AFP
翻訳者：
バルセロナ、PSG戦で内転筋断裂が疑われるダニ・オルモのエル・クラシコ欠場と最大5週間の離脱を懸念
バルセロナに二重の痛手
フリック率いるチームの無敗の歩みはパリで突然途絶え、オルモも不運なタイミングで筋肉を負傷した。攻撃的MFのオルモは慌ただしい立ち上がりの時間帯にプレーを続けられなくなり、フェルミン・ロペスと交代した。その後、終盤にヴィティーニャとファビアン・ルイスが挙げたゴールで勝負が決まった。GKジョアン・ガルシアは見事なセーブを10回見せたが、アウェーチームは今季初黒星を喫した。
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追加検査で回復までの見通しが判明
スペイン代表のオルモは、カタルーニャに戻り次第、内転筋の完全断裂か、それより軽度の筋肉の損傷かを確認するため、直ちにMRI検査を受ける。バルセロナのメディカル部門は、このワールドカップ優勝経験者の長期離脱を避けたい考えだが、スペインでの初期評価はコーチングスタッフにとって安心できるものではない。
『Diario AS』の第一報によると、予備検査では左内転筋の断裂が示されており、オルモは約1カ月離脱する見通しだ。この診断を受けて技術スタッフの間では深い懸念が広がっている。秋の試合日程が重要な局面を迎える中、中盤で攻撃を組み立てる中心選手を失えば、チームの創造性に欠かせない要素が一つ失われることになる。
増え続ける負傷者がチームのリズムを乱す
オルモの長期離脱により、フリック監督が直面する守備陣と中盤の人員難は一段と深刻になった。同選手はエリック・ガルシア、アンドレアス・クリステンセン、ジュール・クンデに続いて治療を受けることになる。
パリのクラブに喫した敗戦は、バルセロナの2026-27シーズン開幕からの快進撃にも終止符を打った。それまで公式戦で11連勝を飾り、50得点を挙げていたが、両チーム合わせて40本のシュートと11回の決定機が生まれた目まぐるしいオープンな一戦で、その勢いは止まった。フランス王者は前半だけでガルシアに10回のセーブを強いた。同大会でバルセロナが前半に浴びた枠内シュート数としては、2003-04シーズン以降最多だった。
この記憶に残る勝利により、バルセロナの元監督ルイス・エンリケは、PSGの欧州大会における連続無敗記録に並ぶ13試合無敗を達成した。
- PsnewZ
重要な試合で戦力を欠くチームが試される
オルモは日曜日に行われる注目のエル・クラシコ、カンプ・ノウでの宿敵マドリードとの一戦を欠場することが確実視されている。回復に5週間を要するとの見通しが確定すれば、フリック監督はアラベス、アストン・ヴィラ、アトレティコ・マドリード、ビジャレアル、サバフとの今後の試合でも、この司令塔を欠くことになる。そのため、ドイツ人指揮官はラ・リーガでの首位を守り、欧州での戦いを順調に進めるべく、残る中盤の選手たちに頼らなければならない。
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