FWは一貫して慎重で、将来は未決定だと強調した。バルセロナの優勝祝賀会で「選択肢が出てから家族と自分にとって最善を選ぶ」と語った。

その後、ポーランドのテレビ局「Eleven Sports」の取材には「もうすぐ38歳だが体調は良く、将来は小規模なリーグでプレーする可能性もある」と少し具体的に語った。

今季はフリック監督の下で43試合に出場し、2200分強で18ゴール4アシストを記録している。