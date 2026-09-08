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ライブ
imago-sport-1064874537.jpgYulian Todorov
Alvino Hanafi

翻訳者：

バルダス・ダンブラウスカス：リトアニア人のサバフ監督が、アゼルバイジャンのクラブをチャンピオンズリーグでオールド・トラフォードへ導く

マンチェスター・ユナイテッド 対 サバFK
チャンピオンズ リーグ
V. Dambrauskas
マンチェスター・ユナイテッド
サバFK

リトアニア人指揮官バルダス・ダンブラウスカスは、アゼルバイジャンのサバフを率いてチャンピオンズリーグに臨む中、オールド・トラッフォードに足を踏み入れる準備を進めている。バスケットボール熱の高い国の出身であるダンブラウスカスは、テレビのゲーム番組で獲得した賞金を使い、イングランドでの指導者としての初期キャリアの資金をまかなった。

  • リトアニア人指揮官がサバフを歴史的快挙へ導く

    ヴァルダス・ダンブラウスカスは、チャンピオンズリーグでアゼルバイジャン王者サバフを率いてオールド・トラッフォードのピッチに立つ時、自身にとって記念碑的な節目を迎える。バスケットボール熱の高いリトアニア出身の49歳指揮官は、人口わずか1万9000人の町マサジルを、欧州最大のフットボールの舞台へと導いた。

    サバフは、予選1回戦からスタートしたチームとして初めて、4つのノックアウトラウンドを勝ち抜き、本大会フェーズ進出を果たした。

    この出場権獲得により、2026年の就任初年度にダンブラウスカスが国内リーグとカップ戦の2冠を成し遂げて以降、創設9年のクラブが遂げた目覚ましい躍進が完結した。

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  • The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images Sport

    テレビのゲーム番組の賞金が支えたイングランドでの夢

    『BBC』によると、ダンブラウスカスがトップリーグの監督への道を歩み始めたきっかけは、2002年にリトアニア版の『クイズ・ミリオネア』に出演したことだった。そこで4000リタスを獲得し、その額は平均賃金の6カ月分に相当したという。ダンブラウスカスはその資金を使ってロンドンへ移り住み、指導者ライセンスの取得を目指した。

    バスケットボールがスポーツ界で圧倒的な存在感を放つ国で育ったにもかかわらず、ダンブラウスカスは12歳の時点で、自身の将来はフットボールの監督業にあると分かっていた。

    「何とかしてこうしたコーチングコースに参加し、ライセンスを取りたいという考えだった」とダンブラウスカスは語った。「私にとってイングランドは、チャンスがある場所のように聞こえた」

  • 厳しい努力とキャリア通算13個のタイトル

    ロンドン・メトロポリタン大学での学業を支えるため、ダンブラウスカスは庭師、何でも屋、床磨き、新聞配達を掛け持ちし、同時に最大4つの仕事をこなしていた。転機が訪れたのは2004年で、マンチェスター・ユナイテッド・サッカースクールにユース選手の指導役として採用された。

    2010年に再び海外へ戻った後、ダンブラウスカスは並外れた放浪のキャリアを築き、リトアニア、ラトビア、ブルガリア、クロアチア、アゼルバイジャンを含む5カ国で13個のタイトルを獲得した。

    ロンドンFAを通じてUEFAライセンスを取得した初のリトアニア人指導者となり、その後はヨーロッパ各地で戦術構築を極めていった。

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    オールド・トラフォードでの巡り合わせの瞬間

    ダンブラウスカスの歩みは、一つの円環を描いている。サバフがマンチェスター・ユナイテッドとの歴史的な一戦に向けて準備を進める中、彼は20年前、ユーストレーナーとして初めてオールド・トラッフォードを訪れていた。

    マンチェスター遠征後、サバフはバクーでボルシア・ドルトムント、バルセロナ、ナポリを迎え撃つ一方、アーセナルとビジャレアルの本拠地にも乗り込む。

    「あのトンネルを通ってピッチに出るなんて、想像も及ばないことだ」とダンブラウスカスは語った。「今こそ、我々が戦えることを示す時だ」

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