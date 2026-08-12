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バルセロナFW、2度目の前十字じん帯断裂でプレミアリーグ移籍が頓挫へ
バルドグジに残酷な負傷の痛手
バルセロナのFWバルドグジが右ひざ前十字じん帯断裂の重傷を負ったと、スペイン王者は火曜日に発表した。この負傷により、スウェーデン代表の同選手を9月1日の夏の移籍市場終了前に移籍させる計画は完全に頓挫した。
20歳の同選手は月曜日のトレーニング中にこの重傷を負った。検査の結果、今後数日以内に手術が必要であることが確認され、数カ月の離脱を強いられる見通しとなった。バルドグジにとっては最悪のタイミングでの痛手となった。クラブ首脳陣との話し合いを経て、このカタルーニャのクラブからの移籍に向けて積極的に準備を進めていたためだ。
- Getty Images Sport
フリックがウインガーに移籍を模索するよう伝えた
残酷な運命のいたずらと言うべきか、この負傷はフリック監督がバルドグジに新天地を探すよう伝えたわずか数日後に起きた。『ESPN』によると、フリック監督はバルセロナでの来季、トップチームでの出場機会を得るのは極めて難しいと、選手本人に率直に伝えていたという。
夏の移籍を前に不慮の負傷を避けるため、バルドグジは土曜日のノッティンガム・フォレスト戦とウディネーゼ戦の親善試合のメンバーから意図的に外されていた。しかし最終的に、このウインガーは月曜日のトレーニング中に前十字じん帯断裂を負った。バルセロナにはすでにプレミアリーグからの関心を含め、欧州各地から問い合わせが届いており、この痛ましいアクシデントの前には移籍交渉が加速すると見られていた。
2年間で2度目の重傷ひざ負傷
これは、スウェーデン代表の同選手にとって右ひざ前十字じん帯断裂を負ったのは2度目となる。バルドギは以前、2024年にコペンハーゲンでプレーしていた際にも、まったく同じ重傷を負っていた。このウインガーは昨夏、約200万ユーロの移籍金でコペンハーゲンからバルセロナに加入。スペインでのデビューシーズンは全公式戦で28試合に出場し、2ゴールを記録した。
ただ、その出場の大半は途中出場によるものだった。さらに、今夏にFWアンソニー・ゴードンとカリム・アデイェミが加入したことで、継続的に出場機会を得る見通しは一段と厳しくなるところだった。
- AFP
手術へ、移籍の選択肢は狭まる
移籍市場が9月1日に閉まる中、この深刻な負傷によって、今夏のバルドグジにとって考え得るいかなる退団の可能性も完全に閉ざされた。20歳の同選手は今後数日中に手術を受け、その後はバルセロナで長期のリハビリに入る。これにより、新シーズンは他クラブへの移籍を完了させるのではなく、クラブで回復に費やすことになる。バルドグジは、若いキャリアの中で2度目となる大きな膝の挫折を乗り越えようとしながら、回復に完全に集中することになる。
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