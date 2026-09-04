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バルセロナ、理事会が2025-26シーズンの過去最高の財務結果を発表し、10億ユーロの大台を突破
バルセロナ、歴史的な総会の開催を発表
バルセロナの取締役会は、9月19日土曜日に会員向けの通常総会を開催することを正式に決定した。オンラインで行われるこの会議は、Spotifyカンプ・ノウ内のオーディトリ1899から配信され、2025-26会計年度におけるクラブの財務結果と主要な組織的成果が詳しく説明される。
取締役会は9月3日に開かれた定例会合で、これらの取り決めを最終決定した。議題の詳細を記した正式な通知は速やかに配布される予定で、クラブは今後数日以内に会員へ包括的な財務データを提供し、完全な透明性を確保するとしている。
- AFP
10億ユーロの壁を突破
バルセロナの2025-26シーズン財務レビューで文句なしの最大の注目点となったのは、クラブ収益の前例のない急増である。輝かしいクラブ史の中でも初めて、カタルーニャの名門は単一シーズンで収入10億ユーロの大台を突破することに成功した。
この記録的な売上高により、バルセロナは3年連続で通常収支の黒字を計上することになる。クラブは公式声明で、この節目によって長年掲げてきた「財政的安定」という目標を達成したと強調し、組織にとって極めて複雑な移行期間の中での大きな運営上の成功だとした。
クラブの公式声明では、「本日の会合は25/26シーズンの年次決算を提示するためのものであり、そこでは3シーズン連続で通常収支が黒字であることが示された。その結果、大きな運営面および収容力面での考慮事項に特徴づけられたシーズンにおいて、財政的安定という目標を達成した」と記された。
厳格なスタジアム収容人数の制限に逆らって
驚くべきことに、バルセロナは試合日の観客動員に関して厳しい運営上の制約に対処しながらも、こうした驚異的な財政的高みに到達した。前半期には、進行中の建設工事に対応するため、トップチームはホームゲームをエスタディ・ヨハン・クライフとエスタディ・オリンピックに分けて開催せざるを得なかった。
カンプ・ノウ復帰後も、観客数は4万2000人の限定収容に厳しく制限されていた。それでもクラブは、当初の予算見通しがシーズン開始時点から6万人収容のスタジアムを大きく前提としていたにもかかわらず、年間予算はなお実質的に達成されたと胸を張って確認した。
- Getty Images Sport
カンプ・ノウでの実り多い将来が待っている
この力強い財務結果は、カンプ・ノウが全面稼働した際の莫大な収益力を明確に示している。建設工事が完了すれば、このスタジアムは前例のない財務面での牽引役になると見込まれており、クラブをここ最近の経済的苦境からさらに遠ざけることになる。
試合開催日の収入にとどまらず、バルセロナの記録的な数字は、収益性の高いスポンサー契約の継続的な増加によって大きく押し上げられた。さらにクラブは、子会社BLMを通じた公式マーチャンダイジング販売で過去最高の売上高を記録したと報告しており、バルセロナの取締役会は9月19日の総会に向けて極めて強い立場で臨むことになる。
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