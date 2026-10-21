オルモの長期離脱により、フリック監督が直面する守備陣と中盤の人員難は一段と深刻になった。同選手はエリック・ガルシア、アンドレアス・クリステンセン、ジュール・クンデに続いて治療を受けることになる。

パリのクラブに喫した敗戦は、バルセロナの2026-27シーズン開幕からの快進撃にも終止符を打った。それまで公式戦で11連勝を飾り、50得点を挙げていたが、両チーム合わせて40本のシュートと11回の決定機が生まれた目まぐるしいオープンな一戦で、その勢いは止まった。フランス王者は前半だけでガルシアに10回のセーブを強いた。同大会でバルセロナが前半に浴びた枠内シュート数としては、2003-04シーズン以降最多だった。

この記憶に残る勝利により、バルセロナの元監督ルイス・エンリケは、PSGの欧州大会における連続無敗記録に並ぶ13試合無敗を達成した。