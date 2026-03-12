バルベルデ、ハットトリックの秘密：アルベロアの戦術的動き

試合後、バルベルデはMovistarのマイクに向かって、ハットトリックの秘訣についても語った。「信じられないほど素晴らしい夜でした。誰もがこんな夜を夢見るでしょう。支えてくれたチームメイトたちに感謝したい。 これが自分の最高のパフォーマンスだったかはわからないけど、ゴール数に関しては間違いなくそうだったね。フォワードでプレーしたのは監督がそうするように言ったんだ。前に出て、攻撃して、危険な場面で存在感を示すようにってね」。 2ndレグについて、バルベルデはこう語った。「シティはハイプレスでマンマークをするから、その背後でスペースを突けるかもしれない」。