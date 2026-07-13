バルセロナ、10代スターのホスエ・カイセド加入を正式発表

バルセロナは将来を見据え、守備陣補強のためLDUキトからカイセドをレンタルで獲得することで合意した。左サイドバックの彼は2026/27シーズン、バルサ・アトレティックでプレーする。活躍次第で完全移籍できるオプションも保持されている。

クラブは公式声明で「FCバルセロナとLDUキトは、2026/27シーズンにおけるカイセドのバルサ・アトレティックへのレンタル移籍で合意した。

18歳のエクアドル人DFは、シーズン終了時に完全移籍できるオプション付きでバルサBに加入し、セグンダ・フェデラシオンでジュリアーノ・ベレッティ監督が率いるチームを補強する。」

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏は、この移籍が独占スクープとして確認され、本人がヨーロッパ挑戦に備える中で手続きが進んだと伝えた。