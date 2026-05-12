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バルセロナFWに新クラブが関心。ロベルト・レヴァンドフスキの移籍に驚きの展開か。

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FCバルセロナのFWロベルト・レヴァンドフスキの移籍交渉で、大きなサプライズが起きる可能性が出てきた。

スカイによると、FCポルトは37歳のポーランド人選手に興味を示している。交渉や合意はないが、ポルトガルの名門は候補の一つだ。

  • レヴァンドフスキのバルサとの契約は今シーズンで満了し、移籍金なしで獲得できる。本人とクラブは1年の残留も否定していないが、最近退団を示唆する動きが増えている。

    一方、獲得に興味を示すクラブは多い。セリエAのユヴェントスとACミランに加え、MLSやサウジアラビアのクラブも熱心だ。

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  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    レヴァンドフスキは今後の去就について、さらに時間をかけて検討したいと考えている。

    FWは一貫して慎重で、将来は未決定だと強調した。バルセロナの優勝祝賀会で「選択肢が出てから家族と自分にとって最善を選ぶ」と語った。

    その後、ポーランドのテレビ局「Eleven Sports」の取材には「もうすぐ38歳だが体調は良く、将来は小規模なリーグでプレーする可能性もある」と少し具体的に語った。

    今季はフリック監督の下で43試合に出場し、2200分強で18ゴール4アシストを記録している。

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