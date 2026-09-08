Yulian Todorov
翻訳者：
バルダス・ダンブラウスカス：リトアニア人のサバフ監督が、アゼルバイジャンのクラブをチャンピオンズリーグでオールド・トラフォードへ導く
リトアニア人指揮官がサバフを歴史的快挙へ導く
ヴァルダス・ダンブラウスカスは、チャンピオンズリーグでアゼルバイジャン王者サバフを率いてオールド・トラッフォードのピッチに立つ時、自身にとって記念碑的な節目を迎える。バスケットボール熱の高いリトアニア出身の49歳指揮官は、人口わずか1万9000人の町マサジルを、欧州最大のフットボールの舞台へと導いた。
サバフは、予選1回戦からスタートしたチームとして初めて、4つのノックアウトラウンドを勝ち抜き、本大会フェーズ進出を果たした。
この出場権獲得により、2026年の就任初年度にダンブラウスカスが国内リーグとカップ戦の2冠を成し遂げて以降、創設9年のクラブが遂げた目覚ましい躍進が完結した。
- Getty Images Sport
テレビのゲーム番組の賞金が支えたイングランドでの夢
『BBC』によると、ダンブラウスカスがトップリーグの監督への道を歩み始めたきっかけは、2002年にリトアニア版の『クイズ・ミリオネア』に出演したことだった。そこで4000リタスを獲得し、その額は平均賃金の6カ月分に相当したという。ダンブラウスカスはその資金を使ってロンドンへ移り住み、指導者ライセンスの取得を目指した。
バスケットボールがスポーツ界で圧倒的な存在感を放つ国で育ったにもかかわらず、ダンブラウスカスは12歳の時点で、自身の将来はフットボールの監督業にあると分かっていた。
「何とかしてこうしたコーチングコースに参加し、ライセンスを取りたいという考えだった」とダンブラウスカスは語った。「私にとってイングランドは、チャンスがある場所のように聞こえた」
厳しい努力とキャリア通算13個のタイトル
ロンドン・メトロポリタン大学での学業を支えるため、ダンブラウスカスは庭師、何でも屋、床磨き、新聞配達を掛け持ちし、同時に最大4つの仕事をこなしていた。転機が訪れたのは2004年で、マンチェスター・ユナイテッド・サッカースクールにユース選手の指導役として採用された。
2010年に再び海外へ戻った後、ダンブラウスカスは並外れた放浪のキャリアを築き、リトアニア、ラトビア、ブルガリア、クロアチア、アゼルバイジャンを含む5カ国で13個のタイトルを獲得した。
ロンドンFAを通じてUEFAライセンスを取得した初のリトアニア人指導者となり、その後はヨーロッパ各地で戦術構築を極めていった。
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オールド・トラフォードでの巡り合わせの瞬間
ダンブラウスカスの歩みは、一つの円環を描いている。サバフがマンチェスター・ユナイテッドとの歴史的な一戦に向けて準備を進める中、彼は20年前、ユーストレーナーとして初めてオールド・トラッフォードを訪れていた。
マンチェスター遠征後、サバフはバクーでボルシア・ドルトムント、バルセロナ、ナポリを迎え撃つ一方、アーセナルとビジャレアルの本拠地にも乗り込む。
「あのトンネルを通ってピッチに出るなんて、想像も及ばないことだ」とダンブラウスカスは語った。「今こそ、我々が戦えることを示す時だ」
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