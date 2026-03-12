1、2、3。ハットトリック。サンティアゴ・ベルナベウのスタンディングオベーション。ムバッペ？いや、彼はその試合に出場すらしていない。ハランドやセメニョ、あるいはグアルディオラの他の選手たちでもない。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のレアル・マドリード対マンチェスター・シティの試合で3得点を挙げたのはフェデリコ・バルベルデであり、彼は再び世界最強のミッドフィールダーの一人であることを証明した。 ボックス・トゥ・ボックス型ミッドフィールダーでありながら、必要に応じて右サイドバックも務める。攻撃的ミッドフィールダーとしての数字も持つ：今シーズン、レアル・マドリードの得点に18回関与し、6ゴール12アシストを記録した。驚異的な数字だ。
バルベルデ、ハットトリックの秘密：アルベロアの戦術的動き
バルベルデがアルベロアの戦術的動きを説明する
試合後、バルベルデはMovistarのマイクに向かって、ハットトリックの秘訣についても語った。「信じられないほど素晴らしい夜でした。誰もがこんな夜を夢見るでしょう。支えてくれたチームメイトたちに感謝したい。 これが自分の最高のパフォーマンスだったかはわからないけど、ゴール数に関しては間違いなくそうだったね。フォワードでプレーしたのは監督がそうするように言ったんだ。前に出て、攻撃して、危険な場面で存在感を示すようにってね」。 2ndレグについて、バルベルデはこう語った。「シティはハイプレスでマンマークをするから、その背後でスペースを突けるかもしれない」。
