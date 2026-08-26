バルセロナはリーグでの力強いスタートを土台に、台頭する有望株を徐々にローテーションへ組み込んでいく考えだ。アブデルカリムは今後数週間でトップチーム公式戦デビューを勝ち取るためにも、トレーニングで継続して安定したパフォーマンスを示さなければならない。前線にはすでに十分な選手層があるため、指導陣はこのティーンエージャーに即座のプレッシャーをかけることなく、辛抱強く育成を進めることができる。