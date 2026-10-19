同じ報道によると、朝の濃霧により、空港では安全に離陸できない状況となった。チームは天候が十分に回復するのを待つ間、足止めされた。

予想外の待ち時間は、コーチングスタッフが綿密に組んだ日程に直接影響を及ぼした。バルセロナは火曜夜のキックオフを前に、休息と試合への集中に最大限の時間を充てられるよう旅程を組んでいた。

重要な欧州での一戦を控える監督にとって、移動のトラブルは避けたい事態だ。チームはフランスに到着次第、速やかに対応しなければならない。