた間、保有権を持っていたのはリスボンのベンフィカだ。夏に彼を放出したものの、今もマッチング権、つまり将来のオファーと同条件を提示する権利を保持している。今後数週間で、関心や打診が進展する可能性がある。
モンツァに200万、ベンフィカの買い戻し条項はなし
しかし、ベンフィカには、このFWに対する買い戻し権はない。今朝ポルトガルで浮上した一部の報道とは異なり、選手を全面的に管理するのはモンツァだけで、ポルトガルのクラブには今後のオファーと同額を提示する権利しかない。2005年生まれの同選手の保有権はすべてモンツァにある。モンツァは夏に、固定額として200万ユーロ強で完全移籍で獲得した。
インテルが注視
ベンフィカには、マッチング権に加え、モンツァが将来得る売却益の20％も支払われる。インテルはすでにヴァレラの視察に動いている。昨夜、U-パワー・スタジアムで行われたモンツァがカリアリに4-0で勝利した試合では、ヴァレラが2ゴール1アシストを記録。ポルトガル人選手を視察するため、会場にはインテルのスポーツディレクター、ダリオ・バッチンが姿を見せており、ヴァレラは好印象を残した。早くも冬の移籍市場で獲得候補となるのだろうか。
サッカー選手である父親
ポルトガル人の彼は、サッカーと深く結びついた幼少期を過ごした。子どもの頃、父フェルナンドに付き添い、ほぼすべての練習に足を運んでいたからだ。センターバックだった父は、サッカー選手として大成する前の17歳の時に彼を授かった。「息子を連れて行き、一緒に朝食を取ってから、ピッチを自由に歩き回らせていた」。ある日、チームが前の試合について話すために輪になっていると、グスタボが突然ロッカールームから現れ、ボールを空中に蹴り上げながら選手たちのそばにやって来た。「監督には好きにさせてやってくれと言ったよ。じっとさせておくなんて不可能だったからね」。
ピッチ上でライバルとなる父と息子
下積みと犠牲を重ねてきた物語だ。貧しく苦しい幼少期を過ごし、父親がいくらか稼げるようになったのは20歳ごろだった。「義理の両親や自分の両親、友人たちに助けを求め、力を貸してもらった」2024年、2人はキャリアで初めて対戦した。グスタボは自身が育ったベンフィカBのストライカーとして、フェルナンドはアルベルカの選手としてピッチに立ち、グスタボをマークした。スタンドでは家族全員が見守っていた。キャリアで最も重要な試合だった。
キャリア
バレラは昨年、ジル・ヴィセンテで6ゴールを挙げた。その前のシーズンにはオリベイレンセ戦でトップチームデビューを果たし、父親と対戦した2024-25シーズンには、セカンドチームで14ゴールを記録した。リスボンで生まれ育ったバレラは、父親がヨーロッパ各地で過ごす間、その後を追った。2016年から2022年にかけては、ギリシャのPAOKの下部組織でフォワードとしてプレーした。最大の夢を聞かれると、こう明言した。「父と対戦できた。これ以上、何を望めるだろう？ それ以外では、ポルトガル代表が大きな目標だ」。この調子なら。
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