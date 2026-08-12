バルセロナのFWバルドグジが右ひざ前十字じん帯断裂の重傷を負ったと、スペイン王者は火曜日に発表した。この負傷により、スウェーデン代表の同選手を9月1日の夏の移籍市場終了前に移籍させる計画は完全に頓挫した。

20歳の同選手は月曜日のトレーニング中にこの重傷を負った。検査の結果、今後数日以内に手術が必要であることが確認され、数カ月の離脱を強いられる見通しとなった。バルドグジにとっては最悪のタイミングでの痛手となった。クラブ首脳陣との話し合いを経て、このカタルーニャのクラブからの移籍に向けて積極的に準備を進めていたためだ。