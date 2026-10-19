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翻訳者：
バルセロナ、PSGとのチャンピオンズリーグ対戦を前にパリ行きの便が遅延。新たな移動トラブルに見舞われる
準備が混乱に陥る
バルセロナは火曜日に行われるPSGとの重要なチャンピオンズリーグの一戦を前に、新たな移動トラブルに見舞われた。スペインの濃霧により、チームを乗せた飛行機はフランスの首都に向けて予定通りに離陸できなかった。『SPORT』が伝えている。
チームは当初、月曜日の正午ごろにパリへ到着する予定だった。しかし、予期せぬ遅れを受け、クラブは試合前の最終調整とスケジュールの変更を余儀なくされた。この新たな問題は、スペインのクラブにとって重要な局面で起きた。欧州での大一番を前に、パリで態勢を整えるための時間との戦いを強いられている。
- AFP
濃霧で足止め
同じ報道によると、朝の濃霧により、空港では安全に離陸できない状況となった。チームは天候が十分に回復するのを待つ間、足止めされた。
予想外の待ち時間は、コーチングスタッフが綿密に組んだ日程に直接影響を及ぼした。バルセロナは火曜夜のキックオフを前に、休息と試合への集中に最大限の時間を充てられるよう旅程を組んでいた。
重要な欧州での一戦を控える監督にとって、移動のトラブルは避けたい事態だ。チームはフランスに到着次第、速やかに対応しなければならない。
二度目の移動の悪夢
バルセロナが移動の問題に見舞われたのは、ここ数日でこれが2度目だ。クラブはラ・リーガでレアル・ベティスに5-2で勝利した直後にも、同様の問題に直面していた。
アンダルシアの悪天候により、チームは試合後すぐに帰路につくことができず、土曜の夜をセビージャで過ごした。選手たちがバルセロナに戻れたのは日曜の朝だった。
48時間以内に移動をめぐる問題が2度続いたことは、選手の身体にさらなる負担となる。選手の回復と疲労の管理が、メディカルチームにとって思いがけない優先課題となった。
- AFP
パリで計画を調整
バルセロナはフランスへの到着が予定より遅れるため、試合前の予定を組み直さなければならない。遅れに対応するため、取材対応やスタジアムでの最終練習の日程を変更する必要が生じる可能性がある。
ピッチ外で問題が生じているものの、最も重要なのはあくまで試合だ。バルセロナは、移動日程の乱れがPSG戦でのパフォーマンスに影響しないことを願っている。チャンピオンズリーグで重要な結果を手にするため、フランスでの勝利だけを目指す。
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