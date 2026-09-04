バルセロナ、理事会が2025-26シーズンの過去最高の財務結果を発表し、10億ユーロの大台を突破

バルセロナの2025-26シーズン財務レビューで文句なしの最大の注目点となったのは、クラブ収益の前例のない急増である。輝かしいクラブ史の中でも初めて、カタルーニャの名門は単一シーズンで収入10億ユーロの大台を突破することに成功した。

この記録的な売上高により、バルセロナは3年連続で通常収支の黒字を計上することになる。クラブは公式声明で、この節目によって長年掲げてきた「財政的安定」という目標を達成したと強調し、組織にとって極めて複雑な移行期間の中での大きな運営上の成功だとした。

クラブの公式声明では、「本日の会合は25/26シーズンの年次決算を提示するためのものであり、そこでは3シーズン連続で通常収支が黒字であることが示された。その結果、大きな運営面および収容力面での考慮事項に特徴づけられたシーズンにおいて、財政的安定という目標を達成した」と記された。