AFP
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バルセロナ、10代スターのホスエ・カイセド加入を正式発表
購入オプション付き戦略的融資
バルセロナは将来を見据え、守備陣補強のためLDUキトからカイセドをレンタルで獲得することで合意した。左サイドバックの彼は2026/27シーズン、バルサ・アトレティックでプレーする。活躍次第で完全移籍できるオプションも保持されている。
クラブは公式声明で「FCバルセロナとLDUキトは、2026/27シーズンにおけるカイセドのバルサ・アトレティックへのレンタル移籍で合意した。
18歳のエクアドル人DFは、シーズン終了時に完全移籍できるオプション付きでバルサBに加入し、セグンダ・フェデラシオンでジュリアーノ・ベレッティ監督が率いるチームを補強する。」
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏は、この移籍が独占スクープとして確認され、本人がヨーロッパ挑戦に備える中で手続きが進んだと伝えた。
- Getty Images Sport
ベレッティが攻撃的な守備の切り札を獲得
この補強は、バルセロナのリザーブチームで次世代育成を担うジュリアーノ・ベレッティにとって大きな後押しとなる。カイセドは、身体能力と爆発的なスピード変化を武器にする現代的なサイドバックで、「極めて攻撃的」と評される。最終ラインで数的優位を作り、左サイドで攻守にわたり脅威となる。
本職はDFだが、その多才さが評価され、U-20コパ・リベルタドーレスでの活躍がバルサスカウトの目に留まった。クラブは、彼のフィジカルと伸びしろを考慮し、ラ・マシアで育った南米出身選手たちのように将来はトップチームで定位置を争えると見込んでいる。
エクアドルサッカー界の新星
カイセドは若くしてトップチームで公式戦8試合（リーグ7試合）を経験し、バルセロナへ加入した。コパ・リベルタドーレスでもデビューし、大陸大会の舞台を踏んでいる。
南米でのハイレベルな試合経験が、スペインサッカーへの適応を後押しすると期待される。バルセロナのスカウト網はエクアドルで活発化しており、同国を欧州サッカーの戦術に対応できる身体能力と技術に優れた選手を輩出する新興の宝庫と評価している。
- Getty Images Sport
バルサの将来計画
カイセドの加入は、リザーブチームの競争力を保ちつつ、トップチームへの登竜門としての役割を確保する広範な戦略の一環だ。バルセロナは、彼のような選手をセグンダ・フェデラシオンで起用することで、18歳のカイセドにカンプ・ノウのプレッシャーを感じず「バルサ流」に適応する場を与えている。
また、エジプト出身の若手ストライカー、ハムザ・アブデル・カリムもメディカルチェックを経てトップチームの初陣に臨んだ。
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