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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

バルセロナ、印象的なプレシーズン後にエジプトの新星ハムザ・アブデルカリムをトップチーム登録へ

H. Abdelkarim
ハンジ・フリック
バルセロナ
ラ・リーガ

エジプトの新星ハムザ・アブデルカリムが、2026-27シーズンのラ・リーガに向けたバルセロナのトップチーム登録メンバーに正式に加わった。18歳のFWはプレシーズンで4ゴールを挙げ、ハンジ・フリックに即座に強い印象を残した。1月にカイロの強豪アル・アハリからカタルーニャへ加入してからわずか6カ月で、背番号29を手にしている。

  • バルセロナ、エジプト人の逸材を昇格へ

    バルセロナは、得点量産のプレシーズンを経たアブデルカリムをラ・リーガのトップチーム登録メンバーに正式登録し、背番号29を与えた。18歳のFWは、夏の親善試合で4ゴールを記録し、そのポテンシャルをフリックに納得させた。その後、開幕戦のバルセロナのエルチェ戦5-0快勝ではベンチ入りを果たした。

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    アブデルカリムが心からの感謝を示す

    昇格が正式に決まったことを受け、エジプト人アタッカーはこの節目を認めるとともに、ドイツ人指揮官に感謝を伝えるためソーシャルメディアを更新した。自身の公式Xアカウントに、アブデルカリムは次のように投稿した。「神に感謝する。私は今季のスペインリーグに向けたトップチームのメンバーとして正式に登録された。ハンジ・フリック監督、信頼してくれてありがとう」

  • 急成長はその将来性を示している

    アブデルカリムをトップチームの体制に早期昇格させる決定は、アル・アハリからの移籍からわずか6カ月後のことだ。この10代の選手はすでに貴重な大会経験を備えており、2026年ワールドカップでエジプトがベスト16まで勝ち進む中でプレーし、最終的にはアルゼンチンに敗れて敗退した。フリックは今後、このFWのプレッシング、連係プレー、そしてフィジカル面での適応を、トップチームのグループ内で直接磨くことができる。

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  • imago-sport-1081852687.jpgZUMA Press Wire

    フリック、攻撃のオプションを組み込む

    バルセロナはリーグでの力強いスタートを土台に、台頭する有望株を徐々にローテーションへ組み込んでいく考えだ。アブデルカリムは今後数週間でトップチーム公式戦デビューを勝ち取るためにも、トレーニングで継続して安定したパフォーマンスを示さなければならない。前線にはすでに十分な選手層があるため、指導陣はこのティーンエージャーに即座のプレッシャーをかけることなく、辛抱強く育成を進めることができる。

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